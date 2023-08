Trump acepta fianza de US$ 200.000 por caso de Georgia 6:50

(CNN) -- Anote otra primera vez para Donald Trump.

En la última etapa de su transformación del hombre más poderoso del mundo a acusado criminal cuatro veces, el expresidente aceptó una fianza de US$ 200.000 este lunes, mientras se prepara para otra indignidad impensable en sus años en la Casa Blanca.

El espectáculo de su ingreso en una cárcel de Atlanta —que, según dijo, tendrá lugar este jueves— volverá a poner de relieve las extravagantes circunstancias de un expresidente y posiblemente futuro presidente que se enfrenta a múltiples juicios penales. La llegada de Trump, que con toda seguridad provocará un circo mediático, pisoteará cualquier momento destacado de sus adversarios en el primer debate presidencial republicano que se celebrará en Milwaukee este miércoles por la noche.

Trump está desairando un evento que está trabajando duro para eclipsar, incluso esgrimiendo la teatralidad de su propio procesamiento como acusado penal en un caso que alega que él y otras 18 personas intentaron robar las elecciones de 2020.

Trump ha convertido sus humillaciones de un trío anterior de acusaciones en materia para su tema de campaña de que es víctima de una persecución política. Pero su tratamiento en Georgia, que podría incluir fotos de ficha policial y huellas dactilares como cualquier otra persona acusada de un delito grave, pondrá de relieve cómo el cuarto caso es diferente, y en formas que eventualmente podrían ponerlo en peligro. También es la primera vez que las condiciones de su puesta en libertad incluyen una fianza en metálico.

"A pesar de que ya hemos visto esto antes, no se puede negar su carácter histórico", dijo a Wolf Blitzer de CNN Norm Eisen, analista jurídico de CNN y ex asistente especial del presidente Barack Obama en materia de ética y reforma gubernamental, sobre la forma en que funcionará esta entrega.

La acusación de Georgia podría ser especialmente problemática para Trump porque cualquier poder para paralizar procesos o incluso indultarse a sí mismo que recuperaría si es elegido presidente el próximo año solo se aplicaría si es condenado en casos federales. La amplia acusación presentada por el fiscal de distrito del condado de Fulton, el demócrata Fani Willis, estaría fuera de su alcance.

No estaba claro de inmediato si Trump pondría el dinero en efectivo para la fianza él mismo o si trataría de financiarlo a través de uno de sus comités de recaudación de fondos políticos que ha utilizado para pagar algunas de sus propias facturas legales y las de algunos asociados.

Duras condiciones incluidas en el acuerdo de fianza de Trump

Las condiciones del acuerdo de fianza de Trump también eran notablemente más duras que las condiciones mínimas impuestas por un tribunal federal de Washington, la Fiscalía de Manhattan y un juez federal de Florida, en tres casos distintos en los que Trump se ha declarado inocente.

Trump tuvo que aceptar, por ejemplo, no proferir amenazas en las redes sociales contra los coacusados, los testigos y los 30 coautores no acusados. El expresidente puede haber empeorado su propia causa. La semana pasada, por ejemplo, advirtió en su red social Truth que Geoff Duncan, exvicegobernador de Georgia, "no debería" testificar ante el jurado investigador que finalmente acusó a Trump. Duncan es republicano y también colaborador de CNN.

En otra señal de las tensiones en torno al caso, una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN que los empleados de la oficina del sheriff que procesará a Trump este jueves se han enfrentado a amenazas contra ellos mismos y sus hogares.

La lista de condiciones parece indicar que Willis y el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton Scott McAfee, que supervisó su acuerdo de fianza, han observado el comportamiento de Trump en este y otros casos. El expresidente ha excoriado al fiscal especial Jack Smith, que lo acusó dos veces, en las redes sociales y en discursos. La semana pasada, se supo que una mujer de Texas había sido acusada de amenazar en un mensaje de voz con matar a la jueza Tanya Chutkan, que supervisa el juicio federal en Washington por el intento de Trump de anular las elecciones de 2020.

Tras las supuestas acciones detalladas en la denuncia, Trump criticó a Chutkan, nombrada por Obama, por ser "altamente partidista." La seguridad del juez se ha incrementado, a medida que la retórica incendiaria de Trump y algunos de sus partidarios se intensifica en un momento de profunda polarización ante las próximas elecciones.

Las duras condiciones en Georgia también plantearon la cuestión de a qué sanciones podría enfrentarse Trump si incumple los términos de su acuerdo de fianza, dada su habitual indiferencia a las normas y acuerdos.

Elliot Williams, ex fiscal federal y analista legal de CNN, dijo que los términos eran justos y no infringían los derechos de Trump. "Cualquier juez vive en el mundo real y es consciente de la historia de los acusados que se presentan ante ellos ... y es consciente de la historia de este acusado de publicaciones en las redes sociales a veces incendiarias", dijo Williams en CNN este lunes.

Las numerosas reacciones nocturnas de Trump en las redes sociales harán que a los observadores les resulte difícil creer que cumplirá las condiciones que ha aceptado. Sus abogados y asesores políticos llevan mucho tiempo sin amordazar al expresidente, incluso cuando ha sido en su interés político y legal. En la tarde de este lunes, Trump ya había publicado en sus redes sociales sobre la fianza.

Anthony Michael Kreis, profesor adjunto de Derecho en la Universidad Estatal de Georgia, dijo a Brianna Keilar de CNN que, a pesar de los esfuerzos para tratar a Trump como a cualquier otro acusado del condado de Fulton, probablemente obtendría más holgura que otros ciudadanos debido a su estatus. "Creo que la gente que piensa que habrá algún tipo de reacción rápida necesariamente a todos y cada uno de los posibles delitos que Donald Trump hace que podría ir en contra de esta orden. Creo que van a ser un poco decepcionado o sorprendido de que no va a llegar a pasar ".

Los coacusados también pagan fianza

Algunos de los coacusados junto a Trump en Georgia también acordaron términos de fianza antes de entregarse esta semana.

El abogado conservador John Eastman, que tiene previsto entregarse este miércoles, llegó a un acuerdo de fianza de US$ 100.00 con Willis. La fianza para Ray Smith, un exabogado de Trump, se fijó en US$ 50.000, mientras que el juez aprobó una fianza de US$ 100.000 para el abogado pro-Trump Ken Chesebro, el arquitecto de la trama de los electores falsos que enfrenta siete cargos en el caso. Y Scott Hall, un agente de fianzas que actuó como observador electoral pro-Trump, deberá pagar US$ 10.000. Los acusados deben presentarse a supervisión previa al juicio cada 30 días, lo que pueden hacer por teléfono, y tienen prohibido comunicarse entre ellos o con cualquier testigo.

Casi todos los días hay novedades en uno de los múltiples casos a los que se enfrenta Trump. En una presentación en Washington este lunes, Smith rechazó la petición de Trump de celebrar un juicio por el caso federal de subversión electoral en 2026, mucho después de las próximas elecciones. Smith argumentó que el equipo del expresidente había exagerado las complicaciones de preparar el juicio, mientras él presiona para que su propia fecha solicitada sea a principios de enero, dos semanas antes de que los caucus de Iowa abran la contienda por la nominación republicana. Chutkan celebrará una vista la próxima semana para decidir cuándo se celebrará el juicio.

En su escrito, Smith ridiculizó algunas de las comparaciones que hizo el equipo de Trump sobre la complicada tarea de preparar un caso con miles de documentos oficiales. "En casos como éste, la carga de revisar el descubrimiento no puede medirse solo por el número de páginas, y las comparaciones con la altura del monumento a Washington y la longitud de una novela de Tolstoi no son útiles ni perspicaces", dijo la oficina de Smith.