Premio mayor de Powerball sube a US$ 1.000 millones 0:53

(CNN) -- Empieza a despedirte de tus compañeros de trabajo porque puede que pronto te jubiles con un billete de lotería valorado en US$ 1.000 millones.

De acuerdo, probablemente no. Pero el sorteo de Powerball de US$ 1.000 millones de este miércoles por la noche –combinado con un premio mayor de Mega Millions que sigue creciendo– significa que algunos afortunados ganadores podrían convertirse en millonarios aunque no les toque el premio mayor.

Nadie acertó los seis números del sorteo del premio mayor de Mega Millions del martes por la noche: 19, 22, 31, 37, 54, con una "megabola" de 18.

Eso significa que el premio mayor del sorteo de Mega Millions de este viernes tiene un valor estimado de US$ 720 millones, con un valor en efectivo en un solo pago de US$ 369,6 millones.

Si no puedes esperar hasta el viernes para comprar 264 Ferraris LaFerrari (o el supercoche que prefieras), el sorteo del Powerball –que tiene un premio mayor acumulado de US$ 1.000 millones– se celebrará a las 10:59 p.m., hora de Miami, de este miércoles.

publicidad

El colosal premio es el séptimo más grande de la historia de la lotería estadounidense y el tercero más grande del Powerball. El año pasado, un afortunado ganador se hizo con el premio mayor récord de US$ 2.040 millones, en California.