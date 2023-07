Quiénes eran las víctimas del tiroteo masivo en Filadelfia

¿Cuál es el día del año con más tiroteos masivos en EE.UU.? 0:42

(CNN) -- Se suponía que Ralph Moralis llevaría a su hija al altar este fin de semana.

En cambio, menos de una semana antes de uno de los días más importantes de su vida, un hombre armado lo mató a tiros cuando comenzó a disparar al azar contra vehículos y peatones en el suroeste de Filadelfia en la noche de este lunes.

Cinco personas murieron, incluido Moralis, de 59 años, y dos niños resultaron heridos, dijeron las autoridades.

"Ralph era un buen tipo, no solo porque era de la familia. Cualquiera que lo conociera sabía que era bueno", dijo Tyrique Glasgow, su primo. "Me enseñó a hacer lo correcto en mi vida", añadió.

Glasgow estaba de compras con su hija este lunes cuando, sin saberlo, condujo hacia el área donde acababa de estallar la violencia. Vio a una multitud de policías con sus armas en la mano, pero dijo que no le dio mucha importancia porque "la violencia con armas desafortunadamente es normal aquí".

No fue hasta que regresó a casa y encendió las noticias, que descubrió que su primo estaba entre los muertos.

"Me rompió el alma", dijo.

La tragedia golpeó cerca a Glasgow por dos razones: no solo perdió a un querido miembro de la familia, sino que también fue un claro recordatorio de la persistencia de la violencia armada en el sur de Filadelfia contra la que ha trabajado durante años.

Glasgow, que vivió en la calle cuando era adolescente, recibió más de 10 disparos en su vida, informó CNN anteriormente. Hace más de una década, comenzó una fundación para ayudar a los jóvenes de la zona a tener la oportunidad de una vida mejor y luego abrió un centro comunitario para apoyar a su vecindario.

"No hay palabras para estos sentimientos", dijo Glasgow.

El ataque de este lunes fue uno de los al menos 356 tiroteos masivos que han devastado comunidades estadounidenses en lo que va del año, según el Archivo de Violencia Armada.

Un joven que salió apurado por un bocadillo

Lashyd Merritt salió de su casa en Filadelfia en la noche de este lunes para lo que se suponía que sería una carrera rápida hasta la tienda de la esquina para comprar un refrigerio, dijo su madre a WPVI, afiliada de CNN.

Pero nunca regresó.

"Era una persona que no vivía en estas calles, solo fue a buscar un refrigerio; me rompe el corazón”, dijo Marie Merritt.

Lashyd Merritt era el menor de cinco hermanos y amaba a su familia, a su novia y a su trabajo, dijo su madre.

"Todo lo que sucede en Filadelfia, él no era parte de eso. La violencia... él no era parte de eso", dijo. "Él era mi trofeo".

En los días posteriores al asesinato de su hijo, la desconsolada madre le dijo a WPVI que hay pensamientos que la persiguen a diario.

"Siento que me dice: '¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo?' Me acosté en la cama y vi su rostro y me dijo: 'mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con mi chica? ¿Qué pasa contigo? Mamá, ¿qué pasó?'".

En cuanto al sospechoso, dijo que quiere que "se pudra en la cárcel".

"Te llevaste a mi hijo. Te llevaste a mi bebé", dijo Marie, en un mensaje al pistolero.

Un talentoso artista que ofrecía "los mejores abrazos"

Las dos hermanas de la víctima de 31 años, Joseph Wamah Jr., recordaron la sonrisa, los abrazos, el gran sentido del humor y el talento artístico de su hermano en una conferencia de prensa celebrada este miércoles.

El cuerpo de Wamah fue encontrado en una casa el martes temprano, mientras que los demás fueron encontrados en la noche de este lunes, dijeron las autoridades.

"Honestamente, todavía no puedo creer que no esté", dijo su hermana gemela, Josephine Wamah. "Lo voy a extrañar mucho. Me enseñó mucho sobre mí misma. Fue como un segundo padre para mí".

"Realmente lo amo", continuó. "Voy a buscar su obra de arte y simplemente compartirla con el mundo por él, en su nombre".

También había obtenido un título en psicología de Chestnut Hill College, dijo su gemela, y agregó: "era increíble".

Ella recordó el "gran sentido del humor" de Wamah y dijo que todavía espera despertarse con él diciéndole que los últimos días fueron solo una broma.

En cambio, las dos hermanas se sienten profundamente heridas y enojadas porque le robaron la vida a su hermano.

"No tengo nada más que ira", dijo su otra hermana, Jasmine Wamah, a los periodistas en la conferencia de prensa.

Las otras dos víctimas tenían 15 y 29 años

Las autoridades identificaron a las otras dos personas muertas como Daujan Brown, de 15 años, y Dymir Stanton, de 29 años.

Laura Ly de CNN contribuyó a este informe.