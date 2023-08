Tuvieron un romance de verano adolescente. Esto es lo que sucedió cuando se reunieron años después

Lewis Kelly y Andrea Camila se conocieron en unas vacaciones cuando eran adolescentes. (Imani Lee Creative)

(CNN) -- Cada vez que Andrea Camila se sentía triste, recordaba ese verano.

Ese verano, para ser precisos, fue 2014. El verano que Andrea se cruzó por primera vez con Lewis Kelly. Un verano de primeros amores, atardeceres inolvidables y, más tarde, un primer desamor demoledor.

En ese entonces, Andrea tenía 14 años, estaba “un poco loca por los chicos” y estaba de vacaciones en Clearwater Beach, Florida, con un grupo de amigos y familiares.

Andrea había vivido en Florida desde que se mudó allí desde Puerto Rico cuando era niña. Pero si bien era un territorio familiar, había algo diferente en pasar el rato en el Estado del Sol durante unas vacaciones, en lugar de estar allí durante el año escolar.

Andrea y sus amigos rápidamente se hicieron amigos de los otros adolescentes que se alojaban en el hotel. Luego, el grupo pasó días en la playa, riendo y bromeando juntos hasta que el sol se hundió en el océano a través del cielo sin nubes.

Si bien la mayoría de los niños en el hotel eran de EE.UU., hubo una excepción notable: un joven irlandés de 16 años llamado Lewis Kelly.

A diferencia de los adolescentes estadounidenses, Lewis era muy reservado y pasaba los días con sus padres y tomando el sol junto a la piscina.

Pero sin que Lewis lo supiera, él era la comidilla del resort: el hecho de que fuera de Irlanda era a la vez intrigante y cautivador para los adolescentes estadounidenses, especialmente para Andrea.

Pasaría todo el día pensando en Lewis, robando miradas cada vez que lo veía al otro lado de la piscina.

“Estaba obsesionada con One Direction cuando era más joven”, le dice Andrea a CNN Travel hoy. “Tan pronto como vi a este chico irlandés, pensé: ‘Oh, Dios mío, él es mi Niall'”.

Era cierto que Lewis compartía acento con Niall Horan de One Direction. Pero era mucho más callado que cualquier boybander. Parecía distante, “un solitario”, como pensaba Andrea en ese entonces. No podía imaginarse cómo alguna vez llegaría a hablar con él. Pero ella siguió soñando despierta de todos modos.

“Estaba contándoles a mis amigos lo lindo que pensaba que era”, recuerda Andrea. “Lo estaba observando, cada vez que estábamos en los restaurantes”.

En una ocasión, Andrea miraba a Lewis mientras ambos estaban sentados en lados opuestos de la piscina del hotel. Lewis no se dio cuenta, preocupado por su almuerzo.

“Luego, una gaviota se abalanzó desde el aire, agarró la galleta que estaba a punto de ponerme en la boca, me la arrebató de las manos”, le dice Lewis a CNN Travel.

“Andrea vio todo desde el otro lado de la piscina y se echó a reír. Ni siquiera me di cuenta de que se echó a reír porque estaba tan sorprendida de que un pájaro me acabase de robar”.

Mientras que Lewis no se dio cuenta, la amiga de Andrea no. La miró de soslayo mientras Andrea se reía.

"Está bien", dijo el amigo de Andrea. "Suficiente es suficiente. Vamos a hablar con él.

Andrea protestó, pero ya era demasiado tarde. Su amiga ya la había agarrado del brazo y se dirigía directamente a Lewis.

"Yo estaba como, 'No, por favor'", recuerda Andrea. “Pero luego nos acercamos el uno al otro. Y obviamente fue perfecto”.

Andrea y Lewis congeniaron instantáneamente, primero riéndose de la gaviota y la galleta, luego charlando sobre Irlanda y Estados Unidos.

De inmediato, fue obvio que Lewis era menos un solitario y más un extraño entre un grupo de adolescentes estadounidenses, y un poco demasiado tímido para presentarse a los otros niños sin previo aviso. Animada por esto, Andrea sugirió que todos pudieran pasar el rato más tarde ese día en el salón del hotel. Lewis dijo que definitivamente pasaría por ahí.

“Pensé que iba a ser una amiga”, dice Lewis. “Y luego, obviamente, eso no sucedió. Nos convertimos en mucho más que amigos”.

Aún así, esto no sucedió de inmediato. Cuando Lewis llegó al salón ese día, los otros adolescentes acudieron en masa a él antes de que Andrea pudiera siquiera saludarlo.

"Todo el mundo estaba sobre él, como, 'Oh, Dios mío, tu acento es tan lindo'", dice ella. “Todo el mundo estaba obsesionado con él, creando un círculo a su alrededor”.

Andrea se recostó. Ella no quería ser una de la multitud. Quería tener una conversación personal significativa con Lewis.

Más tarde esa noche, le preocupaba haber perdido su oportunidad. Pero ahora que Lewis era parte de la pandilla, él y Andrea tenían mucho tiempo para conocerse durante los próximos días.

“Pasamos el rato poco a poco”, dice Lewis. “Luego, después de una semana, empezamos a darnos cuenta de que nos gustabamos”.

“Quiero decir, sabía que me gustaba”, dice Andrea, riendo. “Tenía que darse cuenta”.

Compartieron su primer beso bajo la lluvia. Salieron a caminar por la playa. Nadaron juntos en la piscina.

Pero su felicidad se vio atenuada por el conocimiento de que su romance de verano sería fugaz. Lewis vivía en Irlanda, Andrea vivía en los Estados Unidos. Claro, podrían tratar de mantenerse en contacto. Pero eran adolescentes sin medios para viajar por el mundo para visitarse. Era difícil ver cómo podría funcionar.

“Me dijo que me amaba justo antes de tomar el autobús al aeropuerto”, dice Andrea. “Y ni siquiera había pensado en el amor. En ese momento, yo tenía 14 años. Yo estaba como, '¿Qué? El me ama. Esto significa que él es mi primer amor. ¿Lo que está sucediendo?'"

Andrea estaba tan abrumada por la idea que no dijo las palabras hasta que Lewis ya había comenzado a alejarse. Ella las dijo de todos modos, en voz baja.

Del primer amor al primer desamor

Ahora en diferentes continentes, Andrea y Lewis se mantuvieron en contacto a través de Facebook Messenger y Skype.

Era factible al principio. Pero entonces Lewis viajó al campo irlandés con un grupo de amigos y no tuvo acceso a Internet mientras estuvo allí.

Cuando Andrea no supo de él, supuso que se había olvidado de ella.

“No me hizo saber que no iba a tener Wi-Fi”, dice ella. “Solo pensé que me estaban engañando”.

Aunque Andrea sintió que ella y Lewis "se suponía que debían estar enamorados para siempre", supuso que él la veía solo como una aventura de verano.

Entonces, ella le envió un mensaje que era más como un “párrafo”, esencialmente diciendo: “Esto en realidad no está bien, lo que estás haciendo. No voy a lidiar con eso’”.

En el mensaje, Andrea sonaba definitiva, como si supiera lo que quería y lo que no toleraría. Pero en realidad, ella era una niña de 14 años que estaba pasando por su primera angustia. Durante meses después, Andrea lloró todos los días.

“Durante el primer año bueno, estaba literalmente loca por los talones, absolutamente enamorada”, recuerda. “Incluso como un año después, recuerdo que tuve un beso de Año Nuevo con alguien y me sentí muy mal. Pensé: 'No es Lewis, estoy traicionando a Lewis'. Aunque, literalmente, no habíamos estado juntos durante meses. Pero se sintió como una traición”.

El tiempo pasó.

“Obviamente, con el paso de los años, se vuelve un poco menos intenso”, dice Andrea.

Pero aun así, todavía pensaba en Lewis a menudo. Cada uno de ellos permaneció vagamente consciente el uno del otro, al tanto de las actualizaciones de las redes sociales pero sin saber mucho más.

Durante un tiempo, Lewis pasó por un período en el que le enviaba constantemente Snapchats a Andrea. La dejaron en conflicto.

“Recuerdo, solo traería de vuelta todos los sentimientos”, dice ella. “Fue realmente molesto porque yo estaba como, ‘No estamos juntos. Han pasado muchos años.'"

Andrea le envió un mensaje de texto a Lewis, pidiéndole que controlara los Snapchats: "Eres una explosión del pasado que no quiero recordar", escribió.

A pesar de esto, Andrea dice que todavía estaba "totalmente obsesionada" con Lewis. Es por eso que a menudo se encontraba pensando en el verano de 2014 y soñando despierta. No se detendría en el final triste, y solo volvería a visitar los recuerdos de la neblina feliz y bañada por el sol.

Lewis tampoco soltó completamente a Andrea.

“A lo largo de los años, al azar, Andrea aparecía en mi cabeza”, dice.

En una de esas ocasiones, en 2017, Lewis escribió una nota para sí mismo en su iPhone: “Me casaré con Andrea Camila”.

La acción se sintió instintiva. La nota se sintió como una premonición.

A pesar de este sentimiento de certeza, Lewis no se acercó a Andrea. Para entonces, habían pasado años desde que enviaron mensajes directamente. Lewis se sintió extrañamente seguro de que él y Andrea se reunirían eventualmente.