(CNN Español) -- El cine son cuadros con imágenes en movimiento. Esa movilidad es la que han tenido los argentinos para ir en busca del séptimo arte en sus vacaciones de invierno. Durante los últimos 15 días de julio las salas se vieron desbordadas por una ola de familias enteras con el objetivo de disfrutar del arte en la pantalla grande.

"En 2023 estamos en presencia de varios récord históricos en la asistencia de público en la historia moderna del cine", nos dice Carina Rodríguez, responsable de contenidos y comunicación de la consultora Ultracine.

La relativa tranquilidad con la que antes se conseguía un ticket, ahora se vio asaltada por esta llegada de espectadores sin precedentes.

Poco más de 5,5 millones de personas eligieron a la pantalla grande como forma de esparcimiento en el receso escolar de invierno, confirmó a CNN la consultora Ultracine que fiscaliza la taquilla de Argentina desde 1997.

El estreno de la cinta "Barbie", producida por Warner Bros (y que al igual que CNN pertenece a Warner Bros. Discovery), ha sido la piedra angular de este éxito. Vendió 268.390 tickets en un solo día consolidándose como el mejor arranque de venta en un día tras la pandemia de covid-19. El récord absoluto lo ostenta "Toy Story 4", que vendió la exorbitante suma de 454.012 tickets el 20 de junio de 2019, confirma Ultracine.

El suceso se da en el marco de lo que se llama "Barbie-Heimer" o "Barbenheimer", nos dice el realizador y productor cinematográfico Mario Levit, haciendo referencia al estreno en simultáneo en todo el mundo de las cintas "Barbie" y "Oppenheimer".

El ranking de los filmes más vistos en las vacaciones de invierno de Argentina quedó así:

Puesto 1, "Barbie", 2.369.949 espectadores

Puesto 2, "Elementos", 1.066.264

Puesto 3, "Oppenheimer", 463.552 espectadores

Puesto 4, "La Noche del Demonio: La Puerta Roja" ("Insidious: The Red Door"), 380.963 espectadores

Puesto 5, "Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1" ("Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1"), 339.192 espectadores.

El aluvión humano que ahora busca ir a los cines provocó otros dos impactos.

Uno ocurrió la semana del 20 al 26 de julio, que "fue la semana de mayor concurrencia de espectadores a las salas de cine en Argentina", con 2.890.521 personas que compraron una entrada, dice Carina Rodríguez, y agrega que este fenómeno se da en un año con un fuerte interés en el país por ir al cine.

El otro es que este mayo fue el mejor en la historia desde 1997 con la asistencia de 4.896.009 espectadores. Esto representa un récord absoluto tras la pandemia.

La industria del cine es a la última que se le permitió abrir tras la crisis por el covid-19, nos dice Mario Levit. El experto remarca que "recién en 2022, la taquilla comenzó a recuperarse y en 2023 aumentó casi un 80% comparativamente con 2021, pero aún no se llega a los niveles de 2019", nos remarca.

Durante las vacaciones de invierno, en cada lugar donde hay un cine en Argentina se veía un paisaje desbordante de público de todas las edades. Y eso ocurrió en todo el país, donde "hay 930 pantallas, y el último fin de semana, tres películas acapararon 850 salas o pantallas", dice el realizador cinematográfico Mario Levit.

El experto se apresura a decir que lo pone contento este éxito, pero es una pena que sea tan uniforme y "concentrado solamente en tres películas", nos comenta.

El cine argentino o el de otras naciones como Corea del Sur no se ve demasiado en el país, enfatiza. "El éxito de la cinta coreana 'Parásitos', que ganó un Oscar en 2020, demuestra que hay otras expresiones cinematográficas que son excelentes y que merecen ser ofrecidas al público argentino", señala Levit.

A pesar de la crisis económica, la gente acude al cine

Argentina atraviesa una pronunciada crisis económica, que se plasma en los índices de inflación. En los primeros seis meses del año la inflación acumulada trepó al 50,7% y el índice interanual llegó al 115,6%. Sin embargo, eso no fue un obstáculo. El lugar de mayor asistencia en el país se dio en lo que se llama AMBA (el área metropolitana de Buenos Aires o la ciudad más la zona que la bordea). La propia capital argentina se ubicó en el segundo lugar, confirma Carina Rodríguez.

"A la gente le gusta el cine, sigue siendo una salida económica", nos puntualiza Mario Levit. Los costos de los tickets rondan los $ 950 de lunes a miércoles, (poco más de U$S 3, tomando en cuenta la cotización del dólar oficial). A su vez, la entrada general oscila entre los $ 1300 a los $ 1900 (entre los U$S 4,50 y los U$S 6,50).

Cambio sustancial en la manera de consumir en la audiencia

"La llegada del streaming cambió el paradigma audiovisual", nos dice Mario Levit. Eso hizo que el ecosistema que tiene que ver con todo el desarrollo de la película a realizar se haya modificado y eso se refleja en que el público "consume de manera diferente en los últimos 10 años". Además, asegura que "en los últimos tres años el cambio se dio de manera rotunda, alevosa y furiosa".

En línea con esta reflexión, Carina Rodríguez afirma que "por primera vez desde 2008, una película que no es animada y que no está dirigida al público infantil, es la que gana la taquilla de invierno. Esto posibilitó que este 2023 sea un registro nunca visto en Argentina".

¿Tiene el cine el mismo suceso que el del teatro?

En el verano, la gente se había volcado masivamente a las salas de teatro marcando un hito en la asistencia de público.

A pesar de ser más caro, en los teatros hay "filas y filas de gente en el teatro independiente los fines de semana", y ese fenómeno no se refleja de igual manera en forma sostenida en el cine, dice Mario Levit. El teatro puede tener un promedio de "50 comedias, dramas, o unipersonales", pero lamentablemente en el cine "todo se reduce a 3 o 5 grandes películas", y concluye que el público argentino está ávido de una mayor oferta en cuanto a género, temáticas y miradas culturales en el lenguaje cinematográfico.

En ese sentido Carina Rodríguez afirma que en "Argentina el cine es religión", y que aquellos que auguraban que había llegado a su final en la pandemia deberán revisar sus pronósticos. Y remarca con una sonrisa:"Larga vida al cine".