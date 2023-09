La banda Metallica se presenta en el estadio SoFi el domingo 27 de agosto de 2023 en Inglewood, California. Crédito: Francine Orr/Los Angeles Times/Getty Images

(CNN) -- Un perro de Los Ángeles demostró ser el "Master of Puppies” después de colarse en uno de los conciertos de la legendaria banda de metal Metallica.

La banda publicó en Facebook sobre el invitado sorpresa en su show del 25 de agosto en Los Ángeles.

“¡Quizás hayas oído que un fan de cuatro patas se unió a nosotros para #M72LA!” se lee en su publicación, refiriéndose a su gira internacional en curso. "A pesar de los informes que dicen lo contrario, nuestra amiga Storm se escapó de su casa adyacente al estadio SoFi y se dirigió sola al concierto".

Storm disfrutó muchísimo del espectáculo con entradas agotadas, según Metallica, quien publicó una foto del aventurero cachorro sentado en el lugar.

"Después de una noche completa viendo el espectáculo con su #MetallicaFamily, Storm se reunió de manera segura con su familia real al día siguiente", escribió la banda. “Se lo pasó genial escuchando sus canciones favoritas, incluidas ‘Barx Æterna’, “Master of Puppies” y ‘The Mailman That Never Comes'”.

Storm fue llevada a un refugio cercano después de ser encontrada en el concierto, según una publicación en Facebook de Animal Hope and Wellness Foundation. Su dueño vio el mensaje y la recogió al día siguiente, dijo el refugio.

"Según la página de Facebook del propietario, el perro parece cuidado y amado", escribió la organización sin fines de lucro. “Gracias a todos los que ayudaron a compartir la publicación. Felices de que el perro haya encontrado el camino a casa”.

Y aunque la historia de Storm tuvo un final feliz, otros seguidores del metal no deberían seguir el ejemplo del cachorro, según Metallica.

"Definitivamente no deberías traer a tus amigos peludos al #M72 World Tour", escribió la banda. "Pero esta perra sí tuvo su día".

El espectáculo fue una de las dos presentaciones con entradas agotadas en el SoFi Stadium, que rompió el récord del lugar de mayor asistencia a un solo espectáculo, según una publicación de Facebook. Actualmente, la banda se encuentra promocionando su undécimo álbum de estudio, “72 Seasons”.

El propietario del SoFi Stadium y Storm no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.