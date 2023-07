Casi la mitad del agua del grifo en EE.UU. está contaminada con "químicos para siempre", según un estudio gubernamental

Lo que debes saber sobre los "químicos para siempre" 2:22

(CNN) -- Casi la mitad del agua del grifo en Estados Unidos está contaminada con sustancias químicas conocidas como "productos químicos para siempre", según un nuevo estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el número de personas que beben agua contaminada puede ser aún mayor de lo que revela el estudio, ya que los investigadores no pudieron analizar todas estas sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, o PFAS, sustancias químicas consideradas peligrosas para la salud humana.

Las PFAS son una familia de sustancias químicas sintéticas omnipresentes que permanecen en el medio ambiente y en el cuerpo humano. La exposición a los PFAS está relacionada con problemas como el cáncer, la obesidad, las enfermedades tiroideas, el colesterol alto, la disminución de la fertilidad, los daños hepáticos y la supresión hormonal, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En junio de 2022, basándose en los últimos datos científicos, la EPA emitió advertencias sanitarias en las que afirmaba que las sustancias químicas son mucho más peligrosas para la salud humana de lo que los científicos pensaban en un principio y que probablemente son más peligrosas incluso a niveles miles de veces inferiores a los que se creía.

Hay más de 12.000 tipos de PFAS en total, según los Institutos Nacionales de Salud, pero solo 32 de los compuestos pueden ser detectados por las pruebas de laboratorio desarrolladas por el USGS.

Según los autores de la investigación, publicada este miércoles en la revista Environmental International, hasta ahora se disponía de poca información sobre la cantidad exacta de PFAS presentes en el agua del grifo. Añadieron que este estudio es el más completo realizado hasta la fecha que incluye tanto pozos privados como fuentes de agua públicas.

Los científicos recogieron muestras de agua directamente de los grifos en 716 lugares -269 de pozos privados y 447 de fuentes públicas- entre 2016 y 2021. Basándose en sus hallazgos, estiman que se detectaría al menos una sustancia química PFAS en el 45% de las muestras de agua potable de Estados Unidos.

La mayor parte de la contaminación procedía de fuentes de agua cercanas a zonas urbanas y en zonas que generaban PFAS, como fábricas que utilizan las sustancias químicas en sus productos o lugares donde se recogían residuos.

Según el estudio, las mayores concentraciones de PFAS en el agua potable se encontraron en las Grandes Llanuras, los Grandes Lagos, la costa este y el centro y sur de California.

Las concentraciones eran similares entre los pozos privados y los suministros públicos.

Según los estudios, los PFAS pueden encontrarse en muchos lugares, por lo que a la Dra. toxicóloga Jamie DeWitt no le sorprende que estén presentes en tanta agua potable.

"Prácticamente no ha habido lugar en el que los científicos no hayan encontrado PFAS", afirmó DeWitt, profesora de Farmacología y Toxicología del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Carolina del Este, que no participó en el nuevo estudio.

Los PFAS se encuentran en cientos de artículos domésticos. Estas sustancias químicas se utilizan para que las alfombras y la ropa no se manchen. Evitan que los alimentos se peguen a las sartenes y a los envases de alimentos y son buenos para evitar que la grasa y el agua los empapen. Los PFAS están en los teléfonos móviles, los aviones comerciales y los vehículos de bajas emisiones, en los alimentos que se pueden comprar en el mercado agrícola o en el supermercado, y en el agua de lluvia y el hilo dental. Están incluso en el polvo que se acumula en tu casa.

Un estudio de 2019 sugirió que los productos químicos PFAS podrían encontrarse en el 98% de la población estadounidense. Con eso en mente, el nuevo número del 45% puede sonar bajo, pero DeWitt dijo que podría haber un par de factores en juego. Por un lado, varias empresas de servicios públicos se han esforzado por eliminar los PFAS del agua. Los propietarios también podrían tener filtros en sus sistemas que hacen que los PFAS no sean tan fácilmente detectables.

"Creo que sigue siendo una cifra bastante alta", afirmó.

DeWitt dijo que es importante que la gente sepa lo que hay en el agua que bebe, pero que no tiene por qué tener miedo.

"No creo que la gente deba tener miedo, pero sí ser consciente de ello y armarse de conocimientos para obtener información que les ayude a tomar decisiones", afirmó.

Recomienda consultar el sitio web de la empresa de suministro local para obtener el informe más reciente sobre el agua. Las empresas revelarán qué contiene el agua y qué están haciendo para reducir los contaminantes.

Un filtro de carbono puede ayudar, pero hay que cambiarlo con regularidad. Si se usa demasiado tiempo, el filtro puede saturarse de sustancias químicas y no funcionar tan bien. Los hogares también pueden utilizar sistemas de filtrado por ósmosis inversa, pero pueden ser caros.

La EPA propuso las primeras normas nacionales de agua potable para seis sustancias químicas PFAS. Los límites propuestos fijan los niveles permitidos para estas sustancias químicas tan bajos que no podrían detectarse fácilmente.

Si se aprueban las normas, los sistemas de abastecimiento de agua tendrán que determinar si los niveles de estos PFAS suponen un riesgo potencial. También es posible que tengan que instalar tratamientos o tomar otras medidas, según la EPA, e incluso que tengan que cambiar de fuente de agua.

Si los PFAS están presentes en el 45% de los sistemas de abastecimiento de agua de Estados Unidos, el país tendrá mucho trabajo por hacer, dijo el Dr. Graham Peaslee, profesor del Departamento de Física y Astronomía y profesor concurrente de Química y Bioquímica que investiga los PFAS en la Universidad de Notre Dame.

"Creo que deberíamos esforzarnos al máximo para encontrar la forma de limpiar esto. Me temo que, dejando a un lado el calentamiento global, este es probablemente el problema medioambiental más caro al que nos vamos a enfrentar", afirmó Peaslee, que no participó en el nuevo estudio. "No hay nada que lo arregle por arte de magia. Es bastante caro limpiarlo. Y es un costo recurrente, y no hay soluciones permanentes para ninguna empresa en particular. Parece aterrador".

Pero la limpieza tendrá que hacerse, dijo, porque estos productos químicos conllevan consecuencias reales para la salud, y la gente no puede exactamente evitar el agua potable.

"Este veneno es realmente insidioso", dijo Peaslee. "Vamos a tener que ingeniárnoslas para filtrarlo durante todos nuestros días".