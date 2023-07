Temperaturas extremas amenazan a quienes cruzan a EE.UU. por el desierto 2:57

(CNN) -- Más de 85 millones de personas permanecían bajo alertas de calor este sábado mientras la ola de calor de una semana continúa y se intensifica en el suroeste.

Temperaturas peligrosamente altas continuarán plagando el oeste de Estados Unidos durante todo el fin de semana, con temperaturas cada vez más altas en el sur a principios de la próxima semana.

“Los máximos diurnos variarán rutinariamente por encima de lo normal, lo que equivale a temperaturas diurnas que se acercan a la marca del siglo en el interior del noroeste, entre 37-43°C en el centro y sur de California, y 46-48°C en el desierto alto del sur de California, sur de Nevada , y Arizona”, según el Centro de Predicción del Tiempo.

Más de 100 registros de temperatura son posibles hasta el lunes en el oeste y el sur.

Death Valley, California, podría superar los 54 grados este domingo. Eso ha sucedido solo cinco veces en más de 110 años de registro.

publicidad

Las temperaturas de Phoenix han alcanzado los 37 grados en días consecutivos, y la racha debería continuar al menos hasta este miércoles.

Mientras tanto, las condiciones bochornosas persistirán en el centro-sur de EE. U. y en el sur de Florida. Los máximos diurnos en los 32 y los 37 bajos con niveles de humedad opresivos permitirán que los índices de calor oscilen con frecuencia entre 40-42 cada tarde.

Existe un aviso de calor desde Texas hasta Alabama, pero no incluye Georgia ni la mayor parte de Florida. Se pronostica que el máximo en Houston será de 37 grados este sábado. Podría llegar a 35 en Nueva Orleans y Jackson, Mississippi. Se espera que Atlanta alcance solo un 33 relativamente leve.

Y el humo de los incendios forestales de Canadá se trasladará a las Llanuras del Norte y el Medio Oeste durante el fin de semana y hasta principios de la próxima semana.

Arizona y Texas soportan rachas de calor de semanas

Se han publicado alertas de niveles de calor peligrosos en áreas de Arizona y Texas durante más de 30 días seguidos, ya que una ola de calor de larga duración se ha asentado en partes del oeste y el sur desde mediados de junio.

Las temperaturas no han bajado de los 32 grados en el área de Phoenix desde el lunes, una tendencia que podría ser mortal para quienes no tienen aire acondicionado si no pueden refrescarse y recuperarse durante la noche.

En Texas, El Paso rompió su propio récord de racha de altas temperaturas el jueves después de experimentar 28 días consecutivos por encima de los 37 grados, tuiteó el servicio meteorológico.

Es probable que esa racha se extienda mucho más allá de los 30 días, ya que se espera que El Paso experimente temperaturas de al menos 39 grados hasta mediados de la próxima semana.

En otros lugares, gran parte de la mitad este de Texas experimentó índices de calor (cómo se siente la humedad y la temperatura combinadas) entre 43 y 46 grados este jueves.

Este jueves se observaron temperaturas generalizadas de 37 a 42 en gran parte del estado, incluidas temperaturas de 141en Austin y Del Rio. La ciudad de Wichita Falls, en el norte de Texas, rompió un récord diario de 43 grados con un índice de calor de hasta 47 grados.

Los peligros del calor brutalmente alto

A medida que la crisis climática eleva las temperaturas cada vez más, los científicos han advertido que existe una probabilidad creciente de que 2023 sea el año más caluroso registrado en la Tierra.

El calor mata a más estadounidenses que cualquier otra forma de clima severo, incluidas inundaciones, huracanes o frío extremo, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Las comunidades de todo el mundo ya están sintiendo la devastación de estas temperaturas extremas, incluido un condado de Texas que reportó al menos 11 muertes relacionadas con el calor durante la ola de calor del mes pasado. En México, al menos 112 personas han muerto por exposición al calor extremo desde marzo.

Mientras nuestros cuerpos intentan regular su propia temperatura, el calor extremo puede dificultar que el cuerpo se enfríe, y la humedad adicional puede empeorar esa lucha.

Cuando el cuerpo se vuelve incapaz de enfriarse por sí mismo, pueden aparecer enfermedades como el agotamiento por calor o el golpe de calor, que pueden ser fatales.

Los riesgos de la exposición al calor son particularmente altos para las personas sin hogar, los trabajadores al aire libre, las familias de bajos ingresos, las comunidades de color y los ancianos.

Para mantenerse a salvo en temperaturas sofocantes, los expertos recomiendan hidratarse regularmente, encontrar un lugar fresco o con aire acondicionado para quedarse y evitar actividades al aire libre, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Las personas también deben estar atentas a los signos de agotamiento por calor u otras enfermedades, que incluyen mareos, náuseas, dolor de cabeza o confusión.

Taylor Ward, Elizabeth Wolfe y Christina Maxouris de CNN contribuyeron a este informe.