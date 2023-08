Prigozhin en la lista de pasajeros de un avión que se estrelló en Rusia 6:09

(CNN) -- El líder militar del grupo Wagner Yevgeny Prigozhin, que encabezó un levantamiento fallido contra el Kremlin hace exactamente dos meses, estaba a bordo de un avión que se estrelló este miércoles, según funcionarios rusos, lo que plantea dudas sobre cómo ocurrió exactamente el desastre.

El accidente tuvo lugar al noroeste de Moscú y mató a todos los que iban a bordo, dijo la agencia de aviación rusa, lo que incluiría a Prigozhin, jefe del grupo mercenario que ganó prominencia por sus métodos brutales en todo el mundo y sus victorias en el campo de batalla en la guerra de Ucrania.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué pasó?

¿Cuál sería el impacto de la posible muerte de Yevgeny Prigozhin? 5:24

El avión era un avión privado Embraer que transportaba a siete pasajeros y tres miembros de la tripulación, según el Ministerio de Servicios de Emergencia de Rusia.

Había salido de Moscú y se dirigía a San Petersburgo cuando se estrelló cerca de la aldea de Kuzhenkino, en la región occidental rusa de Tver, dijeron funcionarios rusos. Los datos de vuelo muestran que el avión alcanzó una altitud de unos 28.000 pies antes de que repentinamente dejara de transmitir detalles de seguimiento.

Los cuerpos de ocho personas fueron encontrados en el lugar del accidente, según los medios estatales rusos. La agencia oficial de noticias estatal TASS informó que el avión "se quemó" tras el impacto. Llevaba aproximadamente media hora en el aire.

Un video publicado por el medio de comunicación estatal ruso RIA Novosti mostraba un avión cayendo en picado al que le faltaba un ala. CNN no puede confirmar la autenticidad del video, pero RIA Novosti afirmó que era el momento en que un avión Embraer cayó del cielo sobre la región de Tver.

Aún no está claro qué causó que el avión se estrellara. Las autoridades rusas dijeron que están investigando y realizando operaciones de búsqueda.

“Está bajando rápidamente en forma de giro y dejando un rastro de mucho humo. Este es un avión que estaba en llamas. Y parece que faltaban algunas piezas estructurales, superficies aerodinámicas”, dijo a CNN el veterano reportero científico y aeroespacial Miles O'Brien después de revisar las imágenes de la caída del avión.

“Un avión como este… simplemente no cae catastróficamente del cielo sin que suceda algo muy inusual”, añadió.

Podría ser causado por una explosión dentro o fuera del avión, añadió O'Brien, como un explosivo que explota a bordo o que al avión lo alcance por un misil.

David Soucie, exinspector de seguridad de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., se hizo eco de esta posibilidad y dijo que al caer el avión parecía que sólo le quedaba un ala.

¿Iba Prigozhin a bordo del avión?

Prigozhin y varios altos tenientes de Wagner fueron nombrados en una lista de pasajeros compartida por la agencia de aviación de Rusia.

Un canal de Telegram vinculado a Wagner, que anteriormente había difundido videos de propaganda del grupo, también emitió un comunicado diciendo que Prigozhin estaba muerto. CNN no puede confirmar esta información.

Otros canales asociados con Prigozhin y el grupo Wagner, incluido su canal oficial Telegram, han permanecido en silencio.

Pero hay otras pistas que vinculan al jefe militar y el accidente.

Otro video difundido por RIA Novosti pretende mostrar el lugar del accidente, donde sobre los restos del motor del avión son visibles los últimos cuatro dígitos de una matrícula: 2795. El propio avión de Prigozhin, vinculado a sus empresas y al grupo Wagner, está registrado como RA-02795.

¿Se trata esto de una venganza contra Prigozhin?

El accidente se produce exactamente dos meses después del intento de motín de Prigozhin contra el liderazgo militar de Rusia.

Prigozhin y sus tropas de Wagner se habían apoderado de sitios militares clave y marcharon hacia Moscú, donde el Kremlin había desplegado tropas fuertemente armadas en las calles. Pero antes de que pudieran enfrentarse, se llegó a un acuerdo que puso fin a la rebelión y envió a Prigozhin y sus combatientes a la vecina Belarús.

Esto marcó el mayor desafío al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin en 23 años. Pero también pintó una diana en la espalda de Prigozhin, y algunos expertos especularon que el señor de la guerra era un hombre muerto ambulante.

Incluso el presidente de Estados Unidos Joe Biden sugirió este miércoles que Putin podría haber estado involucrado en el accidente. "No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende", dijo Biden.

El director de la CIA, Bill Burns, y el secretario de Estado, Antony Blinken, han hecho comentarios similares, señalando la larga historia de venganza de Putin y la frecuencia con la que los críticos o disidentes rusos mueren en circunstancias misteriosas.

Bill Browder, un crítico de Putin y anteriormente el mayor inversionista extranjero en Rusia antes de ser expulsado del país, dijo que estaba sorprendido de que Prigozhin sobreviviera tanto tiempo después de la rebelión. Otros líderes de Wagner y aliados de Prigozhin podrían estar ahora huyendo o escondidos, afirmó.

Video de la cronología de la insurrección del grupo Wagner en Rusia 5:12

¿Cuál es la reacción del público hasta ahora?

Prigozhin y el grupo Wagner tienen su cuota de seguidores entre el público ruso, lo cual fue evidente durante la fallida insurrección. En las ciudades ocupadas brevemente por Wagner, los videos mostraban a los residentes animándolos, tomándose fotografías con los combatientes y parando el auto de Prigozhin solo para estrecharle la mano.

Este miércoles por la noche, la gente se reunió en San Petersburgo para dejar homenajes a Prigozhin, como flores, velas y parches de chevrones de Wagner. El video mostraba a miembros del público desplegando una gran pancarta frente a la sede de Wagner que decía: “Wagner PMC. Estamos juntos."

Fotografías muestran a una variedad de personas de luto en el lugar, incluidos hombres jóvenes, parejas y adolescentes; algunos están claramente angustiados y se abrazan.

Es probable que la noticia encuentre una reacción muy diferente en Ucrania. Las fuerzas de Wagner estuvieron muy involucradas en la toma de varias ciudades ucranianas a principios de este año, logrando avances tangibles para el lado ruso, pero a menudo a expensas del envío de oleadas de mercenarios a lo que Prigozhin llamó “la picadora de carne”.

“No se derramará ninguna lágrima aquí, si es que realmente ha muerto”, dijo Nick Paton Walsh, corresponsal jefe de seguridad internacional de CNN, actualmente radicado en Ucrania. Añadió que un soldado ucraniano en el frente ya le había enviado un mensaje de texto este miércoles para celebrar la noticia.

-- Tara John, Mariya Knight, Tim Lister, Paul P. Murphy, Gianluca Mezzofiore, Tara Subramaniam, Jack Guy, Caolán Magee, Lauren Said-Moorhouse, Sophie Tanno, Leinz Vales, Aditi Sangal, Adrienne Vogt y Mike Hayes contribuyeron con el reportaje de CNN.