Los aliados occidentales reciben actualizaciones cada vez más "aleccionadoras" sobre la contraofensiva de Ucrania: "Este es el momento más difícil de la guerra"

Ucrania logra nuevo ataque con drones en el mar Negro contra Rusia 2:55

(CNN) -- Semanas después de la muy esperada contraofensiva de Ucrania, funcionarios occidentales describen evaluaciones cada vez más "aleccionadoras" sobre la capacidad de las fuerzas ucranianas para recuperar un territorio significativo, dijeron a CNN cuatro altos funcionarios estadounidenses y occidentales informados sobre la última inteligencia.

“Todavía van a ver, durante las próximas dos semanas, si existe la posibilidad de hacer algún progreso. Pero creo que es muy, muy poco probable que realmente logren un progreso que cambie el equilibrio de este conflicto”, dijo un alto diplomático occidental a CNN.

“Nuestras sesiones informativas son aleccionadoras. Recordamos los desafíos que enfrentan. Este es el momento más difícil de la guerra”, dijo el representante Mike Quigley, un demócrata de Illinois que recientemente regresó de reuniones en Europa con comandantes estadounidenses que entrenan a las fuerzas armadas ucranianas.

El principal desafío para las fuerzas ucranianas es la continua dificultad de romper las líneas defensivas de múltiples capas de Rusia en las partes este y sur del país, que están marcadas por decenas de miles de minas y vastas redes de trincheras. Las fuerzas ucranianas han sufrido pérdidas asombrosas allí, lo que ha llevado a los comandantes ucranianos a contener algunas unidades para reagruparse y reducir las bajas.

Ucrania avanza frente a la contundente artillería rusa 3:01

“Los rusos tienen varias líneas defensivas y ellos [las fuerzas ucranianas] realmente no han pasado por la primera línea. Incluso si siguieran luchando durante las próximas semanas, si no han podido hacer más avances durante estas últimas siete u ocho semanas, ¿cuál es la probabilidad de que de repente, con fuerzas más mermadas, lo logren? Porque las condiciones son muy duras”, dijo un alto diplomático occidental.

publicidad

Un alto funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos reconoce las dificultades que enfrentan las fuerzas ucranianas, aunque mantiene la esperanza de un progreso renovado.

“Todos reconocemos que esto va más y más lento de lo que a nadie le gustaría, incluidos los ucranianos, pero aún creemos que hay tiempo y espacio para que puedan progresar”, dijo el funcionario estadounidense.

Varios funcionarios dijeron que la proximidad del otoño, cuando se espera que el clima y las condiciones de combate empeoren, les da a las fuerzas ucranianas una ventana limitada para seguir adelante.

Además, los funcionarios occidentales dicen que el lento progreso ha expuesto la dificultad de transformar las fuerzas ucranianas en unidades de combate mecanizadas combinadas, a veces con tan solo ocho semanas de entrenamiento en tanques suministrados por Occidente y otros nuevos sistemas de armas. La falta de progreso sobre el terreno es una de las razones por las que las fuerzas ucranianas han estado atacando con mayor frecuencia dentro del territorio ruso “para tratar de mostrar la vulnerabilidad rusa”, dijo un alto oficial militar estadounidense.

El jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, general Valerii Zaluzhnyi, le dijo al presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, que las fuerzas ucranianas están creando paso a paso las condiciones para avanzar. Zaluzhnyi agregó que le había dicho a Milley que las defensas de Ucrania estaban firmes.

“Nuestros soldados están haciendo lo mejor que pueden. El enemigo está realizando acciones de asalto activas en varias direcciones, pero no tiene éxito”, dijo Zaluzhnyi a Milley, según una lectura emitida por el gobierno ucraniano.

Hablando sobre la situación en el sur, donde las fuerzas ucranianas han luchado por ganar terreno, Zaluzhnyi dijo: “Continúan los intensos combates, las tropas ucranianas, paso a paso, continúan creando las condiciones para avanzar. La iniciativa está de nuestro lado”.

Estas últimas valoraciones representan un marcado cambio con respecto al optimismo al comienzo de la contraofensiva. Estos funcionarios dicen que esas expectativas eran "poco realistas" y ahora están contribuyendo a la presión sobre Ucrania por parte de algunos en Occidente para que inicie negociaciones de paz, incluida la posibilidad de concesiones territoriales.

“Putin está esperando esto. Puede sacrificar cuerpos y ganar tiempo”, agregó Quigley.

Algunos funcionarios temen que la brecha cada vez mayor entre las expectativas y los resultados desencadene un “juego de culpas” entre los funcionarios ucranianos y sus partidarios occidentales, lo que puede crear divisiones dentro de la alianza que se ha mantenido prácticamente intacta casi dos años después de la guerra.

“El problema, por supuesto, aquí es la posibilidad de que los ucranianos nos culpen a nosotros”, dijo un alto diplomático occidental.

El mes pasado en el Foro de Seguridad de Aspen, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky señaló la lenta llegada de sistemas de armas más avanzados de Occidente como la razón del lento progreso de las fuerzas ucranianas hasta el momento.

“Planeamos comenzar [la contraofensiva] en primavera, pero no lo hicimos. Porque, francamente, no tenemos suficientes municiones y armamentos, ni suficientes brigadas debidamente entrenadas. Me refiero al entrenamiento adecuado en estas armas", dijo Zelensky.

-- Maria Kostenko y Tim Lister de CNN contribuyeron a este informe.