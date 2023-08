Ataques ucranianos alcanzaron bases en Rusia que albergan aviones de combate supersónicos, según reportes

Frustran ataque de Ucrania con drones, según Moscú 2:17

(CNN) -- Las fuerzas ucranianas parecen haber intensificado sus esfuerzos para debilitar la superioridad aérea rusa en la guerra atacando bases que albergan aviones de combate supersónicos en lo profundo del territorio ruso.

Kyiv dijo que había llevado a cabo un ataque con drones contra la instalación aérea militar rusa de Shaykovka, a unos 200 kilómetros al noreste de la frontera con Ucrania este lunes. Durante el fin de semana, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que otro avión no tripulado ucraniano golpeó el aeródromo militar de Soltsy en la región de Novgorod, también a cientos de kilómetros al norte de Ucrania.

El dominio de Moscú en los cielos ha sido un obstáculo importante para la contraofensiva de Ucrania. Las fuerzas ucranianas se han abierto camino a través de densos campos minados y múltiples capas de defensas a lo largo de las líneas del frente en las últimas semanas, mientras que regularmente son atacadas desde arriba.

Es por eso que Kyiv ha dado prioridad a obtener aviones de combate F-16 de sus aliados. Pero aunque Países Bajos y Dinamarca acordaron esta semana proporcionar el avión, pasarán muchos meses antes de que los pilotos ucranianos estén capacitados para usarlos. Mientras tanto, Ucrania parece estar tratando de hacer mella en el poder aéreo de Rusia atacando sus bases aéreas.

¿Qué sabemos sobre el envío de F-16 a Ucrania? 2:59

La base aérea militar de Shaykovka opera bombarderos supersónicos de largo alcance Tupolev Tu-22M3 que han sido utilizados por Rusia para atacar objetivos en Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala el año pasado. La semana pasada, la fuerza aérea ucraniana informó que aviones que volaban desde Shaykovka habían lanzado cuatro misiles de crucero Kh-22 hacia Ucrania.

publicidad

Andriy Yusov, portavoz de la Inteligencia de Defensa de Ucrania, dijo que un ataque con drones contra la base de Shaykovka en la región rusa de Kaluga este lunes dejó “al menos un avión dañado”.

En declaraciones al medio ucraniano Liga.net, Yusov dijo que el ataque se llevó a cabo “en clara coordinación con la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania”, y agregó que esta tarea específica se llevó a cabo desde territorio ruso.

Ucrania realiza diversas tareas desde el interior de Rusia “en muchos otros casos”, añadió.

Rusia no ha comentado oficialmente sobre el último incidente. Sin embargo, Baza –un blog ruso en las redes sociales que tiene estrechos contactos con los servicios de seguridad del país– dijo que un dron ucraniano se había estrellado en la base de Shaykovka este lunes y que “un avión no utilizado en el aeródromo resultó dañado”. Dijo que la información no ha sido confirmada oficialmente.

Otro canal ruso de Telegram, Mash, también informó del incidente.

“Un UAV ucraniano aterrizó en el territorio del aeródromo alrededor de las ocho de la mañana. Según nuestra información, se trataba de un helicóptero civil equipado con un artefacto explosivo improvisado (IED) y una batería reforzada; fue detectado a tiempo y derribado”, dijo Mash.

Anteriormente, el gobernador de la región, Vladislav Shapsha, informó que un ataque de vehículos aéreos no tripulados fue “repelido” en el distrito de Kirov. La base aérea está a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Kirov.

Yusov dijo que Rusia estaba tratando de restar importancia al incidente. “Al menos un avión resultó dañado. Como en la mayoría de los casos, el régimen ruso está tratando de ocultar el verdadero alcance de las pérdidas y daños”, afirmó.

Degradando la moral

El ataque de este lunes fue el segundo ataque contra una base aérea rusa que alberga potentes equipos en sólo tres días.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo este sábado que un dron ucraniano dañó un avión en un aeródromo militar en Soltsy, en la región noroeste de Novgorod. Ucrania no hizo comentarios sobre ese incidente.

El ministerio ruso dijo que el dron golpeó el campo el sábado por la mañana y provocó un incendio. Afirmó que el dron fue detectado y “alcanzado por armas pequeñas”. El comunicado del ministerio no proporcionó ningún detalle sobre los daños, sólo dijo que no hubo víctimas como resultado del ataque.

Un análisis de CNN de imágenes de satélite de la base mostró que este aeródromo también se utilizaba para albergar bombarderos supersónicos Tu-22M3.

Una imagen tomada el 8 de agosto muestra varios bombarderos Tu-22 estacionados allí. Luego, una imagen tomada el 21 de agosto parece mostrar el terreno carbonizado donde estaba estacionado uno de los aviones Tu-22M3, mientras que el resto del avión parece haber sido movido.

Dos imágenes de redes sociales geolocalizadas por CNN muestran un avión similar incendiándose en la misma base.

Los medios ucranianos informaron que los ataques a bases rusas en los últimos días han destruido varios aviones, incluidos dos bombarderos, citando a funcionarios de inteligencia de defensa ucranianos anónimos.

Según el grupo de expertos con sede en Washington Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), varios blogueros militares rusos afirmaron que las fuerzas ucranianas utilizaron un dron cuadricóptero pequeño y relativamente económico para llevar a cabo el ataque y criticaron al Ministerio de Defensa ruso por no almacenar los aviones en hangares donde habrían estado protegidos.

El ISW añadió que si bien el daño o la destrucción de dos bombarderos Tu-22M3 no tendrá un efecto militar importante, la reacción de los bloggers militares rusos muestra que “ataques tan profundos respaldan esfuerzos ucranianos más amplios para degradar la moral rusa”.