Fiscalía investiga amenazas contra la hija del presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro junto a su esposa, Verónica Alcócer, ysus hijas, Antonella, Sofía y Andrea, ésta última sosteniendo a la nieta de Petro, Victoria. El 29 de mayo de 2022, en Bogotá, Colombia. (Crédito: Guillermo Legaria/Getty Images)

(CNN Español) -- La Fiscalía General de Colombia anunció este miércoles que ya inició las averiguaciones por amenazas contra Andrea Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, luego de las declaraciones públicas que ella misma hizo y el pedido de investigación de su padre.

"A raíz de las amenazas denunciadas públicamente por la señora Andrea Petro en sus redes sociales, la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones", anunció la Fiscalía en un comunicado público.

La hija del presidente de Colombia Gustavo Petro, había escrito el lunes en la red social X, antes Twitter, que estaba siendo víctima de amenazas. "Se sienten bien mandándome estos mensajes todos los días? ¿Les parece normal y racional? Tienen tanto odio y frustración que ni saben la gravedad de lo que dicen. No podemos seguir normalizando la violencia #nomasviolenciaenredes", escribió la hija del mandatario.

Una situación bastante delicada que llevó a que su padre solicitara a través de la misma red social el martes investigar a fondo el asunto. "Le solicitaría al fiscal general usar las técnicas de informática forense y ubicar a la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija", sostuvo Petro en su cuenta en la red social X.

En Colombia, el artículo 347 del Código Penal establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes "por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella".

El código establece, además, que por el acoso en redes sociales también es posible incurrir en multas de 13,33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Esta situación ocurre pocos días después de que la esposa del presidente Petro, Verónica Alcocer, comenzara una campaña para combatir el acoso en redes sociales. "No es con insultos, no es con frases racistas o misóginas, no es con acoso, no es con violencia, no es humillando, no es difamando, no es denigrando. ¡No! Así no cambiaremos al país. Si al tiempo que argumentas, maltratas, tu argumento pierde fuerza y valor. Tenlo presente", sostiene la primera dama Verónica Alcocer en su cuenta en la red social X. Una campaña que es acompañada con videos y testimonios en otras plataformas como Instagram y TikTok con el hashtag #nomasviolenciaenredes.