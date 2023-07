Acusan a Bank of America de abrir cuentas falsas y cobrar comisiones basura ilegales

Un cliente utiliza un cajero automático fuera de una sucursal de Bank of America en Rolling Hills Estates, California, el 13 de marzo de 2023.

Nueva York (CNN) -- Los reguladores federales acusaron este martes a Bank of America de perjudicar a los clientes mediante el doble cobro de comisiones, la retención de recompensas de tarjetas de crédito y la apertura de cuentas falsas.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor ordenó a Bank of America a pagar más de US$ 100 millones a los clientes y US$ 90 millones en penalizaciones. La Oficina del Interventor de la Moneda también ordenó a Bank of America pagar US$ 60 millones en multas.

Algunas de las acusaciones recuerdan al escándalo de Wells Fargo de la década pasada, que supuso la apertura de millones de cuentas bancarias sin autorización de los clientes.

"Bank of America retuvo indebidamente las recompensas de las tarjetas de crédito, duplicó las comisiones y abrió cuentas sin consentimiento", dijo el director de la CFPB, Rohit Chopra, en un comunicado. "Estas prácticas son ilegales y socavan la confianza de los clientes. La CFPB pondrá fin a estas prácticas en todo el sistema bancario."

Bank of America no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Noticia en desarrollo.