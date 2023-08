Charlize Theron niega haberse sometido a una mala cirugía plástica y dice que simplemente envejece

(CNN) -- Charlize Theron sabe que puede estar luciendo un poco diferente estos días, y está perfectamente bien con eso.

La actriz dijo a la revista Allure en una entrevista publicada recientemente: "Mi cara está cambiando, y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo".

Aún así, dijo a la publicación, "la gente piensa que me he hecho un lifting".

"Me preguntan: '¿Qué se ha hecho en la cara? Y yo digo: 'P***', ¡solo estoy envejeciendo!'", dijo Theron. "'No significa que me hayan hecho una mala cirugía plástica. Esto es solo lo que pasa'".

La ganadora del Oscar se dejará ver aún más, ya que actualmente está promocionando la nueva fragancia de Dior, L'Or de J'Adore, que se comercializa como "una reinvención" de su clásico perfume J'Adore.

publicidad

Theron ha sido el rostro de la marca durante más de veinte años y está agradecida por ello.

"Estoy increíblemente agradecida y muy orgullosa de ello", declaró a Allure. "Se ha convertido en algo entretejido en el tejido de mi vida durante los últimos 20 años, lo que en cierto modo lo hace especial".

Pero la actriz de 48 años también tiene algunas ideas sobre cómo el proceso de envejecimiento se ve de manera diferente para los hombres, diciendo: "Siempre he tenido problemas con el hecho de que los hombres envejecen como los buenos vinos y las mujeres como las flores cortadas".

"Desprecio ese concepto y quiero luchar contra él, pero también creo que las mujeres quieren envejecer de una forma que les parezca correcta", dijo Theron. "Creo que tenemos que ser un poco más empáticos con la forma en que todos pasamos por nuestro viaje. Mi viaje de tener que ver mi cara en una valla publicitaria es bastante divertido ahora", agregó.