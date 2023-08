Fiscal especial cita publicación de Trump en Truth Social al argumentar una orden judicial rápida sobre el intercambio de pruebas

Legisladora Logfren sobre Trump: nadie está por encima de la ley 3:39

(CNN) -- El fiscal especial Jack Smith le pidió a un juez que establezca rápidamente límites sobre lo que el equipo de Donald Trump puede hacer con la evidencia que se compartirá con ellos en el caso de subversión electoral contra el expresidente.

En una presentación judicial de este viernes por la noche, los fiscales señalaron una publicación de Trump en Truth Social de más temprano ese día para argumentar que el expresidente tiene la costumbre de hablar públicamente sobre los detalles de los diversos procedimientos legales que enfrenta.

Las reglas de divulgación que han propuesto, dijeron, son “particularmente importantes en este caso porque el acusado ha emitido previamente declaraciones públicas en las redes sociales sobre testigos, jueces, abogados y otros asociados con asuntos legales pendientes en su contra”.

“Y en los últimos días, con respecto a este caso, el acusado ha publicado varias publicaciones, ya sea específicamente o por implicación, incluida la siguiente, que el acusado publicó hace solo unas horas”, escribió la oficina del fiscal especial, incluida una captura de pantalla de la publicación de Truth Social de Trump que decía: “¡SI VAS POR MÍ, YO VOY POR TI!”.

Un portavoz de Trump respondió en un comunicado la madrugada de este sábado, diciendo que la publicación del expresidente era "la definición de discurso político" y no estaba relacionada con los asuntos del caso.

Los fiscales argumentaron que si Trump “comenzara a emitir publicaciones públicas usando detalles—o, por ejemplo, transcripciones del gran jurado—obtenidas aquí, podría tener un efecto escalofriante dañino en los testigos o afectar negativamente la administración imparcial de justicia en este caso”.

Entre las restricciones que solicitan los fiscales se encuentra una regla que prohíba a los abogados de Trump proporcionarle copias de los materiales probatorios considerados "sensibles", que incluyen materiales del jurado investigador y entrevistas con testigos. Al expresidente se le permite mostrar dichos contenidos, según las reglas propuestas por los fiscales, sin embargo, se le prohibiría tomar cualquier información de identificación personal de los documentos.

La presentación indicaba que la orden que busca el fiscal especial “es consistente con otras órdenes similares que se usan comúnmente en este Distrito y no es demasiado restrictiva”.

No es inusual que los casos penales tengan disposiciones de no divulgación desde el principio, aunque los dos casos penales federales de Trump han hecho que el proceso típicamente rápido en el que los fiscales y los abogados defensores acuerden términos sea más contradictorio. En el caso penal federal separado en su contra en Florida, los fiscales y los abogados defensores de Trump todavía no logran un acuerdo sobre cómo y dónde se puede discutir información clasificada.

Como parte de los procedimientos judiciales del jueves por la primera comparecencia de Trump en el caso, la jueza magistrada Moxila Upadhyaya trató de recordarle “que es un delito tratar de influir en un jurado, o amenazar o intentar sobornar a un testigo o cualquier otra persona que pueda tener información sobre su caso, o para tomar represalias contra cualquier persona que proporcione información sobre su caso a la fiscalía”.

El equipo de Smith también está haciendo la solicitud inusual de pedirle al juez que imponga las reglas de divulgación de descubrimiento propuestas antes de permitir que los abogados de Trump evalúen por sí mismos con una presentación judicial.

Para explicar por qué buscaban tal maniobra, los fiscales describieron las idas y vueltas que tuvieron detrás de escena con el equipo de Trump sobre la orden propuesta. Y señalaron los comentarios que hizo el abogado de Trump, John Lauro, en su comparecencia este jueves, en los que resaltó que la defensa no podría proponer una fecha de juicio o una duración esperada, como lo solicitó el juez, hasta que tuvieran la oportunidad de revisar el alcance de las pruebas involucradas en el caso.

La presentación de Smith decía que una vez que la jueza federal de distrito Tanya Chutkan aprobara la orden de protección propuesta, los fiscales podrían comenzar a entregar “una cantidad sustancial de hallazgos” a la defensa. Los fiscales argumentaron que si Trump quiere cambiar las restricciones que ella aprobó, puede volver a la corte para pedir que se modifique la orden.

'Necesitamos una acusación más'

Trump se declaró inocente este jueves en un juzgado de Washington de cuatro cargos presentados contra él días atrás por Smith, incluida la conspiración para defraudar a Estados Unidos, como parte de su investigación sobre los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 que llevaron al asalto al Capitolio el 6 de enero 2021.

Este viernes por la noche, pronunció un discurso inusualmente corto en una recaudación de fondos organizada por el Partido Republicano de Alabama . Se centró en gran medida en sus problemas legales a raíz de su comparecencia.

El expresidente criticó los cargos penales federales en su primer evento de campaña desde que fue acusado por tercera vez.

“Los cargos falsos presentados en una acusación ficticia son una criminalización escandalosa del discurso político (...) tratan de hacer que sea ilegal cuestionar los resultados de una mala elección. Fue una elección muy mala”, dijo Trump a la multitud en un discurso de aproximadamente 50 minutos. El exmandatario se niega a aceptar que perdió las elecciones de 2020 y promueve regularmente teorías de conspiración electoral.

Trump promocionó su ventaja en las encuestas sobre sus rivales republicanos de 2024 y argumentó que las acusaciones solo lo estaban impulsando.

“Cada vez que presentan una acusación, subimos mucho en las encuestas. Necesitamos una acusación más para cerrar esta elección. Una acusación más y esta elección está cerrada, nadie tiene ni siquiera una oportunidad”, dijo Trump.

El expresidente le dijo a la multitud que “los únicos derechos civiles que se han violado en este asunto son mis derechos civiles”, y volvió a prometió represalias políticas si ganaba las elecciones de 2020, incluido un fiscal especial para investigar las denuncias relacionadas con el presidente Joe Biden.

Katelyn Polantz y Alayna Treene de CNN contribuyeron a este informe.