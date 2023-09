Bharat: por qué una invitación al G20 que llama a la India por su nombre sánscrito está irritando a algunos

Reaviva polémica sobre el nombre oficial de India 0:39

Nueva Delhi (CNN) -- Las invitaciones a cenas en las que se hace referencia a India por su nombre sánscrito —Bharat— han avivado una disputa política y un debate público sobre cómo debe llamarse el país, su historia y su legado colonial, mientras Nueva Delhi se prepara para recibir a los líderes mundiales en la cumbre del G20.

Según una fuente de la oficina presidencial, el sábado se enviaron invitaciones a los delegados de las 20 principales economías del mundo para una cena organizada por la presidenta india, Droupadi Murmu, con el nombre de "presidenta de Bharat", en lugar del habitual de "presidenta de India".

Tanto India como Bharat se utilizan oficialmente en la nación de 1.400 millones de habitantes, que tiene más de 20 lenguas oficiales.

"India, es decir, Bharat, será una Unión de Estados", afirma la Constitución del país.

Bharat es también la palabra hindi para India y se utiliza indistintamente: ambas figuran en los pasaportes indios, por ejemplo.

Pero su uso en las invitaciones marca un cambio notable en la convención de nomenclatura utilizada por el país en la escena internacional bajo el mandato del primer ministro Narendra Modi y su partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP).

La cumbre del G20 es la primera para India en la que Modi pretende aumentar la influencia mundial de Nueva Delhi tras casi una década en el poder en la que se ha posicionado como un líder decidido a deshacerse del pasado colonial del país, haciendo hincapié en la necesidad de "liberarnos de la mentalidad esclavista".

Gran Bretaña gobernó India durante unos 200 años, hasta que obtuvo la independencia en 1947, y quienes prefieren Bharat afirman que el nombre con el que más se conoce al país en todo el mundo es un vestigio de la época colonial.

Las antiguas civilizaciones occidentales derivaron el nombre de India de la palabra sánscrita para el río Indo –Sindhu– y más tarde fue adaptado por el Imperio Británico.

"La palabra 'India' es un abuso que nos dieron los británicos, mientras que la palabra 'Bharat' es un símbolo de nuestra cultura", declaró Harnath Singh Yadav, político del BJP, a la emisora india ANI.

Mientras tanto, la antigua estrella del críquet indio Virender Sehwag instó a los responsables de este deporte a utilizar la palabra Bharat en las camisetas de los jugadores durante la Copa Mundial de Críquet Masculino, que se celebrará este año en la India.

"Somos Bhartiyas, India es un nombre dado por los británicos y hace tiempo que deberíamos haber recuperado oficialmente nuestro nombre original, Bharat", declaró en las redes sociales.

¿Qué hay en el nombre Bharat?

Durante su mandato, el gobierno de Modi ha tomado medidas para alejar al país de lo que ha llamado "vestigios de la dominación británica" y liberarse de su "bagaje colonial".

Estos esfuerzos también incluyen el cambio de nombre de carreteras y edificios relacionados tanto con el pasado mogol como con el colonial de la India.

Por ejemplo, en 2022, el gobierno cambió el nombre de Rajpath, un bulevar de 3 kilómetros antes conocido como Kingsway que atraviesa el corazón de Nueva Delhi. El nuevo nombre oficial, Kartavya Path, "eliminará cualquier rastro de mentalidad colonial", dijo el gobierno.

Y en 2018, tres islas indias con nombres de gobernantes británicos fueron rebautizadas en las islas Andaman y Nicobar, para borrar "estos signos de esclavitud".

Pero el uso de "Bharat" en las invitaciones del G20 ha levantado ampollas entre los líderes de la oposición.

"Aunque no hay ninguna objeción constitucional a llamar a India 'Bharat', que es uno de los dos nombres oficiales del país, espero que el Gobierno no sea tan insensato como para prescindir por completo de 'India', que tiene un incalculable valor de marca acumulado durante siglos", declaró en las redes sociales Shashi Tharoor, exdiplomático y destacado legislador del principal partido de la oposición en el Congreso.

Tharoor es también autor de "Inglorious Empire", una obra de no ficción que censura el dominio colonial británico sobre la India.

En julio, los líderes de 26 partidos de la oposición india formaron una alianza, conocida como INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance), en un intento de desbancar a Modi en las próximas elecciones generales.

Acuñada para evocar un sentimiento de nacionalismo de cara a las elecciones de 2024, la alianza INDIA afirmó que su objetivo era defender las instituciones democráticas del país.

El gobierno de Modi ha sido objeto de escrutinio por parte de grupos de derechos humanos y legisladores de la oposición por su política nacionalista hindú, cada vez más estridente, su represión de la disidencia y su creciente control de las instituciones democráticas del país.

Modi ha negado la represión y, en una conferencia de prensa celebrada en junio en la Casa Blanca, afirmó que "si no hay derechos humanos, no hay democracia" y que "no hay lugar para la discriminación" en el país.

Algunos políticos de la oposición dijeron que el uso de Bharat por parte del gobierno era una respuesta a la formación de la alianza INDIA.

"¿Cómo puede el BJP tachar 'India'? El país no pertenece a un partido político; pertenece a [todos] los indios", afirmó en las redes sociales Raghav Chadha, legislador del Partido Aam Aadmi y miembro de la alianza. "Nuestra identidad nacional no es propiedad personal del BJP que pueda modificar a su antojo".

Pero en una entrevista con ANI, el ministro indio de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, dijo que India "es Bharat".

"Está ahí, en la Constitución. Invito a todo el mundo a leerla", dijo.

"Cuando se dice Bharat", evoca un "sentido, un significado y una connotación", dijo.

"Creo que eso también se refleja en nuestra Constitución".