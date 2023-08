De Santo Domingo, Ecuador, al Stamford Bridge: Moisés Caicedo ficha por el Chelsea 0:52

(CNN) -- Cuando el Brighton & Hove Albion, de la Premier League inglesa, fichó a un centrocampista ecuatoriano de Independiente del Valle por solo 4,5 millones de libras (US$ 5,7 millones), el traspaso no suscitó demasiada expectación.

Dos años más tarde, el joven centrocampista, con apenas un puñado de partidos como profesional, se convirtió en un fichaje récord.

Moisés Caicedo era pretendido por algunos de los clubes de fútbol más importantes del mundo, pero ha sido el Chelsea, de la Premier League, el que compró al ecuatoriano al Brighton.

Varios medios, entre ellos Sky Sports y la BBC, informan que el Chelsea y el Brighton acordaron una cifra récord de 115 millones de libras (US$ 146 millones).

El centrocampista firmó un contrato de ocho años con el Chelsea.

"Estoy muy feliz de unirme al Chelsea. Estoy muy emocionado de estar aquí, en este gran club, y no tuve que pensármelo dos veces cuando el Chelsea me llamó. Simplemente sabía que quería firmar por el club", dijo Caicedo en un comunicado. "Es un sueño hecho realidad estar aquí y no puedo esperar para empezar con el equipo".

Como puede sugerir el precio del traspaso, el fichaje récord no ha estado exento de complicaciones.

El Liverpool, gigante de la Premier League, creía que sería el equipo que se llevaría el fichaje de Caicedo tras haber presentado hace apenas unos días una oferta de 111 millones de libras (US$ 141 millones) por el centrocampista.

Incluso el habitualmente tímido entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se pronunció sobre el posible fichaje.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, Klopp declaró: "Me dijeron que puedo confirmar que se ha llegado a un acuerdo con [el Brighton]".

En la ventana de traspasos de enero de 2023, Caicedo también estuvo muy vinculado a un fichaje por el Chelsea, así como a un traspaso al rival londinense de los Blues, el Arsenal.

Ante el interés de los Gunners, Caicedo lanzó una petición en Instagram al presidente del Brighton, Tony Bloom, para que se concretara su fichaje.

El comunicado de Caicedo decía: "Estoy agradecido con Mr. Bloom y el Brighton por darme la oportunidad de venir a la Premier League y siento que siempre he dado lo mejor de mí para ellos.

"Siempre juego al fútbol con una sonrisa y con corazón. Soy el menor de 10 hermanos y me crié en una familia pobre de Santa Domingo [Ecuador].

"Mi sueño siempre ha sido ser el jugador más laureado de la historia de Ecuador.

"Estoy orgulloso de poder aportar al Brighton un traspaso récord que les permita reinvertirlo y ayudar al club a seguir cosechando éxitos".

Aunque el traspaso invernal no llegó a materializarse, el Brighton negoció ahora una cantidad aún mayor por Caicedo.

El jugador, de 21 años, formará pareja en el centro del campo del Chelsea con el argentino Enzo Fernández, fichaje récord del club británico.

Fernández fichó por el Chelsea en enero de 2023 por 107 millones de libras (US$ 132 millones) y, aunque es increíblemente caro, la nueva pareja de centrocampistas del Chelsea representa tanto el presente como el futuro de una nueva plantilla de Blues que busca remontar desde su decimosegundo puesto en la Premier League de la temporada pasada.

El Chelsea empató 1-1 con el Liverpool en su primer partido de la temporada en la Premier League y ahora se enfrenta el domingo al West Ham United, donde los aficionados podrían ver debutar a Caicedo.