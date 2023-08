Todo lo que debes saber sobre los NFT 1:03

(CNN) -- Un grupo de inversores está demandando a Sotheby's Holdings Inc. y otros por una subasta y promoción de 2021 de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) de Bored Ape Yacht Club, luego de un colapso en los precios de los coleccionables respaldados por celebridades.

Los cuatro querellantes nombrados en la demanda colectiva alegan que la casa de subastas “promovió engañosamente” los NFT y se coludió con el creador Yuga Labs para inflar artificialmente sus precios.

Sotheby's se encuentra entre los 30 demandados nombrados en la demanda, con celebridades como Justin Bieber y Paris Hilton también acusadas de promocionar la colección NFT sin revelar sus vínculos financieros con ella.

Según el rastreador del mercado de criptomonedas CoinGecko, las coloridas ilustraciones digitales de los simios ahora se pueden comprar por tan solo US$ 52.445. Recientemente, en mayo de 2022, el más barato le habría costado a los coleccionistas más de US$ 400.000.

En septiembre de 2021, Sotheby's vendió más de 100 NFT a un solo comprador en una subasta en línea por más de US$ 24 millones, superando la estimación de preventa de entre US$12 millones y US$ 18 millones.

La demanda enmendada, que se presentó originalmente en diciembre sin nombrar a Sotheby's como demandado, afirma que la venta fue "engañosa" y que la casa de subastas había sido contratada por la empresa de cadenas de bloques Yuga Labs para "generar el interés de los inversionistas y generar publicidad en torno a la marca Bored Apes".

"Las representaciones de Sotheby's de que el comprador no revelado era un coleccionista 'tradicional' habían creado la impresión engañosa de que el mercado de NFT (Bored Ape Yacht Club) se había cruzado a una audiencia mayoritaria", agregó el equipo legal de los querellantes en una demanda presentado en un tribunal federal en California, a principios de este mes.

En un comunicado enviado por correo electrónico a CNN, la casa de subastas dijo: “Las acusaciones en esta demanda son infundadas y Sotheby's está preparada para defenderse enérgicamente”.

Representantes de Paris Hilton, a quien la demanda acusa de haber “fingido interés” en los NFT para obtener ganancias financieras, y de Justin Bieber no respondieron a las solicitudes de comentarios hechas por CNN.

Mientras tanto, un portavoz de Yuga Labs dijo por correo electrónico: “Creemos que estas nuevas acusaciones, como las de la iteración anterior de esta queja oportunista, carecen por completo de mérito o base fáctica.

“Como empresa de medios y tecnología, Yuga Labs ha empoderado a fuertes comunidades de entusiastas y emprendedores para innovar, conectarse y construir. Su creatividad ha fomentado proyectos impulsados por la comunidad que han capturado la imaginación de personas de todo el mundo. Esa es la historia que vale la pena contar”.

Los inversionistas, un término que el vocero de Yuga Labs rechazó y en su lugar los llamó “presuntos compradores de nuestros productos”, buscan un juicio con jurado y han solicitado más de US$ 5 millones de indemnización por daños.

Los NFT, un mercado en caída libre

Los NFT se utilizan para transformar obras de arte y otros objetos de colección digitales en activos únicos y verificables que se pueden comercializar a través de cadenas de bloques.

Los precios se dispararon en 2021, con un NFT del primer tuit del fundador de Twitter, Jack Dorsey, que se vendió por US$ 2,9 millones; un videoclip de LeBron James haciendo una volcada, por más de US$ 200.000; y un GIF de "Nyan Cat", por US$ 600.000. La primera obra de arte virtual NFT que se vendió en una importante casa de subastas, "Everydays: The First 5.000 Days" de un artista digital conocido como "Beeple", obtuvo un récord de US$ 69 millones en el rival de Sotheby's, Christie's.

The Bored Ape Yacht Club, una colección de 10.000 NFT alojados en la cadena de bloques de Ethereum, se lanzó en abril de 2021. Las imágenes muestran simios de dibujos animados con características y accesorios generados por computadora, como pelaje dorado, ojos láser, “ropa de hiphop, una diadema de “chef de sushi” o un gorro marinero.

La demanda contra su creador también nombra a varias otras empresas involucradas en la promoción de los NFT, como el gigante de la ropa deportiva Adidas, alegando que conspiraron en un “gran esquema” para inflar artificialmente los precios.

Mientras tanto, la empresa de criptopagos MoonPay también está acusada de manipulación del mercado. La demanda dice que Yuga Labs usó MoonPay para "pagar discretamente a sus cohortes de celebridades" y hacer que el interés en los NFT "pareciera ser orgánico" en lugar del resultado de una promoción paga.

La presentación judicial enmendada también contiene el testimonio de un "testigo confidencial", supuestamente un exempleado de cumplimiento de MoonPay, que afirma haber enviado un memorando advirtiendo a MoonPay que estaba "potencialmente en conflicto con las leyes de valores", ya que las celebridades promocionaban los productos NFT sin revelar sus intereses financieros en ellos.

Ni Adidas ni MoonPay respondieron a la solicitud de comentarios de CNN.

La demanda se produce cuando una gran parte del espacio de activos digitales, que incluye NFT y las criptomonedas, que generalmente se usan para comprarlos, quebrara después de un auge impulsado por la pandemia. Es uno de varios casos relacionados con criptomonedas llevados a los tribunales en los últimos meses.

Bored Ape Yacht Club fue uno de los principales beneficiarios de la exageración de las celebridades, que ayudó a atraer nuevos consumidores a las criptomonedas, una industria plagada de manipulación y fraude, y que los reguladores estadounidenses están examinando más de cerca tras la quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX.

En marzo de este año, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusó a ocho celebridades por no revelar que se les pagó para promover las criptomonedas.