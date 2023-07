No es anti-Messi: la jugadora argentina Yamila Rodríguez defiende su tatuaje de Cristiano Ronaldo

Debutan Brasil y Argentina en el Mundial femenino 1:37

(CNN) -- La delantera argentina Yamila Rodríguez, quien forma parte del plantel que participa en el Mundial Femenino de Fútbol, se defendió por tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo en su pierna izquierda, diciendo que favorecer a la estrella de Portugal no es una señal de que no aprecia al talismán ganador de la Copa del Mundo, Lionel Messi.

La joven de 25 años, quien también tiene un tatuaje del gran argentino Diego Maradona en su muslo izquierdo, dijo que había estado recibiendo críticas en las redes sociales por el tatuaje de Ronaldo, el gran rival de Messi.

"Por favor, paren, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi?", escribió en Instagram.

“No la estoy pasando mal por ustedes (fans) sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿No puedes tener un ídolo o un jugador que les guste? Messi es nuestro gran capitán en la selección, pero el hecho de que diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 (Ronaldo) no significa que odie a Messi”, dijo la futbolista.

Rodríguez dijo que no veía ningún problema en hacerse un tatuaje de Ronaldo, ya que el delantero portugués, que ha marcado más de 800 goles en su carrera, la inspiró.

"¿Cuál es el problema? No todos estamos obligados a amar solo a los jugadores de nuestro país”, dijo.

“Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene aprecio, sus preferencias y resaltar uno no significa enterrar al otro. Basta, me cansa, me duele”.

Rodríguez fue suplenteen la derrota de Argentina por 1-0 ante Italia en su primer partido de grupo en la Copa Mundial Femenina. Este jueves (hora argentina), el conjunto sudamericano disputará su segundo encuentro ante Sudáfrica.