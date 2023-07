El Gobierno de Ecuador confirma que un policía aparece en un video de una banda criminal, pero niega que haya negociaciones

Ecuador: La violencia se extiende de las prisiones a las calles 3:47

(CNN Español) -- El ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, confirmó en declaraciones al medio local Teleamazonas que un funcionario de la Policía Nacional aparece en un video, que se volvió viral, junto a miembros de una banda criminal en una cárcel de Guayaquil.

“Es confirmado, es un agente policial. Se ha dispuesto una investigación. Se explicará en el momento oportuno. Aquí hay una explicación clara y por temas de seguridad tuvimos que sacarlo de Guayaquil. Nadie está autorizado a sentarse a conversar en una mesa”, dijo Zapata a Teleamazonas.

En el video que circuló este miércoles se puede ver a José Adolfo Macías, alias “Fito”, conocido líder de la banda de Los Choneros que se encuentra recluido en la cárcel regional de Guayaquil, ubicada junto a la Penitenciaría del Litoral, donde se registran enfrentamientos entre bandas criminales y una operación de fuerzas especiales desde el sábado.

Fito aparece junto a otros hombres que lo custodian. El agente policial al que se refirió el ministro Zapata aparece con el rostro cubierto, una gorra y un suéter con los logotipos de la Policía.

En el video, el líder de Los Choneros propone un “acuerdo de paz” con otras bandas del crimen organizado en medio de la crisis penitenciaria, incautación de armas, ataques en diferentes zonas de la costa del Pacífico ecuatoriano y detenciones.

Tras la difusión del video, el presidente Guillermo Lasso dijo durante un evento público que su gobierno no pacta con criminales.

“No hemos pactado con delincuentes como pretenden aparentar y quiero decir con contundencia que jamás pactaremos con el crimen organizado”, enfatizó el mandatario.

Guillermo Rodríguez, director del Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), dijo en declaraciones públicas este jueves que no hay ninguna tregua con el crimen organizado.

“Las personas privadas de libertad han realizado una entrega voluntaria, en este caso ningún funcionario del SNAI ha estado autorizado para hacer ningún acercamiento. Yo no he tenido ningún diálogo ni negociación. Esto refleja la contundencia del operativo de las instituciones del Estado y que está doblegando a las personas que tenían poder, control armas de fuego, que no es de ahora”, precisó Rodríguez.

El presidente Lasso decretó esta semana el estado de excepción en las provincias de Manabí y Los Ríos y el cantón Durán en Guayas. También dispuso el estado de emergencia en el sistema penitenciario.