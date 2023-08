Canelo en el tráiler de "Creed III" 0:26

(CNN Español)-- Saúl "Canelo" Álvarez pondrá en disputa su rótulo de campeón indiscutido de los pesos supermedianos el próximo 30 de septiembre. El rival de turno es Jermell Charlo, otro campeón que se prepara para sorprender en un duelo inédito. El púgil mexicano habló con Elizabeth Pérez sobre su preparación y la adrenalina que lo mantiene en el boxeo, tal como cuando comenzó en la disciplina.

Álvarez ya tiene rival para el 30 de septiembre, fecha en la que expondrá sus títulos de campeón indiscutido del peso supermediano ante Jermell Charlo.

El combate ante el estadounidense será en el T-Mobile Arena de Las Vegas y Charlo también pondrá en juego sus títulos de campeón del peso mediano ligero, según anunció la promotora de boxeo Premier Boxing Champions.

Un nuevo reto

Elizabeth Pérez: Saúl, es un gusto tenerte nuevamente en CNN en Español.

Saúl "Canelo" Álvarez: Es un placer, como siempre.

Elizabeth Pérez: Falta cada vez menos para tu combate del 30 de septiembre ante Jermell Charlo. Esta va a ser tu pelea número 64 como púgil profesional. ¿Qué representa para ti este nuevo reto?

Saúl "Canelo" Álvarez: Pues obviamente los retos siempre representan mucho para mí. Los tomo con mucha seriedad. Esta es otra gran pelea que le vamos a brindar a la afición y para mi carrera también, ¿no? Una más a la historia de mi carrera y me siento muy contento estar envuelto en peleas grandes siempre.

El único latino en ganar el indiscutido

Álvarez es uno de los mejores peleadores mexicanos de la historia y el único latino en ganar el indiscutido, es decir los títulos de todas las organizaciones de boxeo en una misma categoría.

Esta es la tercera ocasión en la que Canelo pone en juego los cuatro cinturones (CMB, AMB, OMB Y FIB). Charlo, por su parte, busca un nuevo desafío en una división superior a aquella en la que ganó sus títulos reinantes.

Canelo conquistó el indiscutido del peso supermediano en noviembre del 2021, al sumar el cinturón que le faltaba de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Caleb Plant.

Jermell Charlo nació en Houston el 19 de mayo de 1990. Se hizo profesional en 2007, con apenas 17 años. Desde entonces, ha sumado 35 victorias, 19 de ellas por nocaut, y ha empatado y perdido en una ocasión.

En mayo de 2022 unificó los títulos del mediano ligero al imponerse al argentino Brian Castaño y ahora tiene ante sí el desafío más grande de su carrera deportiva.

Elizabeth Pérez: ¿Por qué Charlo?

Saúl "Canelo" Álvarez: Porque es un gran peleador, es un peleador del que desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de esta pelea. Ahora que estoy aquí con PBC (Premier Boxing Champions), se pueden hacer estos combates y creo que es una gran pelea para la afición.

Elizabeth Pérez: Tú eres el campeón indiscutido del peso supermediano. Tu rival ha tenido que subir dos categorías para enfrentarte. ¿Ves eso como una ventaja en el cuadrilátero?

Saúl "Canelo" Álvarez: No, mira, al final de cuentas, siempre, siempre van a ser más grandes que yo. Yo no soy un peleador grande para mi peso. De hecho, yo vengo de peso más abajo. Entonces siempre serán más grandes que yo. Pero al final de cuentas no me interesa si son más grandes que yo. Al final de cuentas, cuentan las capacidades que tengo para pelear y para poder estar arriba del cuadrilátero con cualquier peleador.

¿Le preocupa perder?

Elizabeth Pérez: En el pasado ha habido boxeadores que han subido de peso dos categorías. Han ganado. Es el caso de Pacquiao, que le ganó a De la Hoya, o el de Hopkins cuando derrotó a Tarver. Hay un par más de ejemplos. ¿Hasta qué punto te preocupa perder?

Saúl "Canelo" Álvarez: No, pues no me preocupa, porque al final de cuentas me voy a preparar al 100% y obviamente, si es mejor que yo, pues hay la posibilidad. Pero aquí venimos a ganar, sea sí o sí. Y esa es la mentalidad.

Elizabeth Pérez: ¿Qué tienen las peleas entre latinos y afroamericanos que llaman tanto la atención?

Saúl "Canelo" Álvarez: No lo sé. Creo que han sido grandes peleas y por eso llaman mucho la atención. Siempre que hay un mexicano y un peleador como Jermell Charlo, creo que llaman mucho la atención a la afición y al final de cuentas eso es lo que lo que vale.

Las dificultades que plantea Jermell Charlo

Elizabeth Pérez: Llevas más de la mitad de tu vida como boxeador profesional. ¿Sientes lo mismo que sentías cuando estabas comenzando?

Saúl "Canelo" Álvarez: Sí, amo el boxeo, amo lo que hago. Y esta adrenalina, estas ganas siempre de pelear están en mí. Es parte de mi vida.

Elizabeth Pérez: Charlo no pelea desde mayo del año pasado. Tú peleaste en mayo de este año y le ganaste a John Ryder en tu gran regreso a México. ¿Cómo ha sido la preparación para este combate en particular?

Saúl "Canelo" Álvarez: Pues nos estamos preparando. Nos estamos preparando muy bien, como siempre, obviamente en específico para el estilo de Jermell Charlo, con los sparring adecuados. El entrenamiento lo estamos haciendo específicamente para el estilo de él.

Elizabeth Pérez: ¿Qué sabías de este boxeador antes de que se confirmara que iba a ser tu rival?

Saúl "Canelo" Álvarez: Es un gran peleador. Es un peleador bueno, es un peleador alto que pelea muy bien. Sabemos las capacidades que tiene, pero para eso estamos entrenando.

Elizabeth Pérez: Muchos aficionados consideran que esta pelea va a ser fácil para ti porque eres una superestrella que eres y tienes más experiencia que Charlo. ¿Dónde está la dificultad, esa que esos aficionados no ven?

Saúl "Canelo" Álvarez: No, yo no lo veo así. Va a ser una pelea complicada por el estilo de él. Es un peleador muy bueno. La verdad es que no me confío en eso. Eso decían de Bivol. Entonces ya supimos lo que pasó. Y la verdad es que ninguna pelea es fácil. La tomo con mucha seriedad. Y sé que va a ser una pelea complicada. Al final de cuentas, sé que va a ser una pelea complicada. Y vamos a salir. Y por eso nos estamos preparando al 100%, tomando muy en serio todo, porque al final de cuentas es boxeo y uno nunca sabe. Así que vamos a salir a pelear con el mejor y a hacer lo que sabemos hacer.

Elizabeth Pérez: Hace unos meses, Mike Tyson dijo que tú vas a ser el ganador de la pelea. ¿Cómo te hace sentir que te apoye el gran Tyson, una leyenda, siendo él estadounidense y siendo tú mexicano?

Saúl "Canelo" Álvarez: Es un honor. Es un honor que un peleador como lo fue Mike Tyson esté, y el personaje que es también, que esté de mi lado. La verdad es que es un honor.

México y el apoyo incondicional de su público

Elizabeth Pérez: Estás regresando a Las Vegas después de haber sntido ese calor, ese cariño que recibiste en tu Guadalajara natal. ¿Qué es lo que más vas a extrañar de eso, de tu tierra, ahora que estás en Las Vegas?

Saúl "Canelo" Álvarez: Sí, así es, muchísimo. Pues sí, se extraña. Obviamente se extrañan mucho el ambiente y las vibras, pero creo que en cualquier lado que estés siempre está la gente mexicana. Siempre está. Siempre me siento como en casa porque siempre están ahí apoyándome. La verdad es que no se siente mucha diferencia por lo mismo, porque en cualquier lado que esté siempre están apoyando. Me están siguiendo a cualquier lado que voy y se sienten las mismas vibras, el mismo apoyo.

Canelo gana frente a su gente: Resumen y claves de su victoria 1:10

Elizabeth Pérez: Tú eres el hijo pródigo de Guadalajara y es curioso que haya tantos deportistas exitosos que han salido de esa tierra. Checo Pérez en la Fórmula 1, Alexa Grasso en MMA, Javier Hernández, Memo Ochoa, solamente por mencionar algunos. ¿Qué tiene Guadalajara que salen tantos deportistas de allí, siempre dando la cara por México a nivel internacional?

Saúl "Canelo" Álvarez: La verdad es que no lo sé, pero me siento muy orgulloso de ser mexicano, de ser de Jalisco, de Guadalajara, representar a mi país. Para mí es un honor y la verdad que muy orgulloso de que haya tanto, tanto talento, no nomás en Guadalajara, sino en todo México, la verdad es que me siento muy orgulloso.

Elizabeth Pérez: ¿Y qué opinas de la situación actual en tu país? Con todas las noticias tristes que estamos escuchando, de la inseguridad en general, ¿qué opinas de eso?

Saúl "Canelo" Álvarez: Pues es triste ¿no? Es triste. Creo que a nadie nos gusta ver eso y menos ese tipo de noticias y menos en nuestro país. Es triste, pero esperemos que mejore.

El futuro después de Charlo, ¿se viene David Benavídez?

Elizabeth Pérez: Esta es la primera de tres peleas con PBC, lo mencionabas al inicio. ¿Quién esperas que sea tu próximo rival? Se habla del hermano gemelo de Charlo, ¿será él?

Saúl "Canelo" Álvarez: No lo sé. Veremos. Por ahora estamos enfocados 100% en esta pelea. Y después nos sentaremos y veremos que lo que viene.

Elizabeth Pérez: ¿Qué les dices a aquellos que te quieren ver pelear con David Benavídez?

Saúl "Canelo" Álvarez: No, pues obviamente veremos en el futuro. Veremos en el futuro qué es lo que pasa ahorita. Como te digo, estoy enfocado 100% en esto y es una pelea que no se descarta. Veremos en el futuro qué es lo que pasa.

Elizabeth Pérez: Muchísimas gracias Saúl y muchísimo éxito el 30 de septiembre en Las Vegas.

Saúl "Canelo" Álvarez: Muchas gracias.