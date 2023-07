Soldados rusos capturados hablan de baja moral, desorden en las filas y horrores de la guerra de trincheras

Así se rinden soldados rusos ante Ucrania en las trincheras 2:09

(CNN) -- Durante tres días, proyectiles y morteros “volaban y silbaban sobre nuestras cabezas, explotando a nuestro alrededor”, le dijo a CNN Anton, un soldado ruso posicionado al sur de Bakhmut. “Estábamos saltando como conejos bajo los morteros y las bombas”.

Cuando el ambiente se hizo más tranquilo, él y su compañero Slava se quedaron dormidos. El sonido de un motor rugiente y disparos pronto los despertaron, y los bombardeos finalmente volaron los troncos que cubrían la trinchera en la que se escondían.

“Había un cráter justo en la entrada. Y luego todo se quedó en silencio. Estaba en silencio. Y mi amigo me dijo, corramos”, recuerda Slava, ahora bajo la custodia de soldados ucranianos.

Corrieron, saltando sobre cráteres y cuerpos destrozados por los incesantes bombardeos, hacia otra trinchera. Podían escuchar un vehículo y la voz de los soldados ucranianos moviéndose por encima de ellos, dice.

Anton tenía un rifle y una granada. Dice que escuchó un clic y que arrojaron dos granadas. La profundidad de la trinchera los protegió de la explosión.

“Estuvo en silencio por un tiempo, luego (los ucranianos) regresaron. Pensé que ese era el final”, dice Anton. Creía que sería ejecutado o brutalmente torturado.

“Cambié el rifle al modo de disparo único y pensé que me pegaría un tiro. Pero no pude”, dice, rompiendo en llanto. Solloza en silencio y enciende un cigarrillo que le ofrece un soldado ucraniano.

Es uno de los ocho soldados rusos retenidos por la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania en una cárcel improvisada en el este de Ucrania. Los hombres fueron retenidos en pequeñas celdas sin ventilación natural ni luz solar, pero con acceso a alimentos, agua y cigarrillos.

CNN entrevistó a tres de ellos antes de su transferencia a la inteligencia ucraniana, en un raro acceso a prisioneros de guerra en esta etapa de la detención. CNN no utiliza sus nombres reales y ha ocultado sus identidades para evitar posibles consecuencias negativas a su regreso a Rusia y con respecto a la guía publicada por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la denuncia de prisioneros de guerra.

En presencia de dos soldados ucranianos, los tres hombres describieron la baja moral en sus trincheras, el desorden y la aparente prescindibilidad de algunas fuerzas rusas. No parecían estar hablando bajo coacción.

Esperanzas de un intercambio

Los captores de los soldados rusos quieren intercambiarlos por soldados ucranianos en poder de los rusos, pero no tienen muchas esperanzas. La mayoría de los rusos capturados son convictos, llevados al frente bajo el mando de Storm Z, una unidad del Ministerio de Defensa ruso que otorga amnistía a los convictos rusos si aceptan un despliegue de seis meses en Ucrania.

“Para el gobierno ruso, no valen mucho”, nos dice un soldado ucraniano apodado “el abuelo”. Está a cargo de la cárcel improvisada y dice que ha estado recibiendo convictos rusos con historias similares durante los últimos seis meses, a diferencia de los ardientes soldados que los ucranianos solían capturar en batalla el año pasado.

Cientos de prisioneros de guerra ucranianos y rusos han sido intercambiados desde que comenzó la guerra a principios de 2022. El intercambio significativo más reciente, en abril, estuvo compuesto principalmente por Azovs, soldados que lucharon en la última batalla por la ciudad de Mariúpol, antes de que Rusia la ocupara. Los Azov luego formaron la Tercera Brigada de Asalto que ahora lucha en Bakhmut.

Anton dice que cumplía su tercera condena en prisión en Rusia, por posesión de drogas, habiendo sido condenado por un delito similar y un robo en el pasado. Dice que le prometieron un historial limpio si se inscribía para pelear en Ucrania, pero afirma que no sabía que lo enviarían al frente.

Él y Slava tuvieron dos semanas de entrenamiento básico antes de su despliegue.

“No teníamos moral”, le dice a CNN su compañero soldado ruso Slava. “Esperábamos mantener la línea de defensa, como nos prometieron. Nos dijeron que la CMP (compañía militar privada) Wagner era la que estaba involucrada en las hostilidades activas. Y que seríamos nosotros los estacionados en los territorios liberados, como se nos explicó antes”.

Los mercenarios de Wagner tomaron el control de Bakhmut en una batalla de 10 meses que costó miles de vidas, según relatos de ambos bandos. Su líder, Yevgeny Prigozhin, los retiró a la retaguardia en mayo, semanas antes de su breve insurrección y marcha hacia Moscú el 24 de junio. Desde entonces, las fuerzas ucranianas han tratado de recuperar la ciudad en ruinas rodeando a las tropas rusas desde el norte y sur.

Slava ya estaba en prisión cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, cumpliendo una condena de una década por tráfico de drogas. Al igual que a Anton, le prometieron que borrarían sus antecedentes penales si se unía a Storm Z. Ambos dicen que su única fuente de información sobre la guerra antes del despliegue eran los medios estatales rusos.

Captura de trinchera

Slava y Anton fueron capturados juntos escondidos en lo profundo de la trinchera. En el suelo, encima de ellos, los soldados ucranianos disparaban a través de hileras de árboles marchitos y arrojaban granadas a las trincheras a medida que avanzaban. En un video filmado y proporcionado por la Tercera Brigada de Asalto, soldados ucranianos interrogan a los dos rusos sobre su rango, posición y documentos.

“Perdí a dos personas cercanas hoy. Mi sargento mayor y un comandante de escuadrón. Estos eran mis compañeros, hicimos todo el camino juntos”, se escucha decir a un ucraniano, dirigiéndose a ellos fuera de cámara.

Está tenso en la oscuridad del agujero subterráneo. Los dos soldados rusos se arrodillan en la tierra. Anton pone sus manos sobre su cabeza baja y, detrás de él, Slava levanta sus manos. Los dos explican repetidamente que no dispararon a los soldados ucranianos armados que estaban frente a ellos. Slava dice: “Simplemente nos trajeron aquí y se fueron”. Anton agrega: “Será mejor que nos maten”.

En una diatriba de improperios, el soldado ucraniano responde: “¿Quién les dijo que los mataríamos y los cortaríamos?”.

“Nosotros no matamos, no les cortamos las bolas, no cortamos gargantas en cámara como (lo hacen) en sus videos. ¿Han visto los videos?", continúa, refiriéndose a dos videos que circulan en las redes sociales y que supuestamente muestran a soldados rusos matando y mutilando a ucranianos capturados. CNN no puede verificar de forma independiente estos dos videos.

La lucha por las trincheras, mientras los ucranianos intentan atravesar las líneas de defensa rusas fuertemente fortificadas a lo largo de una línea de frente de 1.000 km, ha dejado innumerables bajas. Cada kilómetro cuesta vidas, dijo recientemente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Los soldados disparan a quemarropa caminando a través de las estrechas trincheras bifurcadas, disparando a primera vista, según varios videos publicados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en las últimas semanas. Los cuerpos ensucian el campo de batalla.

Realidad paralela

El soldado ruso Sergei, otro de los cautivos, le dijo a CNN que estaban gritando que se rendían cuando dos granadas cayeron cerca, matando a los soldados a su lado en la trinchera. Su comandante ya había huido.

“Me escondí en las trincheras. Los que querían correr de una posición a otra simplemente eran abatidos por ametralladoras y tanques”, recuerda. Cuando vio a los soldados ucranianos, se arrastró asustado y se acurrucó con dos soldados. Uno de ellos estaba pidiendo cobertura de artillería rusa en un walkie-talkie antes de ser asesinado por la metralla.

“Nuestra artillería, como siempre, no funcionó. Luego, los nuestros probaron Grad (lanzacohetes) pero seguían fallando. Entonces escuché (a los ucranianos) acercándose a nosotros; empecé a gritar 'nos rendimos', luego nos tiraron una granada”, dice.

“Sentí que me cortó la mano. Me preguntaron quién soy y dije que soy ruso y que me rindo. Empecé a levantarme y llegó una segunda granada. Me las arreglé para arrastrarme hasta la mitad de la zanja en un segundo”, le dijo a CNN. El soldado ruso detrás de él fue asesinado por la granada y Sergei sintió un corte en la pierna.

Un soldado ucraniano explica más tarde que es difícil escuchar lo que dicen los soldados rusos durante los tiroteos.

“Tuve suerte, dos veces, de que (no me matara la granada) y de que me rindiera como prisionero”, dice Sergei. Los soldados ucranianos le dieron primeros auxilios y lo llevaron a un hospital de campaña. La mano y la pierna de Sergei estaban vendadas cuando lo sacaron de su celda, saltando sobre una pierna.

A diferencia del resto, es un soldado contratado, no un convicto. Dice que cumplió el tiempo que firmó el año pasado en Jersón. Después de regresar a casa, dice que el fiscal militar lo amenazó con prisión por deserción si no volvía al campo de batalla.

El joven padre dice que su experiencia militar anterior no lo preparó para lo que ambos lados llaman la “picadora de carne” en Bakhmut.

“Fue muy diferente a lo que vi en la televisión. Realidad paralela. Sentí miedo, dolor y decepción en mis comandantes”, dice.

"Órdenes sin sentido"

Los otros dos prisioneros de guerra entrevistados por CNN contaron historias similares. Su único acceso a comida y agua era una caminata de 5 kilómetros a través de campos minados. Anton dice que su comandante inmediato también era un convicto. Sus comandantes se drogaron con las existencias de analgésicos que tenían, recuerda Slava.

Bajo la influencia de esas medicinas, estos comandantes enviaron soldados bajo fuego de mortero, “dando órdenes sin sentido”, dice Slava.

Sus cuentas no se pueden verificar de forma independiente, pero son consistentes con videos publicados por convictos rusos reclutados que dicen que fueron enviados al frente con poco apoyo. La artillería rusa, los jets y los misiles de precisión de largo alcance, junto con sus trincheras fuertemente fortificadas, han frenado la contraofensiva ucraniana que comenzó el mes pasado.

Sergei cree que sus heridas lo mantendrán alejado de futuros despliegues y fuera de prisión una vez que sea intercambiado con prisioneros de guerra ucranianos. Slava y Anton no están tan seguros. Rusia endureció sus penas por entrega voluntaria el pasado mes de septiembre, imponiendo hasta 10 años de prisión.

Cuando se le preguntó acerca de las posibles represalias cuando regrese a casa, Anton responde: “no lo sé. Es difícil responder a esta pregunta, pero conociendo la historia de nuestro país, esas cosas sucedieron antes”.

Quiere volver a casa, poner su vida en orden y reconectarse con su hijo separado. En su lugar, podría terminar de nuevo en prisión.