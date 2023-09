Así es la nueva arma que Corea del Norte podría probar pronto 2:24

(CNN) –– El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, espera hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en ese país para avanzar activamente en las negociaciones de un acuerdo de armas entre las dos naciones, según el gobierno de Estados Unidos.

"Tenemos información de que Kim Jong Un espera que estas discusiones avancen para lograr un compromiso diplomático a nivel de líderes en Rusia", dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Adrienne Watson, sobre los diálogos acerca de armas que mantienen Rusia y Corea del Norte.

Watson no detalló cuándo ni dónde podría ocurrir la reunión entre Kim y Putin en Rusia, pero llegaría después de la visita que hizo el ministro de Defensa de Rusia, Sergey Shoygu, a Corea del Norte en julio. También sería después de que funcionarios estadounidenses advirtieran la semana pasada que los dos países están “avanzando activamente” en sus negociaciones sobre otro posible acuerdo de armas en el cual Pyongyang podría proporcionar armamento para apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania.

La visita de Shoygu se realizó "para intentar convencer a Pyongyang de venderle municiones de artillería a Rusia", dijo Watson. "Instamos a Corea del Norte a que ponga fin a sus negociaciones sobre armas con Rusia y cumpla con los compromisos públicos que Pyongyang ha asumido de no proporcionar ni vender armas a Rusia".

Desde esa visita, otro grupo de funcionarios rusos viajó a Pyongyang para mantener conversaciones de seguimiento, dijo la semana pasada el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby. Putin y Kim Jong Un también intercambiaron cartas prometiendo aumentar su cooperación bilateral, añadió.

El momento de cualquier reunión entre Putin y Kim Jong Un no está claro. El diario The New York Times informó inicialmente sobre la posible reunión en Rusia, y señaló que se espera que sea en septiembre.

CNN ha pedido comentarios a la embajada de Rusia en Washington.

Durante la guerra Rusia ha recibido apoyo de Irán y Corea del Norte. Irán ha enviado drones y artillería y, a finales del año pasado, Corea del Norte entregó cohetes de infantería.

Además, las empresas de defensa estatales chinas han enviado tecnología y equipos, pero los funcionarios estadounidenses dicen que hasta ahora no han visto señales de que China haya proporcionado armas o ayuda militar letal a Rusia.

El Gobierno de Biden ha desclasificado sistemáticamente información de inteligencia sobre el apoyo que Rusia está recibiendo –o planea recibir– en un esfuerzo por disuadir a los países de respaldar el esfuerzo bélico de Rusia.

A finales del año pasado, Estados Unidos dijo que Corea del Norte había entregado cohetes y misiles de infantería a Rusia para que los utilizaran las fuerzas Wagner. El posible acuerdo que se está discutiendo proporcionaría municiones significativas para diferentes tipos de sistemas de armas, incluida la artillería, dijo Kirby.

“Según estos posibles acuerdos, Rusia recibiría cantidades significativas y múltiples tipos de municiones de Corea del Norte, que el Ejército de Rusia planea utilizar en Ucrania. Estos posibles acuerdos también podrían incluir el suministro de materias primas que ayudarían a la base industrial de defensa de Rusia”, dijo Kirby. El funcionario se comprometio a que Estados Unidos tomaría medidas directas para sancionar a cualquier entidad involucrada en un posible acuerdo e instó a Pyongyang a cesar las negociaciones.

“Francamente, no hay otra manera de ver esto que la desesperación y la debilidad”, añadió Kirby.