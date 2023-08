Ethan Crumbley disparó mortalmente a cuatro estudiantes e hirió a otras siete personas. Crédito: Mandi Wright/Pool/Detroit Free Press/AP

(CNN) -- Está previsto que un juez decida el 29 de septiembre si Ethan Crumbley, el atacante del instituto de Oxford, puede ser condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, la pena más dura que existe en Michigan.

Ethan Crumbley, que ahora tiene 17 años, se declaró culpable de un cargo de terrorismo, cuatro cargos de homicidio premeditado y otros 19 cargos relacionados con el tiroteo de noviembre de 2021 en el instituto de Oxford. Disparó mortalmente a cuatro estudiantes e hirió a otras siete personas cuando tenía 15 años.

Durante cuatro días, los fiscales del condado de Oakland y el equipo de defensa del atacante presentaron testimonios de testigos y pruebas en una audiencia Miller, requerida por la ley cuando los fiscales buscan una sentencia de cadena perpetua para un acusado menor de edad. El juez de circuito del condado de Oakland, Kwamé Rowe, determinará ahora si los fiscales cumplieron con su obligación de demostrar que la cadena perpetua es una sentencia proporcionada para Crumbley.

Rowe dijo que emitirá su fallo durante una audiencia a distancia en Zoom. Además, el juez fijó la sentencia de Crumbley para el 8 de diciembre. Las víctimas del tiroteo darán declaraciones de gran impacto en la audiencia antes de la sentencia del juez.

En su alegato final del viernes, la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, dijo a la corte que al principio tuvo dificultades con el tema, pero que finalmente determinó que el adolescente debe ser uno de los raros casos de menores que reciben el castigo más severo del estado.

publicidad

"Me enteré de que nunca ha habido un delito o delincuente como éste, no sólo en nuestro estado sino en nuestro país", afirmó. "Se trata de una persona que mató a cuatro de sus compañeros de clase únicamente por el placer de matar y aumentar el número de cadáveres para intentar hacerse famoso. No fue impulsivo, y su experto incluso lo reconoce".

Los fiscales señalaron la premeditación del ataque de Crumbley como razón por la que debería recibir cadena perpetua. Reprodujeron mensajes de audio en el tribunal en los que el adolescente decía: "Voy a ser el próximo atacante escolar" y que se "divertiría mucho".

"Caminaré detrás de alguien y le dispararé una bala en el cráneo. Y esa será la primera víctima", dijo en los mensajes de audio. "Abriré fuego contra todos los que estén en el pasillo (...) Intentaré acertar a tanta gente como pueda. Recargaré y buscaré gente escondida. Quiero darles una lección de cómo están equivocados, de cómo les están lavando el cerebro".

La abogada defensora, Paulette Loftin, pidió al juez que tuviera en cuenta los factores atenuantes a favor de una pena de prisión con posibilidad de libertad condicional, como la difícil vida familiar del atacante y las súplicas ignoradas a sus padres para que recibiera tratamiento de salud mental. Loftin imploró al tribunal que diera a Crumbley la oportunidad de rehabilitarse y dejara que una junta de libertad condicional determinara sus progresos dentro de unos años.

"Pedimos que le den a Ethan la oportunidad de demostrar a este tribunal y a su comunidad que hará cosas buenas con su tiempo y que cuando se presente ante la junta de libertad condicional solo habrá cosas positivas que discutir", dijo el abogado defensor. "Denegar la petición y concederle una condena de años no es una salida automática. Es poner la pelota en su tejado y dejar que sea otro el que tome la decisión cuando tiene esas décadas de antecedentes. Todo el mundo puede rehabilitarse".

El escrutinio ha recaído sobre los padres de Crumbley, que se declararon inocentes de cuatro cargos de homicidio involuntario cada uno por su papel en el tiroteo. Los fiscales alegan que Jennifer y James Crumbley hicieron caso omiso de los síntomas de deterioro de la salud mental de su hijo y compraron un arma a pesar de los indicios de que era una amenaza. James Crumbley compró el arma que su hijo utilizó en el tiroteo apenas cuatro días antes del ataque, según los fiscales.

McDonald dijo que siente compasión por Crumbley, que cree que tiene unos padres negligentes, pero dijo que eso no compensa el impacto de su tiroteo mortal y otros factores.

"Tenemos que lidiar con la oscuridad y la violencia, y tenemos que aceptar que sucedió", afirmó. "Y también podemos decir que desearíamos que hubiera tenido una educación mejor. Pero no vamos a ignorar los hechos. Y los hechos son que tuvo elección. Tuvo muchas oportunidades. Conspiró, planeó, no mostró ninguno de los atenuantes y pruebas que se ven en cientos de otros casos de menores condenados a cadena perpetua sin libertad condicional".

McDonald también se refirió al testimonio de expertos sobre el estado mental del atacante. La doctora Lisa Anacker, experta en psiquiatría forense, declaró a primera hora del día que Crumbley no cumplía la definición legal de enfermedad mental cuando evaluó sus antecedentes y lo entrevistó.

La fiscal también recordó al tribunal que Crumbley se declaró culpable de terrorismo por el tiroteo masivo en su antiguo instituto.

"Se le perdonará la vida tal y como él quería. Podrá seguir viendo sufrir a sus víctimas, pero podrá hacerlo desde un lugar en el que las víctimas nunca tendrán que vivir con el temor de volver a enfrentarse a él o de que él vuelva a hacerle lo mismo a otra persona", aseguró McDonald. "E incluso si el acusado cambia y encuentra algo de paz y algún sentido a su vida más allá de la tortura y el asesinato, eso no significa que obtendrá el derecho a vivir libre y entre nosotros".