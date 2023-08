Messi en el FC Dallas – Inter Miami: previa, alineaciones, horario y cómo ver el partido

Los nuevos socios en el ataque de Lionel Messi 0:48

(CNN Español) -- La leyenda de Messi llega a tierra texana. Lo recibirá la gran expectación que ha generado su presencia que llevó a que en solo 18 minutos se agotaron todas las localidades del estadio Toyota. Serán 20.500 (capacidad máxima que tiene el estadio) que estarán presentes para ver el duelo entre el local FC Dallas y el equipo sensación del momento en la MLS, el Inter de Miami.

El encuentro es válido por los octavos de final de la Leagues Cup, torneo que juegan equipos de la MLS (Estados Unidos y Canadá), más equipos mexicanos. Será el primer encuentro que el Inter de Miami, con la presencia de Messi, jugará en condición de visitante, y lo hará en un cálido domingo en el que se esperan temperaturas que podrían llegar a los 36 grados centígrados.

El calor es el que le ha puesto al fútbol de Estados Unidos la presencia del rosarino, y especialmente a un equipo como el Inter de Miami que, con su sola presencia, hizo un cambio de piel y espíritu en la escuadra de las garzas.

En los tres compromisos que estuvo Messi, ante el Cruz Azul ingresó en el segundo tiempo, y luego fue titular ante Atlanta United y lo propio en el clásico del sol ante Orlando City, los interistas ganaron y además el super crack marcó goles en los tres encuentros.

En el último duelo, versus Orlando City, fue un partido áspero, duro por momentos, con pierna y lengua fuerte. Este encuentro será un compromiso de alto voltaje competitivo, entre un equipo como FC Dallas que marcha en la octava posición en la conferencia oeste de la MLS. En el mismo certamen el Inter de Miami marcha último en la conferencia este. Los texanos han sumado 30 puntos, producto de 8 victorias, 6 empates y 9 derrotas. En tanto que los de la Florida solo poseen 18 unidades, dado las 5 victorias, 3 igualdades y 14 derrotas.

FC Dallas y su poder ofensivo

Si bien son datos que ilustran el paisaje de cada equipo, lo que cuenta para este choque es la referencia directa que indica la Leagues Cup. Ambos ganaron con autoridad en cada una de las zonas. El FC Dallas es un equipo ofensivo, bien balanceado y con buenos intérpretes en todas sus líneas.

Para este duelo, el FC Dallas llegó tras empatar en 2 ante Charlotte FC, luego le ganó 3-0 al Necaxa mexicano y derrotó al Mazatlán FC 2-1 en el último compromiso.

El equipo texano cuenta en su plantel con el portero de Países Bajos Maartens Paes, el lateral derecho brasilero Geovanne Jesús, el delantero colombiano José Mulato, el defensa nigeriano Sebastien Ibeagha y cuenta también con dos argentinos, el mediocampista Facundo Quignon (ex River Plate, San Lorenzo, Newells y Lanus) y el extremo izquierdo Alan Velasco (ex Independiente de Avellaneda), entre otros.

Para unirse a ellos, el FC Dallas ha contratado recientemente a Asier Illarramendi, ex mediocampista del Real Madrid. El volante de 31 años llegó a la MLS en condición de agente libre.

El Inter de Miami y su cambio de piel

El equipo de Florida y la gravitación que ha generado Messi gestó un equipo más competitivo, con más carácter y con alas para volar un fútbol de mayor status. La presencia de Busquets le dio esa prestancia de jugar brillante en el medio juego. Asociado con el paraguayo Gómez (ingresó en el segundo tiempo) le dieron un toque especial (en el último encuentro ante el Orlando City), augurando un buen tándem en lo que será el motor de engranaje del equipo.

Jordi Alba jugó poco minutos y sirvió para confirmar lo que se sabía: que es un lateral con una riqueza técnica y de desplazamiento que le dará mayor dinámica y experiencia para subir el voltaje futbolístico.

"Mucho trabajo defensivo" ante FC Dallas, presagia Martino

El DT argentino Gerardo "Tata" Martino sostuvo en la conferencia de prensa previa a este choque que para sus dirigidos "habrá muchísimo trabajo defensivo, por lo que ofrece Dallas a la hora de atacar".

El DT rosarino dijo que "el equipo va mejorando", haciendo referencia a las llegadas de tres super estrellas como Messi, Busquets y Alba, al que se le sumaron los argentinos Facundo Farías (ex Colón), el defensor Tomás Avilés (ex Racing Club), y el paraguayo Diego Gómez (ex Libertad). Este último es una de las joyas que sacó el fútbol guaraní y dio muestras de su calidad cuando se asoció con Busquet en el medio juego.

El técnico sostuvo que Farías, de 20 años, es un futbolista que tiene "capacidad para jugar de punta, dependiendo las características que tenemos en el momento".

Sobre Avilés, señaló que "tiene buena salida porque puede jugar de volante de contención y nos brinda una serie de variantes que son importantes para el equipo".

También hizo referencia a Jordi Alba, diciendo que está "bajo evaluación y entrenando", sin explicitar si el defensa será de la partida en el importante choque ante FC Dallas.

En la previa del duelo, una declaración dio que hablar y es la del defensor estadounidense de 26 años Nkosi Tafari, quien se pronunció en relación a la presencia de Messi: "Realmente solo estoy siendo entrevistado por el aspecto de quien es Messi. No estoy siendo entrevistado porque realmente les importa quién soy, y eso es justo", sé sincero el futbolista. También agregó que "No sé si realmente hay claves", preciso. (para parar a Messi).

Otro en hablar fue el argentino Alan Velasco, quien aseguró: "Será una experiencia inolvidable para mí. Será la primera vez que lo vea en persona. Lo he visto jugar desde la tribuna, pero nunca en el campo. Ojalá pueda llegar a marcar en algún momento del partido", sostuvo.

Solo el icónico futbolista y su capa de superhéroe puede generar tanto magnetismo a su alrededor. Eso que lo ha tenido con un diluvio en su presentación en el equipo rosa, o con otro fuerte vendaval de agua como fue la previa del duelo ante Orlando City, o ahora ante el abrasador sol texano. Aunque todos saben, que el sol y todo el fútbol de la MLS, gira alrededor de Lionel Messi.

En tanto, el astro argentino ya sabe que, si logra concretar otra hazaña, en la siguiente instancia de cuartos de final lo espera o el Charlotte (eliminó por penales al Cruz Azul), o bien el Houston Dynamo (se sacó de encima al Pachuca vía de remates penales).

Ante cualquiera de los dos equipos, el Inter sería nuevamente local en el estadio DRV PNK el viernes 11 o sábado 12 de agosto.

Si el equipo de la Florida avanza, ya se sabe que será bajo el mejor clima: el que siempre genera saber que en el campo de juego estará la leyenda que lleva consigo Lionel Messi.

Posibles formaciones de Dallas e Inter:

FC Dallas: Paes, Jesús, Burgess, Martínez, Junqua; Velasco, Quignon, Lletget; Kamungo, Obrian y Ferreira.

Inter Miami: Callender, Yedlin, Kryvtsov, Miller, Allen; Busquets, Arroyo, Cremaschi, Taylor, Messi y Martínez.

Horario

Día: Domingo 6 de agosto

8:30 p.m. Dallas, Texas

8:30 p.m. Perú, Colombia y Ecuador

9:30 p.m. Miami

9:30 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay

10:30 p.m. Argentina y Uruguay

Dónde ver el partido Dallas vs. Inter

TV: Apple TV - MLS Pass

Estadio: Toyota (Texas) - Estados Unidos