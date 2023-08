Meg Ryan regresa a la comedia romántica en 'What Happens Later'

Meg Ryan en "What Happens Later". Bleecker Street/YouTube

(CNN) -- Meg Ryan regresa a la pantalla grande en una nueva comedia romántica.

El primer avance de su próxima película, "What Happens Later", muestra a Ryan atrapada en un aeropuerto junto a su exnovio, interpretado por David Duchovny.

Ryan también dirigió la película, basada en la obra de Steven Dietz "Shooting Star".

Según la sinopsis oficial de la película, “Dos examantes, Bill (David Duchovny) y Willa (Meg Ryan), quedan atrapados por la nieve en un aeropuerto regional durante la noche. Con un retraso indefinido, Willa, una pensadora mágica, y Bill, un pensador catastrófico, se sienten tan atraídos y molestos el uno por el otro como décadas antes. Pero a medida que resuelven el enigma de su pasado mutuo y comparan sus vidas con los sueños que alguna vez compartieron, comienzan a preguntarse si su reencuentro es mera coincidencia o algo más encantado”.

publicidad

Los dos comienzan a ahondar en su ruptura y quién tuvo la culpa.

La película marca el regreso de Ryan al género después de una racha de éxitos en películas como "When Harry met Sally, “You’ve Got Mail” y “Sleepless in Seattle.”

“What Happens Later” estará en cines el 13 de octubre.