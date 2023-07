Mundial Femenino de Fútbol 2023: dónde se juega, quienes compiten y lo que debes saber

¿Qué equipos pueden hacerle frente a Estados Unidos en el Mundial femenino? 6:37

(CNN) -- La novena edición de la Copa Mundial Femenina de la FIFA arrancará este jueves en Auckland con el partido entre Nueva Zelandia, país coanfitrión del torneo, y Noruega.

Entre el 20 de julio y el 20 de agosto, 32 selecciones disputarán 64 partidos en 10 sedes diferentes, lo que convierte a la edición de este año en la más importante hasta la fecha.

La selección femenina de Estados Unidos (USWNT) llega como la bicampeona defensora del título y posiblemente la favorita para ganar un tercer título consecutivo sin precedentes y un quinto en total, todo un récord.

Sin embargo, muchos esperan que la Copa Mundial de este año sea una competición mucho más reñida que en ediciones anteriores, sobre todo porque los países europeos están acortando distancias con la selección estadounidense.

A medida que se acerca el saque inicial, aquí tienes todo lo que necesitas saber antes del torneo.

¿Dónde se disputa el Mundial femenino 2023?

Por primera vez en la historia, la Copa Mundial Femenina se celebrará en dos países: Australia y Nueva Zelandia. También es la primera que se celebra en el hemisferio sur.

Los partidos se llevarán a cabo en seis estadios de Australia -en Brisbane, Adelaida, Perth, Melbourne y Sydney- y cuatro de Nueva Zelandia -en Dunedin, Auckland, Hamilton y Wellington-.

La final se celebrará en el Estadio Australia de Sydney, con capacidad para 81.500 espectadores.

El mes pasado, la venta de entradas para el torneo superó a la de la edición anterior, celebrada en Francia, con lo que es probable que se convierta en el acontecimiento deportivo femenino individual con mayor asistencia de la historia, según el organismo rector, la FIFA.

Hasta junio se habían vendido más de un millón de entradas, pero la mayoría de ellas se habían adquirido para los partidos de Australia. La venta de entradas en Nueva Zelandia ha sido menor, lo que un funcionario de la FIFA atribuyó a la menor notoriedad de este deporte en el país.

¿Cómo ver los partidos?

En Estados Unidos, los partidos se transmitirán por FOX Sports, mientras que Telemundo lo hará en español.

Seven Network y Optus Sport emitirán los partidos en Australia, y la BBC e ITV tienen los derechos en el Reino Unido.

Para saber dónde ver los encuentros del Mundial en Argentina, Colombia, Uruguay, Costa Rica, Panamá, México y todos los países de Latinoamérica, puedes consultar la siguiente nota:

¿Quién compite?

En el Mundial participarán 32 selecciones, una cifra récord, ocho más que en las dos ediciones anteriores.

Eso incluye algunas caras conocidas -Estados Unidos, la dos veces campeona Alemania, la campeona de Europa Inglaterra y la subcampeona de 2019 Países Bajos-, así como ocho equipos que debutan: Haití, Marruecos, Panamá, Filipinas, Portugal, la República de Irlanda, Vietnam y Zambia.

¿Quiénes son las favoritas?

Según la empresa de datos deportivos Gracenote, Estados Unidos es el favorito para ganar el torneo, con un 18% de probabilidades de éxito.

Sin embargo, la edición de este año promete ser más reñida, ya que Gracenote otorga a Suecia y Alemania un 11% de probabilidades de ganar, a Francia un 9%, y a Inglaterra, España y Australia un 8%.

Esto refleja a grandes rasgos la clasificación femenina de la FIFA, que actualmente tiene a Estados Unidos, Alemania, Suecia, Inglaterra y Francia como las cinco mejores selecciones del mundo.

Aquí puedes consultar los pronósticos de Gracenote para la fase eliminatoria, incluida la final entre Estados Unidos y Alemania.

¿Cuáles son los grupos?

Hay ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo pasarán a octavos de final.

Grupo A:

Nueva Zelandia

Noruega

Filipinas

Suiza

Grupo B:

Australia

República de Irlanda

Nigeria

Canadá

Grupo C:

España

Costa Rica

Zambia

Japón

Grupo D:

Inglaterra

Haití

Dinamarca

China

Grupo E:

Estados Unidos

Vietnam

Países Bajos

Portugal

Grupo F:

Francia

Jamaica

Brasil

Panamá

Grupo G:

Suecia

Sudáfrica

Italia

Argentina

Grupo H:

Alemania

Marruecos

Colombia

Corea del Sur

Jugadoras a seguir

Sam Kerr, delantera de Australia y del Chelsea, cargará con las expectativas de toda una nación como jugadora estrella de las Matildas y máxima goleadora del equipo, con 62 tantos.

Es probable que este torneo represente la mejor oportunidad de Australia para superar por primera vez los cuartos de final de una Copa Mundial Femenina, y la capitana Kerr es el núcleo de las grandes ambiciones del país.

Para algunas veteranas del fútbol femenino, este torneo marcará el final de una era. La superestrella brasileña Marta, de 37 años, pondrá fin a su carrera internacional tras haber marcado la cifra récord de 17 goles en la Copa Mundial Femenina, mientras que Megan Rapinoe, de la USWNT, también anunció que se retirará tras el que será su cuarto y último Mundial.

A sus 34 años, Alex Morgan también es una de las jugadoras más veteranas de la selección estadounidense, a la que acompañan las jóvenes delanteras Trinity Rodman, Sophia Smith y Alyssa Thompson, que intentarán causar sensación en su debut mundialista.

La española Alexia Putellas ha ganado dos veces el Balón de Oro Femenino (que se concede a la mejor jugadora del fútbol femenino) y a principios de este año se recuperó de una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA).

Otras dos estrellas del Barcelona, la centrocampista inglesa Keira Walsh y la delantera nigeriana Asisat Oshoala, también serán cruciales para las opciones de sus naciones.

Ada Hegerberg, ganadora inaugural del Balón de Oro Femenino en 2018, forma parte de un talentoso equipo noruego junto a Caroline Graham Hansen, mientras que se espera que Wendie Renard (Francia), Pernille Harder (Dinamarca) y Alexandra Popp (Alemania) tengan un papel destacado para sus países.

La maldición del LCA

La misma lesión está impidiendo que algunas de las grandes figuras del fútbol femenino compitan este año en la Copa Mundial.

Vivianne Miedema, máxima goleadora en la historia de los Países Bajos; Leah Williamson, capitana de Inglaterra; y Beth Mead, su compañera de equipo, se perderán el torneo por lesiones en el ligamento cruzado anterior.

También están en la lista de lesionadas Cat Macario, estrella de la USWNT; Giulia Gwinn, de Alemania; y la adolescente suiza Iman Beney.

El LCA es uno de los ligamentos clave dentro de la rodilla, que ayuda a estabilizar la articulación uniendo el muslo y la tibia. La rotura del LCA es una de las lesiones más graves que puede sufrir un deportista, pero, como atestigua la lista de ausencias del Mundial de este año, es especialmente común en el fútbol femenino.

También se perderán el Mundial la capitana de la USWNT, Becky Sauerbrunn, lesionada en un pie, y su compañera de selección Mallory Swanson, que se rompió el tendón rotuliano de la rodilla el mes pasado.

¿A cuánto asciende el premio económico?

La FIFA anunció que los premios económicos del torneo ascenderán a US$ 110 millones. Se han concedido otros US$ 31 millones a los equipos para los preparativos y US$ 11 millones a los clubes para sus jugadores.

Los US$ 110 millones en premios suponen un aumento de casi el triple respecto a la cifra de 2019 y casi siete veces más que en 2015, pero siguen siendo considerablemente inferiores a los US$ 440 millones en premios totales concedidos en la Copa Mundial masculina de Qatar el año pasado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró a principios de este año que espera que las Copas Mundiales masculina y femenina de 2026 y 2027 tengan el mismo premio económico.