Los retos de Netanyahu tras su regreso al poder 3:37

(CNN) -- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue dado de alta del Centro Médico Sheba este domingo en la mañana, dijo su oficina.

Más temprano este domingo, al primer ministro israelí le fue implantado un tipo de monitor cardíaco llamado Holter “para permitir que el equipo profesional médico cercano del primer ministro continúe con el monitoreo regular”, informó este domingo Amit Segev, el director de la unidad de cardiología del Centro Médico Sheba

Segev dijo que las pruebas habían demostrado que el corazón de Netanayhu era normal y que no se habían encontrado arritmias cardíacas o latidos cardíacos irregulares.

Netanyahu fue hospitalizado este sábado, según informó el Centro Médico Sheba, el más grande de Israel.

“El primer ministro Netanyahu completó una serie de pruebas y está en excelentes condiciones”, dijo Segev, quien también es presidente de la Asociación de Cardiología de Israel. “Nuestro diagnóstico, al final de todas las pruebas realizadas, incluidas las pruebas de laboratorio, es que el motivo de la hospitalización fue la deshidratación”.

Las pruebas incluyeron "exámenes completos y de rutina que se realizan mientras se está completamente consciente, incluida una prueba eléctrica del corazón, que resultó completamente normal", dijo.

Este sábado, el primer ministro israelí emitió una declaración en video en la que sugería que estaba deshidratado y aconsejaba a la gente que bebiera más agua.

“Ayer pasé un tiempo con mi esposa en el Mar de Galilea, al sol, sin sombrero, sin agua. No es una buena idea”, dijo, “así que, en primer lugar, quiero agradecerles a todos por su preocupación y también a los excelentes equipos aquí en Sheba que me examinaron. Gracias a Dios me siento muy bien, pero solo tengo un pedido tuyo: estamos pasando por una ola de calor en el país, por eso te pido que tomes menos sol y tomes más agua y que todos tengamos una buena semana”

La declaración de 30 segundos en hebreo parece haber sido filmada en el Centro Médico Sheba, en la ciudad de Ramat Gan, donde fue llevado este sábado.