SpaceX y la NASA lanzaron a cuatro astronautas de cuatro países hacia la Estación Espacial Internacional

(CNN) -- Cuatro astronautas, en representación de cuatro naciones y agencias espaciales de todo el mundo, se lanzaron a bordo de un cohete SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional, dando inicio a una misión que se espera que dure más de seis meses.

La tripulación viaja a bordo de la cápsula SpaceX Crew Dragon Endurance en la misión, denominada Crew-7. La nave espacial se lanzó sobre un cohete SpaceX Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida a las 3:27 a.m. ET de este sábado.

Los cuatro astronautas de la misión incluyen a Jasmin Moghbeli de la NASA, quien se desempeña como comandante de la misión; el astronauta danés Andreas Mogensen en representación de la Agencia Espacial Europea; Satoshi Furukawa de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA); y el cosmonauta ruso Konstantin Borisov de Roscosmos.

Después de alcanzar la órbita, la cápsula Crew Dragon se desprendió del cohete Falcon 9 y comenzó su viaje en solitario a través de la órbita. La nave espacial pasará más de 24 horas maniobrando cuidadosamente hacia la estación espacial, que orbita a unas 220 millas náuticas (420 kilómetros) sobre la superficie de la Tierra.

“Los viajes espaciales son difíciles, pero ustedes hacen que parezca fácil”, envió Moghbeli al control de la misión SpaceX desde la cápsula Crew Dragon después del lanzamiento.

"Somos un equipo unido con una misión común", añadió. “Vamos Tripulación-7. Paseo impresionante”

Se espera que la tripulación atraque en la estación espacial alrededor de las 8:39 a.m. ET de este domingo.

Una vez a bordo, Moghbeli, Mogensen, Furukawa y Borisov se unirán a los siete astronautas que ya se encuentran en el laboratorio orbital.

Los astronautas de Crew-7 pasarán unos cinco días asumiendo las operaciones de los astronautas de SpaceX Crew-6, que han estado en la estación espacial desde marzo.

Acerca de esta misión

Esta misión marca el octavo vuelo operado por la NASA y SpaceX como parte del programa de tripulación comercial de la agencia, que ha estado transportando astronautas a la estación espacial desde la primera misión tripulada de SpaceX en 2020.

Los astronautas de Crew-7 representan la tripulación SpaceX con mayor diversidad internacional hasta la fecha.

"Estamos extremadamente orgullosos, y sé que personalmente me siento honrado, de ser miembro de este increíble equipo, donde si miras nuestros cuatro parches verás la bandera de una nación diferente en cada uno", dijo Moghbeli durante una conferencia de prensa realizada justo después de que la tripulación llegara el domingo pasado a Florida. El comandante de la misión se refería a los parches de banderas que adornan el hombro izquierdo de los trajes de los astronautas. “Esperamos que esto represente lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos en unidad y cooperamos juntos. Y creemos que de eso se trata realmente la Estación Espacial Internacional”.

La tripulación también trabajó en conjunto para diseñar el parche oficial de la misión, que incluye una representación de un dragón ubicado sobre la Tierra.

"Queríamos que representara que esperamos que todo lo que hacemos en esta misión beneficie en última instancia a nuestro hermoso planeta natal y a quienes se encuentran en él", dijo Moghbeli, y agregó que las franjas rojas, blancas y azules en la cola del dragón representan los colores que componen las banderas de los cuatro países representados en la misión Crew-7.

Durante su estancia en la estación espacial, que se espera que dure unos 190 días, los astronautas de Crew-7 estudiarán minuciosamente una serie de experimentos. La investigación incluirá la investigación del riesgo potencial de dispersión de bacterias y hongos de las misiones espaciales dirigidas por humanos. El equipo analizará si los microorganismos pueden ser expulsados ​​de las rejillas de ventilación de la estación espacial y arrojados al vacío del espacio.

Otro proyecto, de la ESA, investigará en qué se diferencia dormir en un entorno de microgravedad con respecto a la Tierra, analizando las ondas cerebrales de los astronautas mientras se quedan dormidos. Otro experimento más analizará la formación de biopelículas en las aguas residuales de la estación espacial, lo que podría ser clave para encontrar mejores formas de reciclar el agua para beber y para la higiene en el espacio. (Sí, los astronautas han utilizado durante mucho tiempo sudor y orina reciclados para beber y ducharse en la estación).

'Perspectiva que cambia la vida'

La comandante Moghbeli nació en Bad Nauheim, Alemania, cerca de Frankfurt, de padres iraníes, pero considera a Baldwin, Nueva York, en Long Island, su ciudad natal.

Después de graduarse de la escuela secundaria, obtuvo su licenciatura en ingeniería aeroespacial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts antes de obtener una maestría en ingeniería aeroespacial en la Escuela de Postgrado Naval en Monterey, California.

Moghbeli también tiene experiencia militar en su haber, incluido el servicio como piloto de pruebas del Cuerpo de Marines y el registro de más de 150 misiones de combate y 2.000 horas de vuelo.

Fue seleccionada para unirse al cuerpo de astronautas de la NASA en 2017 y la misión Crew-7 marca su primera incursión en el espacio.

“Esto es algo que he querido hacer desde que tengo uso de razón”, dijo Moghbeli durante una conferencia de prensa el 25 de julio. “Una de las cosas que más me entusiasma es mirar hacia atrás, a nuestro hermoso planeta. Todas las personas con las que he hablado y que ya han volado me han dicho que fue una perspectiva que les cambió la vida”.

El papel de Rusia

Borisov se convirtió en el tercer cosmonauta de la agencia espacial rusa, Roscosmos, en volar en una nave espacial de fabricación estadounidense como parte de un acuerdo de intercambio de asientos firmado entre la NASA y Roscosmos en 2022.

Compartir viajes a la estación espacial ha sido durante mucho tiempo una tradición para la NASA y Roscosmos, y esta última agencia incluso fue el único proveedor de transporte durante años después de que la NASA retirara su programa de transbordadores espaciales en 2011. Sin embargo, este último acuerdo de viajes compartidos cobró gran importancia para la NASA el año pasado. año en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en curso en Ucrania.

La NASA ha dicho repetidamente que las tensiones en tierra no han tenido ningún efecto en la cooperación actual de los países en el espacio.

Al igual que Moghbeli, Borisov realiza su primer vuelo al espacio.

“Estoy muy emocionado, de verdad. Es un honor para mí ser parte del equipo internacional”, dijo el domingo. “Los astronautas y cosmonautas experimentados dicen que cuando vas a la ISS y miras el planeta, ves que no hay fronteras. Y realmente quiero transmitir ese sentimiento y esa emoción”.

El Crew Dragon de SpaceX y el Soyuz de Rusia son actualmente los únicos vehículos capaces de transportar astronautas hacia y desde la estación espacial, aunque la NASA espera introducir otro proveedor en los próximos meses. Se espera que el Starliner de Boeing, que, al igual que SpaceX, forma parte del programa de contratación de tripulaciones comerciales de la NASA, entre en funcionamiento el próximo año después de años de retrasos.

Completando la tripulación

Mogensen, que se desempeña como piloto de la misión Crew-7, es nativo de Copenhague y obtuvo su licenciatura en la Escuela Internacional de Copenhague antes de obtener una maestría en ingeniería aeronáutica del Imperial College London en el Reino Unido. También obtuvo un doctorado en ingeniería aeroespacial de la Universidad de Texas en Austin.

Antes de ser seleccionado para el entrenamiento de astronautas por la ESA en 2009, fue investigador en el Centro Espacial de Surrey en el Reino Unido, donde estudió navegación y control para el aterrizaje de naves espaciales en la luna.

Esta misión marca su segundo vuelo al espacio, luego de un vuelo en una misión rusa Soyuz de 10 días a la estación espacial en 2015.

"Es difícil describir qué lugar tan increíble es la Estación Espacial Internacional", dijo Mogensen en una conferencia de prensa el domingo. “No me di cuenta hasta poco antes de atracar en mi primera misión cuando miré por las ventanas... y pude ver los gigantescos paneles solares que se extendían en el espacio a mi lado".

"Me di cuenta del laboratorio único e increíble que nosotros, la humanidad, hemos construido en la órbita terrestre baja durante los últimos 20 o 25 años".

Furukawa, el único otro veterano en vuelos espaciales entre los astronautas de la Crew-7, nació en Kanagawa, Japón, justo al sur de Tokio. Obtuvo un título en medicina y un doctorado en ciencias médicas de la Universidad de Tokio antes de trabajar como cirujano clínico.

Fue seleccionado como astronauta de JAXA en 1999 y completó su primera misión a la estación espacial (una estadía de 165 días) en 2011 después de su lanzamiento a bordo de la última misión del transbordador espacial de la NASA, STS-135.

Furukawa dijo que espera volver a habitar el entorno de microgravedad en la estación espacial y profundizar en actividades científicas, incluida la investigación que podría ayudar al desarrollo de nuevas medicinas y proyectos que podrían ayudar a informar cómo los humanos algún día podrán explorar la luna.

Tras llegar a la estación espacial, los astronautas de Crew-7 se despedirán de los astronautas de SpaceX Crew-6, que regresarán a casa a bordo de su nave espacial, Crew Dragon Endeavour, en los próximos días.

A mediados de septiembre, la tripulación de la estación espacial también recibirá al astronauta de la NASA Loral O'Hara, junto con los cosmonautas Oleg Kononenko y Nikolai Chub, que realizarán su lanzamiento a bordo de la cápsula rusa Soyuz MS-24.