Argentina - Ecuador en las eliminatorias sudamericanas: previa, a qué hora es y cómo ver por TV

Mira los botines que estrenará Lionel Messi 0:32

(CNN Español) -- El duelo contra Ecuador de este jueves no solo significará el primer partido de las eliminatorias sudamericanas para la selección de Argentina, sino que el equipo dirigido por Lionel Scaloni podrá hacer gala por primera vez en un partido oficial de ser campeón del mundo.

La Albiceleste recibirá a Ecuador en el estadio Mâs Monumental y comenzará su camino para clasificar al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la nómina del equipo local destaca la presencia de Lionel Messi y de 20 de los 23 jugadores de la selección que se coronó en Qatar.

En el equipo visitante, en tanto, el entrenador debutante, Félix Sánchez Bas, también tendrá a su jugador estrella en el once inicial. Moisés Caicedo, el futbolista más caro en la historia de la Premier League, saldrá al campo desde el primer minuto. Además de Caicedo, Enner Valencia, delantero del Fluminense de Brasil y goleador del Tri en el Mundial de Qatar, también formará parte del equipo.

El último juego entre ambos en el estadio Monumental terminó con victoria de la Albiceleste por 1 a 0.

Cómo llega Argentina

Para esta doble fecha, Scaloni no convocó al arquero Gerónimo Rulli, al defensa Marcos Acuña, ambos por lesión, y a Alejandro Gómez, respecto de la nómina que estuvo en la Copa del Mundo.

Aunque el entrenador no reveló quiénes estarían en el once inicial, en la conferencia de prensa sí confirmó la presencia del capitán Lionel Messi entre los titulares. Si bien el jugador de Inter Miami viene disputando muchos minutos con su equipo (11 partidos en 48 días), Scaloni no dejó dudas sobre su presencia.

Luego de enfrentar a Ecuador, Argentina visitará a Bolivia el próximo martes en La Paz.

Cómo llega Ecuador

Aunque aún no se haya disputado ni un minuto de estas eliminatorias, la selección ecuatoriana se encuentra última en la tabla de posiciones y con -3 puntos debido a una sanción del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) por la inclusión del jugador Byron Castillo con un documento que contenía información falsa en las últimas eliminatorias.

Félix Sánchez Blas reemplazó a Gustavo Alfaro y en sus primeros 4 partidos amistosos consiguió tres victorias y sufrió una derrota.

A qué hora y dónde ver Argentina – Ecuador

Estadio: Mâs Monumental

Ciudad: Buenos Aires

Horario:

07.00 pm Quito – Lima – Bogotá.

08.00 pm Miami – La Paz – Asunción – Caracas.

09.00 pm Buenos Aires – Brasilia – Montevideo –Santiago, Chile.

02.00 am Madrid.

TV:

TV Pública y TyC Sports en Argentina.

El Canal del Fútbol en Ecuador.