(CNN) -- Multitudes de personas acompañaron el féretro del futbolista Jesús López Ortiz en Guanacaste, noreste de Costa Rica, la semana pasada después de que sufriera el ataque mortal de un cocodrilo.

"Hoy te despedimos 'Chucho'; hoy cerca de de 1.000 personas te acompañan en representación de todos tus amigos, familiares y de todo el país que estuvo contigo", publicó el Deportivo Río Cañas, equipo de fútbol en el que jugó López Ortiz, en Facebook.

El futbolista murió poco después de saltar al río Cañas lleno de cocodrilos en Guanacaste el 29 de julio. Saltó desde un puente al agua para refrescarse, dijeron las autoridades.

"'Ayúdenme, ayúdenme, mi amigo no sale del agua'", recordó Marcos Chavarria, un residente local, que le escuchó decir a uno de los amigos de López Ortiz mientras pedía ayuda desesperadamente.

Chavarria corrió a ayudar, pero al principio solo vio una gorra y burbujas en el agua, dijo. Y agregó que "no había nada más que hacer".

publicidad

Minutos después, vio que un cuerpo estaba apretado entre las fauces del cocodrilo, relató.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) dijo que al cocodrilo debieron dispararle para que las autoridades pudieran recuperar el cuerpo del joven.

Su equipo instó a los testigos a no publicar videos del incidente.

"Por favor, respetemos a la familia en duelo, no publiquen videos de lo que pasó y si ya los publicaron bórrenlos, hay niños, mamá, papá, hermanos, que merecen respeto", dijo el equipo de fútbol de Río Cañas.

En el funeral, la madre de López Ortiz agradeció todo el apoyo y la ayuda emocional y económica que ha recibido desde la muerte de su hijo.

"No hay palabras, sé que Dios los bendecirá… si no hubiera sido por ellos, no sé qué hubiera hecho", dijo Giselle Ortiz Cubillo.

Ortiz Cubillo también hizo un llamado a las autoridades para que no haya sobrepoblación de cocodrilos en el río, "para jóvenes, para niños, hasta para adultos".

Sin embargo, un funcionario del SINAC dijo a la prensa que las investigaciones no mostraron una sobrepoblación de cocodrilos y que los animales podrían ofrecer un beneficio económico a las comunidades de la zona.

"Estamos tratando de que la población entienda que es una oportunidad que tenemos que se puede aprovechar en el ecoturismo y puede ser una oportunidad para generar empleo para las comunidades y no verlo solo como una amenaza", dijo Mauricio Méndez, funcionario del SINAC.

Según Méndez, ya hay comunidades que promueven paseos en bote para observar cocodrilos en varios ríos de la zona. Se ubicarán más carteles de precaución para advertir a las personas de la presencia de los cocodrilos y la importancia de no alimentarlos.

"Son animales que normalmente son esquivos para los humanos; ellos no buscan humanos, si mantienes una actitud prudente, no los alimentas, no interactúas con ellos, ellos tampoco interactuarán contigo", dijo también Méndez.

En los últimos años, el SINAC ha pedido a las personas que eviten la interacción con los cocodrilos e implementen medidas preventivas. El año pasado, un niño en otra provincia fue atacado fatalmente por un cocodrilo salvaje.