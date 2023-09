La gente camina por el puerto después de desembarcar del crucero “Wonder of the Seas” operado por Royal Caribbean International en la Terminal C del puerto de Barcelona el 24 de julio de 2022. Crédito: PAU BARRENA/AFP vía Getty Imágenes.

(CNN) -- Está en marcha el esfuerzo de búsqueda y rescate para un pasajero de 19 años en el "Wonder of the Seas" de Royal Caribbean que se cayó por la borda en el Caribe el martes, según la línea de cruceros y la familia del pasajero.

El barco partió de Puerto Cañaveral, Florida, el domingo 27 de agosto para un viaje de 7 días por el Caribe occidental, según un itinerario.

El pasajero, Sigmund Ropich, residente de Texas, estaba en el crucero, dijo a CNN su hermana Savannah Ropich.

En un comunicado del miércoles, la línea de cruceros dijo que "la tripulación del barco lanzó inmediatamente una operación de búsqueda y rescate y trabaja en estrecha colaboración con las autoridades locales".

Se desconoce cuánto tiempo estuvo en el agua antes de que comenzara la búsqueda.

Jenna Izzo, residente de Rhode Island, estaba en el crucero cuando ocurrió el incidente y usó una aplicación de grabación de voz para capturar el momento en que el capitán les contó a los pasajeros sobre la operación de búsqueda y rescate.

“Tenemos un informe de un hombre al agua. Hemos reducido la velocidad del barco”, dijo el capitán del barco a los pasajeros por el intercomunicador, según la nota de voz que Izzo compartió con CNN.

“Hemos dado la vuelta y volvemos a la posición que teníamos en ese momento. Comenzaremos las operaciones de búsqueda y reutilización con nuestro bote de rescate, con nuestro reflector, con nuestra tripulación afuera y a punto de buscar y escuchar cualquier cosa”.

Izzo también capturó un video nocturno que muestra a un equipo de rescate usando el reflector del barco para buscar al pasajero desaparecido.

Según Izzo, el crucero buscó durante tres horas antes de continuar hacia Gran Caimán.

La Guardia Fronteriza de Cuba lidera la búsqueda de Ropich, según la hermana de Ropich y un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos.

“Ellos (el Consulado de Estados Unidos) acaban de contactarnos y nos dijeron que (la Guardia Fronteriza cubana) iban a detener la búsqueda en el océano y que harían una búsqueda costera y terrestre”, dijo la hermana de Ropich el viernes.

“Solo queremos que nuestro hermano esté en casa. Tardan demasiado y apenas nos dicen nada”, dijo.

CNN se comunicó con funcionarios de la Guardia Fronteriza cubana para obtener información, pero aún no ha recibido respuesta.

Está previsto que el barco regrese a Puerto Cañaveral el 3 de septiembre, según un itinerario.

Según la compañía, Wonder of the Seas tiene una capacidad para 5.606 huéspedes.