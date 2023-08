Jueza fija inicio del juicio contra Trump para el 4 de marzo de 2024 4:03

Washington(CNN) -- Cuando Donald Trump instó a principios de este mes a la jueza encargada de su caso federal de subversión electoral a que fijara su juicio para abril de 2026, citó una decisión histórica de la Corte Suprema relativa a los infames casos de los “Scottsboro Boys” de 1931 para reforzar su argumento de que el fiscal especial Jack Smith no le está dando tiempo suficiente para preparar una defensa.



Pero momentos antes de que la jueza de distrito Tanya Chutkan programara el juicio para marzo de 2024 durante una audiencia este lunes, dejó claro su desaprobación por la comparación y criticó a los abogados del expresidente por citar un caso "profundamente diferente" para tratar de aplazar la celebración del juicio el próximo año.

La jueza señaló lo diferentes que son los hechos entre un caso relativo a los esfuerzos de Trump por aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2020 y uno de los casos raciales más sonados del siglo XX, en el que nueve jóvenes negros fueron acusados falsamente de violar a dos mujeres blancas en un tren cerca de Scottsboro, Alabama. El grupo fue sometido a juicios extremadamente rápidos que acabaron con condenas a muerte para la mayoría de ellos, todas ellas revocadas posteriormente.

"Citando el caso, la defensa argumenta que programar un juicio demasiado rápido es 'no proceder con prontitud en el espíritu calmado de la justicia regulada, sino avanzar con la prisa de la turba'", dijo Chutkan este lunes, refiriéndose a la opinión de la Corte Suprema de 1932 en Powell contra Alabama.

"Este calendario no hace avanzar el caso con la prisa de la turba", dijo Chutkan. "El juicio comenzará tres años, un mes y 27 días después de los acontecimientos del 6 de enero de 2021".

La decisión de hacer referencia al caso de la Corte Suprema en su escrito, que exigía que los acusados recibieran un abogado competente, también se enfrentó a críticas mordaces desde fuera de la sala.

"Fue asombrosamente estúpido. En primer lugar, la comparación es ridícula. Pero en segundo lugar, si se quiere alienar a un juez en el caso, esto era exactamente lo que había que hacer. Una jueza, una jueza negra, y hablar de ese caso y compararlo con el caso de Trump fue absurdo", dijo la jueza jubilada del Tribunal Superior de California LaDoris Hazzard Cordell a Kaitlan Collins en "The Source" de CNN este lunes por la noche.

"Y la jueza Chutkan realmente les tomó la palabra y dijo que este caso es completamente diferente. Creo que se sintió absolutamente ofendida", añadió Cordell.

Los abogados de Trump no discutieron el caso de la Corte Suprema durante la audiencia del lunes, pero utilizaron el caso para comenzar su escrito del 17 de agosto a Chutkan.

"La pronta resolución de las causas penales es digna de elogio y estímulo", afirma la sentencia de la Corte Suprema de 1932. "Pero para llegar a ese resultado, no se debe despojar a un imputado, acusado de un delito grave, de su derecho a disponer de tiempo suficiente para asesorarse con un abogado y preparar su defensa. Hacer eso no es proceder con prontitud en el espíritu tranquilo de la justicia regulada, sino avanzar con la prisa de la turba".

Este lunes, Chutkan dijo que no hay similitud entre los hechos de Alabama y el caso de Trump.

"El tribunal señaló que tras su arresto los acusados fueron recibidos en Scottsboro por una gran multitud y que la actitud de la comunidad era de gran hostilidad", dijo Chutkan sobre la conclusión de la Corte Suprema en ese momento. "Los juicios de los acusados comenzaron seis días después de la acusación. La Corte Suprema determinó que hubo una clara denegación del debido proceso porque el tribunal de primera instancia no dio a los acusados un tiempo y una oportunidad razonables para conseguir un abogado y los acusados eran incapaces de llevar adecuadamente su propia defensa".

Trump, por su parte, "está representado por un equipo de abogados diligentes y experimentados y dispone de los recursos necesarios para revisar eficientemente el descubrimiento e investigar", añadió la jueza.

"He visto muchos casos indebidamente retrasados porque un acusado carece de representación adecuada o no puede revisar adecuadamente el descubrimiento porque está detenido", dijo. "Ese no es el caso aquí".

Trump se enfrenta a cuatro cargos en su caso, que fue presentado a principios de este mes por el fiscal especial Jack Smith, entre ellos conspirar para defraudar a Estados Unidos y obstruir un procedimiento oficial, este último un cargo que ya fue presentado con éxito contra los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Trump se declaró inocente.

El abogado de Trump, John Lauro, dijo a Chutkan que, aunque acatarían su fallo, "no podrían proporcionar una representación adecuada a un cliente que ha sido acusado de delitos graves como resultado de esa fecha de juicio".

"La fecha del juicio negará al presidente Trump la oportunidad de contar con la asistencia efectiva de un abogado a la luz de la magnitud de este caso", dijo.

Sin embargo, Lauro sí esbozó otras vías legales que Trump podría utilizar para incidir en la fecha del juicio.

El caso de la Corte Suprema citado en el escrito de Trump es uno de los dos que están directamente relacionados con los casos de violación de los “Scottsboro Boys”, en los que nueve jóvenes negros fueron falsamente acusados en 1931 de violar a dos mujeres blancas en un tren cerca de Scottsboro, Alabama.

Los chicos se dirigían a buscar trabajo a Memphis, Tennessee, cuando se produjo una pelea en el tren y fueron detenidos inicialmente por un delito menor. Posteriormente fueron acusados de violación por dos mujeres blancas.

Se enfrentaron a una serie de juicios y jurados exclusivamente blancos acabaron condenando a muerte a todos menos al más joven. Tras una serie de apelaciones y nuevos juicios, cada uno de los nueve pasó al menos seis años en prisión.

Además de Powell, los juicios también dieron lugar al caso Norris contra Alabama, de 1935, de la Corte Suprema, que allanó el camino para los jurados racialmente diversos.

Alabama retiró los cargos de violación contra cinco de los acusados, y el sexto, Clarence Norris, recibió el indulto del gobernador George Wallace en 1976. En 2013, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Alabama concedió indultos póstumos a los tres Muchachos de Scottsboro que no habían recibido un indulto ni se les había retirado la condena.

"Esperemos que los abogados aprendan a no volver a actuar de forma deshonesta y a tomar casos que no tienen absolutamente nada en común e intentar demostrar que tienen algo en común, que en este caso no era así", dijo Cordell a Collins.

--Tom Watkins, Marlena Baldacci y Nicole Chavez de CNN contribuyeron con este reportaje.