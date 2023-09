"No es posible aplicar el sí", dice Guillermo Lasso sobre la decisión electoral de no explotar petróleo en el Yasuní

Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo (Crédito: Juan Diego Montenegro/picture alliance via Getty Images)

(CNN Español) -- Una polémica declaración ha puesto al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en aprietos, luego de que el pasado 20 de agosto los ciudadanos votaron a favor de que se frene la extracción de petróleo en el bloque 43 del Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta.

La noche de este miércoles el vocero del colectivo ambientalista Yasunidos, Pedro Bermeo, difundió en su cuenta de X –antes conocida como Twitter–, videos de una reunión del presidente Lasso con parte de su gabinete y miembros de comunidades amazónicas que se oponen al retiro de la actividad petrolera en el Yasuní por considerar que existen proyectos comunitarios que podrían desaparecer.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia confirmó que la reunión se realizó en el Palacio de Carondelet el martes 5 de septiembre aunque no quiso precisar quién de los asistentes grabó al mandatario y tampoco si la declaración fue mutilada o alterada. CNN accedió al video completo que dura 11:22 minutos, pero no puede verificarlo de forma independiente, y está a la espera de que la SECOM responda sobre su contenido.

Según los videos, en esa reunión el presidente Lasso sostuvo que es “inaplicable” el resultado favorable de la consulta popular a la “no explotación” del bloque 43 del Yasuní.

“Técnicamente tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana. No es posible. Nos estamos yendo por el camino de ‘es inaplicable la consulta’. No es posible aplicar el sí. Comprendan que no es posible. Vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible”, dice Lasso en las declaraciones registradas en los videos.

publicidad

Por otra parte, el presidente Lasso señala que desde el Gobierno no se adelantarán trámites para el retiro de la actividad petrolera en el bloque 43 del Yasuní, tal como decidió la población mayoritariamente en la consulta popular del 20 de agosto durante las elecciones generales.

“Nosotros no queremos que termine la producción del bloque 43. No queremos y no vamos a apoyar y apurar ningún trámite. ¡Por ahora no! La autoridad puede poner la ley que quiera pero si no es aplicable la ley cómo quiere que haga, qué quiere que haga señor si esta ley lo que va a hacer es afectar a las comunidades”, se oye Lasso decir en su polémica declaración.

CNN consultó a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia sobre si el primer mandatario aclarará o reaccionará a los videos difundidos por el colectivo ambientalista Yasunidos y la respuesta fue que el mandatario escuchó a las comunidades preocupadas, pero desde la Secretaría no dieron más detalles sobre la parte controversial de la declaración.

“La reunión se realizó porque las comunidades están preocupadas por los proyectos en marcha con Petroecuador. El presidente escuchó sus inquietudes y se comprometió a que no pare sus proyectos.

"El Presidente cumplirá con la voluntad popular, como ya lo ha manifestado; lo que se conversó en esa reunión son las reflexiones sobre la dificultad técnica de aplicarla de inmediato. Por ello, Petroecuador se encuentra en la creación de un plan para el cumplimiento de la consulta”, respondió la misma Secretaría a CNN sin especificar los proyectos de la estatal petrolera.

Contrariamente a la reciente declaración del presidente Lasso, el pasado 24 de agosto el Gobierno había dicho que “respetará la voluntad popular” en relación al resultado de la consulta sobre el Yasuní.

“El Gobierno reafirma su compromiso de respetar la decisión democrática de los ecuatorianos manifestada en las urnas este 20 de agosto de 2023, respecto a dejar el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo (…) En apego a los más altos principios democráticos que han caracterizado a esta administración, el Ejecutivo siempre ha sido y será respetuoso con la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada mediante el poder de su voto”, precisó el comunicado del 24 de agosto.

A través de un comunicado, el colectivo Yasunidos señaló este miércoles que el presidente Guillermo Lasso “pretende quebrar el mandato democrático”.

“Demandamos al presidente que cese de manera inmediata sus intenciones antidemocráticas y se limite a respetar la voluntad popular en el tiempo que le queda a su administración”, puntualiza Yasunidos.

Tras las elecciones del 20 de agosto, el 58,95% de los electores se pronunciaron a favor de frenar la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní, según el Consejo Nacional Electoral de Ecuador.