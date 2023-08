La candidata opositora Patricia Bullrich designa a Carlos Melconian como su ministro de Economía

¿Cómo podría Bullrich conquistar votos para la segunda vuelta? 1:21

(CNN Español) -- La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó a Carlos Melconian como su ministro de Economía en caso de que se imponga en los comicios presidenciales de Argentina del próximo 22 de octubre, en un acto celebrado este jueves en la provincia de Córdoba.

Melconian, quien preside la Fundación Mediterránea y fue presidente del Banco Nación durante la gestión del exmandatario Mauricio Macri, dijo que el plan que tienen "es realista". Se trata, según dijo, de un programa elaborado por la fundación que preside y que será adoptado por Bullrich en caso de que llegue a la presidencia del país.

La esencia de la propuesta es una economía bimonetaria, que permitiría la libre circulación tanto del peso, la moneda local, como el dólar. Si bien ni Bullrich ni Melconian hablaron en términos concretos sobre esa idea, los economistas de su equipo comenzaron a explicar de qué se trata.

"Una nueva campaña empezó", describieron en el equipo de campaña bullrichista.

CNN entrevistó a tres economistas sobre el plan anunciado por la campaña de Bullrich: Martín Siracusa, del equipo de la candidata; Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina e identificado con el peronismo; y Miguel Ángel Boggiano, quien apoya a Javier Milei.

Siracusa lo resumió como un programa "sin emisión monetaria" y con "libertad para elegir si operar con pesos argentinos o con dólares".

Para Boggiano se trata de una "dialéctica política con argumentos económicos", que busca, según dijo, contrarrestar al plan de dolarización de Milei.

Por su parte, Letcher opinó que la economía bimonetaria "se parece mucho al plan del gobierno de Macri".

El economista del equipo de Bullrich explicó que el esquema de economía bimonetaria se podrían hacer contratos para cualquier operación con alguna de estas dos monedas. Y lo segundo más importante para entender este programa, según expresó, es la eliminación de las restricciones cambiarias, también conocidas como cepo en el país. Para llegar a ese punto enumeró un paso a paso.

Primero, un supuesto gobierno de Patricia Bullrich impulsaría un presupuesto con déficit cero. Segundo, modificaría la carta orgánica del Banco Central para prohibir la emisión monetaria. Con esto, Siracusa dijo que se buscaría dar "un shock de confianza y de expectativas para que la gente vea que no se emiten más pesos porque no se necesita emitir más". Y el tercer paso sería la eliminación del cepo en "no más de un año".

Este último punto genera desacuerdos con los otros dos economistas consultados por CNN.

Boggiano sostuvo que la eliminación del cepo "debe ser en el día dos de gobierno. Seguro vas a tener inflación, pero en algún momento lo tienes que hacer".

La urgencia de Boggiano contrasta con el rechazo de Letcher, quien opinó que no administrar el tipo de cambio desprotegería a la "producción, al trabajo y al salario" dado que las pequeñas y las medianas empresas que compran insumos importados para su producción accederían a un dólar "al menos 100% más alto".

Siracusa también explicó que la gente se manejaría con los dólares que tiene y que el Banco Central "no tendría necesidad de vender dólares sino de comprar al precio de mercado".

Para Letcher eso no resolvería el problema de cómo se obtendrían los dólares en el esquema de economía bimonetaria. "¿En serio creen que la gente va a meter en el mercado los dólares que tiene debajo del colchón?", cuestionó el director del CEPA. A su vez, insistió con el peligro del financiamiento de la producción y cómo suplir la balanza comercial negativa. "Es un esquema en el que ganan los que ya tienen los dólares y pierden los que no los tienen".

Para Boggiano, el financiamiento de las importaciones no significaría un problema. "Vas a importar lo que realmente sea necesario", dijo.

Además, recordó que exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri hoy forman parte del equipo económico de Patricia Bullrich. En consecuencia, indicó que le genera dudas que vayan a hacer "lo que dicen que van a hacer de la emisión cero, ya que son los mismos que en 2017 cambiaron las metas del Banco Central".

El economista que apoya a Milei argumentó que, si bien la gente puede elegir usar dólares, este esquema "no es una dolarización porque seguiría existiendo el peso” y entre un plan y el otro prefiere el impulsado por el candidato libertario. "No dependerías de la ‘maquinita’ de los políticos argentinos sino de los estadounidenses, que son mejores que los de acá".