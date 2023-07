Los voluntarios del equipo del Programa de Respuesta al Calor de la ciudad de Phoenix preparan kits de ayuda contra el calor para el público necesitado. Crédito: Ross D. Franklin/AP

(CNN) -- Las rachas de calor extremo sin precedentes por fin están terminando, pero —a pesar de los signos de alivio— el peligro de sufrir altas temperaturas no se va del todo. La implacable cúpula de calor que impulsa las sofocantes condiciones meteorológicas recorrerá el sur de EE.UU. esta semana, causando nuevos récords.



En lo que va de este verano boreal, las cifras han sido impactantes: en El Paso, Texas, la temperatura máxima superó los 37,7 °C durante 44 días consecutivos, un récord; en Miami, el índice de calor se mantuvo por encima de 37,7 °C durante 46 días consecutivos; y en Phoenix, las temperaturas han sido iguales o superiores a 43,3 °C durante 31 días consecutivos.

Todas estas rachas habrán terminado este lunes si Phoenix alcanza la temperatura máxima prevista de 42,2 °C, más cercana a la media.

Ha hecho tanto calor durante tanto tiempo que la temperatura media de Phoenix en el mes de julio batió el récord con 39,4 °C, superando la anterior en 2,2 grados. Esto demuestra que este calor ha sido excepcional incluso para una de las ciudades más calurosas del país.

"Ha sido un año de anormalidades y rachas, así que es un testimonio de lo extraño que ha sido este año", dijo Ryan Worley, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix.

Phoenix aún no se ha unido a otras partes del estado con lluvias monzónicas mensurables, algo con lo que la ciudad cuenta desesperadamente para refrescar las temperaturas. Si Phoenix recibe precipitaciones este lunes, sería la tercera lluvia monzónica más tardía registrada.

La ciudad tendrá un ligero "respiro" del calor durante este lunes y martes con la amenaza de estas lluvias , pero las máximas volverán a superar los 43,3 °C a mediados de semana, pudiendo llegar a los 46,6 °C el fin de semana.

Mientras tanto, con poca lluvia para dar alivio, más de 40 millones de personas en todo el sur y las llanuras del sur están todavía bajo alertas de calor. Más de 140 posibles récords de temperaturas máximas podrían batirse de nuevo esta semana, ya que el agobiante calor no da señales de retroceder en la zona central del país.

Esto es especialmente cierto en Dallas. La ciudad podría experimentar sus días más calurosos del año esta semana, con máximas que podrían superar los 43,3 °C este martes.

Las temperaturas máximas se mantendrán en por encima de 37,7 °C durante todo el fin de semana, a veces hasta 5,5 °C por encima de lo normal.

Little Rock, Arkansas; Baton Rouge, Louisiana y Houston alcanzarán los 43,3 °C o más este lunes y gran parte de la semana, sin que se vislumbre un alivio. Por desgracia, no hay ninguna posibilidad real de temperaturas más frescas para algunos de los lugares más calientes en el futuro previsible. Esta cúpula de alta presión responsable del calor extremo no se moverá.