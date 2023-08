Una imagen genérica de una mujer caminando por Bryant Park, en Nueva York. (Gary Hershorn/Getty Images)

(CNN) -- Jorge Alberto Ramos, de 43 años, está acusado de dos cargos por incentivo para viajar para participar en actividades sexuales ilegales, dos cargos de tráfico para participar en actividades sexuales ilegales, un cargo de conspiración para participar en tráfico de personas, un cargo de tráfico de personas y uno cargo de albergar a un extranjero, según documentos judiciales de la corte del distrito sur de Nueva York.

CNN contactó a su abogado, Jeremy Schneider, para obtener comentarios.

"Como se alega, en el transcurso de una década Jorge Alberto Ramos participó en un esquema para violar, agredir sexualmente y abusar de múltiples víctimas de El Salvador después de inducirlas a viajar a Estados Unidos con promesas de una vida mejor", dijo el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, en un comunicado de prensa.

"Ramos se aprovechó de mujeres vulnerables y las llevó a través de tráfico de personas a Nueva York para poder explotar sus cuerpos para su propia gratificación sexual", dijo Williams. "Agradecemos y felicitamos a las valientes mujeres que dieron un paso adelante para denunciar a Ramos".

Entre 2013 y 2023, Ramos "indujo, sedujo y persuadió a mujeres con promesas de una vida mejor, incluidas oportunidades educativas y de otro tipo, para que viajaran desde El Salvador al Bronx, Nueva York, donde las violó, agredió y abusó sexualmente de ellas”, según los fiscales.

Ramos, quien es originario de El Salvador, envió regalos y dinero a las mujeres y pagó a traficantes para que enviaran a cada mujer a Estados Unidos, dijeron los fiscales.

"Esta acusación envía un fuerte mensaje de que Investigaciones de Seguridad Nacional se compromete a llevar ante la Justicia a los depredadores que participan en actos deplorables de violencia sexual, física y psicológica contra otras personas", dijo el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, Iván Arvelo, en un comunicado de prensa.

Ramos había trabajado como profesor adjunto de química en una universidad pública en la ciudad de Nueva York, según muestran documentos judiciales.

Una portavoz de The City College of New York prefirió no hacer comentarios sobre su arresto o la acusación, pero dijo que Ramos no era empleado de la universidad desde 2009. Tampoco dijeron qué puesto tenía en la institución.

Jessica Xing contribuyó a este reporte.