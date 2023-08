Una valla publicitaria sobre la Interestatal 80 en Nueva Jersey muestra un premio mayor de la lotería Mega Millions.

(CNN) —El premio mayor de Mega Millions para la noche de este viernes se estima en US$ 1.350 millones, lo que sería el segundo más grande en la historia de la lotería multiestatal.

Ahora bien, el pago en efectivo del premio mayor sería de US$ 659,5 millones, antes de los impuestos correspondientes.

La lotería lleva 30 sorteos consecutivos sin ganadores del premio mayor, luego del que se jugó este martes, indicó Mega Millions en un comunicado de prensa en su sitio web.

Nadie ha acertado los seis números desde el 18 de abril.

En la historia de Mega Millions, solo cuatro premios mayores con ganadores han superado los US$ 1.000 millones, según la lotería. El mayor fue de US$ 1.537 millones que cayó en Carolina del Sur en 2018. Un premio mayor en enero ascendió a los US$ 1.348 millones.

Los boletos se venden en 45 estados, la ciudad de Washington y las Islas Vírgenes de EE.UU.

El sorteo de este viernes será a las 11 p.m., hora de Miami.

El mes pasado, un boleto de Powerball vendido en una tienda de conveniencia en Los Ángeles acertó todos los números y ganó US$ 1.080 millones, el tercer premio mayor más grande de Powerball.