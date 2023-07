California ha gastado miles de millones de dólares para combatir la falta de vivienda, pero el problema de las personas sin techo ha empeorado

Se agrava la crisis de personas sin hogar en California 4:09

(CNN) -- California ha gastado la asombrosa cantidad de US$ 17.500 millones tratando de combatir la falta de vivienda en solo cuatro años. Pero, en el mismo período de tiempo, de 2018 a 2022, la población de personas sin hogar del estado creció. La mitad de todos los estadounidenses que viven en las calles, según muestran los datos federales, viven en California.

En todo el país, la falta de vivienda va en aumento. Pero California está agregando más personas sin techo cada año que cualquier otro estado. Más de 170.000 personas sin hogar ahora viven aquí.

“El problema sería mucho peor, sin estas intervenciones”, dijo a CNN Jason Elliott, asesor principal sobre personas sin hogar del gobernador Gavin Newsom. “Y eso no es lo que la gente quiere oír. Lo entiendo, lo entendemos”.

Pero con US$ 17.500 millones, el estado podría, en teoría, haber pagado el alquiler de cada persona sin hogar en California durante esos cuatro años, incluso con los altos costos de vivienda del estado.

“Eso es reductivo… Tal vez eso funcione para mí, porque no tengo problemas significativos de salud conductual”, dijo Elliott. “Si dos tercios de las personas en las calles en este momento experimentan síntomas de salud mental, no podemos simplemente pagar el alquiler”.

Las matemáticas ciertamente reductivas dejarían casi US$ 4.000 millones para servicios como el tratamiento de la salud mental. Pero incluso si California quisiera pagar el alquiler de cada persona sin hogar, simplemente no hay suficientes viviendas asequibles para todos.

“Necesitamos 2,5 millones de unidades más en California”, dijo Elliott. “Este es un problema que lleva décadas y décadas en desarrollo debido a las decisiones políticas que hemos tomado. No estamos libres de culpa. Y cuando digo nosotros, me refiero a republicanos y demócratas por igual”.

Hasta 2024 se ha asignado un total de US$ 20.600 millones para combatir la falta de vivienda. Casi US$ 4.000 millones se destinaron a los gobiernos locales para gastar en iniciativas contra la falta de vivienda. US$ 3.700 millones se destinaron a un programa llamado Project Homekey, que también financia a los gobiernos locales, pero específicamente para comprar propiedades como moteles y edificios comerciales para convertirlos en viviendas asequibles permanentes. Hasta el momento se han terminado 13.500 unidades. “No es suficiente”, dijo Elliott. “Pero revertir la diapositiva es el primer paso para crear un aumento”.

Cristina Smith se mudó recientemente a una de las nuevas unidades asequibles en Los Ángeles. Después de cinco años sin hogar, como muchos, había perdido la esperanza. “Pensé que era falso”, le dijo a KCBS, afiliada de CNN. “Hasta que me dieron las llaves y luego dije que esto es real. No lo crees después de un tiempo”.

Otros US$ 2.000 millones del enorme bote se destinaron a créditos fiscales para que los desarrolladores construyan viviendas asequibles, lo que ha visto 481 nuevas unidades completadas hasta el momento, con miles más anticipadas. Otros US$ 2.000 millones se destinaron a poner en marcha proyectos de viviendas asequibles, estancados por la escasez de fondos. Y se gastaron casi US$ 2.000 millones en asistencia de emergencia para el alquiler.

En los últimos años, California ha sufrido devastadoras temporadas de incendios forestales y, por supuesto, la pandemia de covid. Ambos ejercen una presión adicional sobre la vivienda.

“Es frustrante, es frustrante… Es frustrante para nosotros”, dijo Elliott. “Al final del día, si realmente queremos resolver la falta de vivienda en Estados Unidos. Necesitamos construir más viviendas”, agregó.

La Dra. Margot Kushel, quien trabajó con Elliott para formular un plan pandémico para la población de personas sin hogar del estado, acaba de publicar un informe considerable, los resultados de una encuesta de casi 3.200 personas sin hogar en todo California, que ella asegura es “el estudio representativo más grande de personas sin hogar desde mediados de la década de 1990”. El estado encargó a Kushel, quien es directora del Centro para Poblaciones Vulnerables de la UCSF, que averiguara quién está sin hogar en California y por qué, con la esperanza de que sus datos puedan ayudar a afinar la respuesta del estado a lo que Newsom ha llamado "una vergüenza".

Los políticos y muchos votantes quieren soluciones. Newsom dedicó a este tema todo su discurso sobre el estado de California en 2020. En una encuesta reciente, el 84% de los californianos dijeron que creen que la falta de vivienda es un “problema muy serio”. En Los Ángeles, el tema dominó la carrera por la alcaldía del año pasado con la ganadora, Karen Bass, declarando el estado de emergencia por falta de vivienda en su primer día en el cargo.

El informe de Kushel disipó algunos mitos. Número uno, que mucha gente en la calle no quiere un hogar. No es cierto, dice Kushel. “La abrumadora mayoría de los participantes querían una vivienda permanente”, concluye en el informe.

Número dos, que muchas personas en las calles de California no son de California. Existe la creencia generalizada de que muchas personas se quedan sin hogar en otros lugares y vienen a California por el clima y el enfoque más liberal de la falta de vivienda. Y por lo tanto, California no les debe nada. No es cierto, dice Kushel.

“Nueve de cada 10 personas perdieron su vivienda estable aquí. Son californianos”, dijo. “Tenemos que crear viviendas para todos los californianos”.

Mito número 3: que la enfermedad mental es la fuerza impulsora detrás de la falta de vivienda. Sí, el 66% de los encuestados informó "síntomas de problemas de salud mental actualmente", que es la estadística citada por Elliott, el asesor del gobernador, para argumentar que una solución es más complicada que simplemente escribir cheques de alquiler. Pero Kushel cuestionó si los problemas de salud mental llevaron a la falta de vivienda o al revés.

“La mayor parte de eso, la mitad de las personas, tenía depresión severa o ansiedad severa; no es sorprendente si estaba sin hogar”, dijo.

Aún así, abordar los problemas de salud mental entre las personas sin hogar es un punto importante en el esfuerzo de la administración de Newsom. “Estamos adoptando un nuevo enfoque”, dijo la primavera pasada cuando presentó su plan de salud mental, “en lugar de reformar en los márgenes un sistema que está fundamentalmente roto”.

Parte del nuevo enfoque es, de manera controvertida, obligar efectivamente a algunas personas a recibir ayuda de salud mental, permitiendo que los familiares, los servicios sociales o el personal médico deriven a las personas para que sean consideradas para un programa de tratamiento ordenado por un tribunal.

“Solo abordar el lado de la salud mental no puede resolver el problema”, dice Kushel. “No cuando el alquiler medio es de US$ 2.200 por un apartamento de dos habitaciones”.

Lo que nos lleva de nuevo a la necesidad de 2,5 millones de viviendas más. El estado tiene un plan para construirlos todos para 2030. Pero aquí en California, como en otros lugares, las decisiones de vivienda y zonificación dependen de los gobiernos locales.

“Tenemos comunidades en este estado que se niegan a construir viviendas para personas de bajos ingresos”, dijo a CNN Elliott, el asesor del gobernador. “Porque dicen que son solo violadores y abusadores de niños. Entonces esa, esa, esa es la dinámica a la que nos enfrentamos, ¿verdad?".

El estado está demandando a varias ciudades ricas por frustrar la construcción de viviendas asequibles dentro de sus fronteras.

No hay suficientes casas asequibles en California, por lo tanto, los alquileres son demasiado altos.

“El principal problema de las personas sin hogar es la economía”, dijo Kushel. “La gente simplemente no tiene el dinero… para pagar el alquiler”.

Entonces, ¿cuánto dinero necesitaría la gente para compensar el déficit y permanecer en sus hogares? “Una de las cosas sorprendentes fue cuán optimistas eran las personas de que cantidades relativamente pequeñas de dinero habrían evitado que se quedaran sin hogar”, dijo Kushel sobre las personas encuestadas. “Para muchos de ellos, esos US$ 300 o US$ 500 al mes serían suficientes”.

La administración de Newsom está gastando más para combatir la falta de vivienda que este estado nunca antes. Antes de 2018 no había un plan estatal coherente ni una estructura de financiación. Pero, dicen, el estado necesita ayuda. “El gobierno federal necesita participar y hacer lo que solía hacer, que es proporcionar vivienda como garantía”, dijo Elliott. Él dice que por cada cuatro estadounidenses que necesitan un vale de vivienda, solo hay un vale disponible.

“Los cupones de alimentos son una garantía. La sanidad es una garantía. La educación pública es una garantía”, dijo. "¿Alojamiento? 25% de probabilidad. Gira la rueda".

Cuando se le preguntó cómo han reaccionado los funcionarios estatales a su informe y recomendaciones, Kushel respondió: “Creo que están de acuerdo. Espero, creo, que están relativamente de acuerdo. No estoy de acuerdo con todo, pero creo que lo están intentando”. Cuando se le preguntó con qué no estaba de acuerdo, Kushel objetó: “No lo sé. Quiero decir, como pueden escuchar, realmente quiero tener un enfoque único en lograr que las personas tengan viviendas permanentes y creo que esa es la raíz de cómo terminamos con la falta de vivienda”. Ella estuvo de acuerdo en que algunos políticos podrían estar más enfocados en sacar a la gente de la calle, en refugios o moteles, en lugar de ofrecerles una vivienda permanente.

“No podría estar más en desacuerdo con esa caracterización”, dijo Elliott. “Nos enfrentamos a un maremoto y estamos haciendo lo mejor que podemos, para mezclar un poco las metáforas, para remar y tratar de mantenernos a flote y hacer lo mejor que podamos mientras tratamos de hacer el cambio fundamental necesario tanto en California como a nivel nacional para abordar realmente la falta de vivienda”.

En Los Ángeles, el epicentro de la crisis de personas sin hogar en California, la alcaldesa Bass lanzó un programa llamado Inside Safe, para despejar los campamentos callejeros. Recientemente, en una mesa redonda con reporteros, estaba ansiosa por anunciar el éxito de trasladar a más de 1.300 personas de las calles a moteles, pero se negó siquiera a estimar cuántas de esas personas fueron trasladadas a viviendas permanentes. El presupuesto de la ciudad para 2023-2024 incluye US$ 250 millones para Inside Safe. Del total, US$ 110 millones se utilizarán para pagar moteles temporales. Se utilizarán US$ 21 millones para viviendas permanentes.

Conozco a una mujer en Los Ángeles que fue trasladada de una tienda de campaña a una habitación de motel hace casi 200 días bajo Inside Safe. Ella todavía está allí y dice que todavía no hay ni siquiera un plan para trasladarla a un hogar permanente. Ella dice que está frustrada y perdiendo la esperanza.

No hay una solución mágica.

“Están esforzándose mucho por mantener viva a la gente”, dijo Kushel. “Y están atrapados en este círculo vicioso de no tener la vivienda a la que enviar a la gente”.