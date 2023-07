Mueren 5 mexicanos en accidente de helicóptero rumbo al Everest

¿Cuánto mide la capa de nieve en la cima del Everest? 1:12

(CNN) -- La embajada de México en India confirmó este martes que cinco mexicanos y una nepalí murieron en un accidente de helicóptero en el distrito de Solukhumbu, en la provincia de Koshi, en el Nepal.

"Se tiene conocimiento de que todas las personas que viajaban en el helicóptero perdieron la vida en el siniestro", señaló la embajada en un comunicado compartido en Twitter.

Más temprano, un portavoz del Aeropuerto Internacional de Katmandú informó que un helicóptero con seis personas se había estrellado en Nepal. De las seis personas a bordo, cinco eran pasajeros mexicanos y el sexto era un piloto nepalí, dijo el portavoz a CNN.

El helicóptero de Manang Air partió del distrito nepalí de Solukhumbu con destino a la capital, Katmandú, a las 10:05 am hora local (12:20 a.m. ET), según un comunicado emitido por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal.

Perdió el contacto menos de diez minutos después, a las 10:13 a.m., dijo el portavoz, sin dar más detalles sobre por qué se cree que se estrelló o qué pudo causar el siniestro.

publicidad

El embajador de México en India, Federico Salas, dijo en entrevista con la televisora mexicana Televisa que el accidente fue cerca del Monte Everest, "que es a donde se dirigían en el helicóptero".

Los seis cuerpos fueron recuperados luego del accidente, según Teknath Sitoula, portavoz del Aeropuerto Internacional de Katmandú.

Nepal tiene un pobre historial de seguridad aérea: las inclemencias del clima, la baja visibilidad y la topografía montañosa contribuyen a la reputación del país como notoriamente peligroso para la aviación.

Con información de Manveena Suri, de CNN.