Una pareja de Kentucky está "furiosa" porque la ley estatal del aborto les impidió abrazar a su hija para despedirse de ella

¿A cuántas personas afectaría prohibir el aborto en EE.UU.? 2:41

(CNN) -- Todo lo que Heather y Nick Maberry querían era abrazar a su bebé que murió, pero las estrictas leyes sobre el aborto de Kentucky les impedían hacerlo.

Estaban "furiosos" porque las leyes significaban que nunca pudieron besar o abrazar a su hija, Willow Rose, o decirle adiós, dijo Heather.

"Nunca sabremos cómo era su cara. Nunca sabremos cómo era tenerla en brazos", dijo la mujer. "Le estamos llorando a alguien a quien nunca hemos visto".

El calvario de la familia comenzó en abril, cuando Heather estaba embarazada de casi cinco meses y descubrieron que a su hija le faltaba una parte importante del cerebro, una enfermedad llamada anencefalia. Los médicos les dijeron que la niña nacería muerta o moriría muy pronto.

Los Maberry querían interrumpir el embarazo, pero la prohibición casi total del aborto en su estado no contempla excepciones en caso de defectos congénitos, ni siquiera graves como la anencefalia.

Los Maberry salieron del estado para interrumpir el embarazo, pero su seguro, Kentucky Medicaid, no se los pagó. Querían inducir el parto para poder tener a Willow, pero eso les habría costado decenas de miles de dólares. En lugar de eso, tuvieron que conformarse con una intervención quirúrgica mucho menos costosa, pero que no deja el feto intacto.

"Estamos de luto por las imágenes", dice Heather. "Nos duele una manta".

Todavía angustiado tras la muerte de su hija, Nick duerme con la manta de Willow y no ha podido volver a su trabajo como obrero en una fábrica.

"Estaba destrozado", dijo.

Los Maberry dicen que hablan públicamente de su experiencia con la esperanza de que los legisladores de su estado les escuchen y revisen las leyes sobre el aborto.

Heather quiere proteger a sus tres hijas –Madison, de 13 años; Aubrie, de 12, y Hadlei, de 6– cuando crezcan.

"No quiero que mis hijas pasen por lo que yo pasé. No está bien", afirma.

CNN se puso en contacto con tres patrocinadores de las leyes sobre el aborto de Kentucky para preguntarles por qué las anomalías fetales mortales no son una excepción a las leyes actuales. Ninguno de ellos respondió.

"Por favor, tengan a nuestra pequeña en sus oraciones"

Nick y Heather se conocieron en el instituto, en Stanton, Kentucky, y se reencontraron años después a través de amigos comunes. Se casaron en marzo de 2022 y se instalaron en su ciudad natal.

Nick, de 34 años, tenía cuatro hijos y Heather, de 32, tres. Querían tener un hijo en común y ella quedó embarazada, pero abortó en octubre.

El 23 de diciembre descubrieron que Heather estaba embarazada de nuevo. Lo consideraron "nuestro regalo de Navidad anticipado" y mostraron con orgullo cuatro pruebas de embarazo positivas en una foto de Facebook pocos días después.

"Por favor, mantengan a nuestra pequeña en sus oraciones mientras esperamos nuestra primera cita con el médico", escribió Heather. "Todo parece ir bien hasta ahora. Las niñas y nosotros estamos muy emocionados".

Aquejada de hiperémesis gravídica —náuseas y vómitos intensos durante el embarazo—, Heather estaba tan enferma que tuvo que dejar de trabajar como profesora sustituta y estuvo hospitalizada varios días.

"Estaba en la cama todo el tiempo", cuenta Heather. "A lo mejor tenía un día bueno a la semana y luego el resto de la semana era horrible".

Se hizo difícil cuidar de sus hijos.

Pero luego escribió que "llegó a oír el latido del corazón de nuestro pequeño bebé", que fue "el regalo más precioso que podría haber recibido".

Aun así, la hiperémesis era abrumadora.

"Esto es un infierno", escribió en Facebook.

Luego, llegó el diagnóstico de anencefalia en abril, cuando Heather estaba embarazada de 20 semanas.

"Por favor, manténgannos a Nick, a mí y a nuestras niñas en sus oraciones. Acabamos de recibir la peor noticia sobre nuestra niña", escribió en Facebook e incluyó una imagen de la ecografía. "Esta es nuestra niña, Willow Rose. La queremos muchísimo". Añadió tres emojis: un corazón, una rosa y una cara llorando.

El obstetra de Heather les remitió a especialistas en Medicina Materno-fetal de la Universidad de Kentucky, a 45 minutos de distancia, en Lexington. A la semana siguiente, un informe de allí lo describía con crudeza: "Se confirmó la anencefalia".

"Fue como una patada en el estómago", dice Heather.

El pronóstico de un bebé con anencefalia es terrible. Los Institutos Nacionales de Salud afirman que "si el bebé no nace muerto, normalmente morirá a las pocas horas o días de nacer".

Un artículo de una revista médica sobre la anencefalia dice que es "incompatible con la vida, pero no con el amor".

Así se sentían los Maberry: amaban a su hija y no querían que sufriera. Querían interrumpir el embarazo por el bien de Willow, y por el de Heather. Su hiperémesis no remitía y ella quería volver a trabajar y a cuidar de sus tres hijos. Había otro problema de salud: Heather tenía la tensión alta y continuar con el embarazo podría elevarla peligrosamente. Aunque estaba dispuesta a correr ese riesgo por un bebé vivo, Willow no iba a vivir.

"No creo que llevarla en brazos fuera una opción. Punto", dijo Heather.

"Nunca sabremos qué aspecto tenía"

Como Medicaid de Kentucky no cubría la intervención, los Maberry buscaron ayuda en organizaciones que apoyan el aborto y entre familiares y amigos, pero aun así no consiguieron reunir lo suficiente para una inducción.

Una clínica de Chicago accedió a realizar gratuitamente una intervención quirúrgica denominada dilatación y evacuación, y organizaciones que apoyan el derecho al aborto sufragaron sus gastos de viaje, explicó Heather.

Dijo que el procedimiento fue "una pesadilla" y "el peor dolor de la historia", mucho más doloroso que dar a luz a sus hijas.

Los Maberry afirman que la clínica no les entregó los restos de Willow, que querían incinerar. En su historial médico consta que "se identificaron las principales partes del feto y el tejido placentario y se preparó la muestra para su eliminación".

La clínica, Family Planning Associates Medical Group de Chicago, declinó hacer comentarios.

Sin restos, sin recuerdos de tener a Willow en brazos, la familia tiene una manta de bebé y algo de ropa que habían comprado para ella, un elefante de peluche con una grabación en su interior de los latidos de su corazón y huellas de sus pies tomadas en la clínica.

"Quería que me indujeran para poder abrazarla, para poder verla, para tener un recuerdo", dice Heather. "Habría podido pasar solo un poco de tiempo con ella".

"Nos duelen las fotos. Nos duelen las huellas", dijo Heather. "Nunca sabremos qué aspecto tenía. Nunca sabremos cómo sería abrazarla".