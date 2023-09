ANÁLISIS | Trump explica exactamente cuán salvaje y extremo sería su segundo mandato

OPINIÓN | Trump, líder en la intención de voto de los republicanos 3:33

(CNN) -- Donald Trump está evocando su visión más inquietante hasta el momento de un posible segundo mandato, hablándole a sus partidarios en un lenguaje que recuerda al período previo al ataque multitudinario del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos de que necesitan “luchar como el infierno” o perderán su país.

La escalada retórica del expresidente cuatro veces acusado se produjo en un mitin en Dakota del Sur el viernes por la noche, en el que acusó a su posible oponente en 2024, el presidente Joe Biden, de ordenar su acusación por 91 cargos en cuatro casos penales como una forma de interferencia electoral.

"No creo que nunca haya habido una oscuridad en torno a nuestra nación como la que hay ahora", dijo Trump, en un discurso distópico en el que acusó a los demócratas de permitir una "invasión" de migrantes a través de la frontera sur y de intentar reiniciar la "histeria" del covid.

El duro discurso del favorito republicano planteó la perspectiva de una segunda presidencia que sería aún más extrema y desafiante para el Estado de derecho que la primera. Su opinión de que la Oficina Oval confiere poderes ilimitados sugiere que Trump se permitiría una conducta similar a la que está a la espera de juicio, incluida la intimidación a funcionarios locales en un supuesto intento de revertir su derrota de 2020.

Como es característico, Trump también criticó su comportamiento contra sus enemigos políticos, argumentando implícitamente que el verdadero peligro para las libertades políticas de Estados Unidos no surgió de su intento de invalidar una elección libre y justa, sino de los esfuerzos por hacerle enfrentar responsabilidad legal por hacerlo. "Es realmente una amenaza a la democracia mientras pisotean nuestros derechos y libertades todos los días del año", dijo.

"Este es un gran momento en nuestro país porque vamos a ir por un lado o por el otro, y si vamos por el otro, no nos quedará ningún país", dijo a sus partidarios en Dakota del Sur. “Lucharemos juntos, venceremos juntos y luego buscaremos justicia juntos”, añadió. Esto se produjo después de una manifestación en marzo en la que presentó su campaña de 2024 y su posible segundo mandato como un instrumento de “retribución” para sus partidarios que creen que han sido agraviados.

Trump es un demagogo altamente calificado cuya facilidad para inyectar falsedades y conspiraciones en el torrente sanguíneo político del país crea un remolino de caos y acritud en el que sólo él parece prosperar. Y sus palabras moldean la opinión pública. En una encuesta reciente de CNN, por ejemplo, sólo el 28% de los republicanos pensaba que Biden obtuvo legítimamente suficientes votos para ganar las elecciones de 2020. Esto se produce después de años en los que Trump negó incesantemente que perdió y a pesar de que los tribunales desestimaron sus múltiples impugnaciones del resultado.

El autoritarismo de Trump y las elecciones de 2024

El elenco autocrático de la campaña de Trump está creando una atmósfera siniestra en torno a las elecciones de 2024 y generando profundos dilemas para los votantes y sus oponentes. Por ejemplo, otorga mayor importancia al creciente debate sobre si Biden, a la edad de 80 años, tiene la resistencia y la resiliencia política necesarias para vencer a Trump por segunda vez. Mientras su predecesor pasó el fin de semana arrojando dudas sobre el sistema electoral de Estados Unidos, Biden estaba al otro lado del mundo, en India y Vietnam, buscando apoyo internacional para su estrategia de política exterior característica de combatir la amenaza a la democracia occidental por parte de los líderes autoritarios de China y Rusia.

En casa, el extremismo del expresidente también expone la timidez de la mayoría de sus rivales republicanos en las primarias, quienes recientemente se han estado confabulando contra el candidato novato Vivek Ramaswamy pero sólo están dispuestos a criticar a Trump en los términos más indirectos para evitar cruzar sus millones de republicanos. partidarios. Lo más cerca que estuvo una candidata, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, de criticar la conducta de Trump en el programa "State of the Union" de CNN este domingo fue advertir que "tenemos que dejar atrás la negatividad del pasado", mientras se promovió a ella misma como el ejemplo de una nueva generación de liderazgo.

La creciente demagogia del expresidente también pone de relieve incógnitas clave de las elecciones de 2024:

– ¿Se arriesga el Partido Republicano a nominar a un candidato cuyo comportamiento indómito alienará a los votantes de muchos distritos suburbanos indecisos que se volvieron contra él en las elecciones de 2020, especialmente dada la posibilidad de que pueda ser un delincuente convicto cuando los votantes tomen su decisión?

– Y si Trump gana la nominación, ¿sus responsabilidades y la perspectiva de cuatro años más de caos y recriminaciones mitigarán las preocupaciones sobre la competencia física y mental de Biden y las preocupaciones sobre la economía, como se reveló en una encuesta de CNN la semana pasada que captó una visión ampliamente negativa? de su presidencia?

Al mismo tiempo, la fuerte ventaja de Trump en las primarias muestra que hay un mercado para su tipo de teatralidad de hombre fuerte. Millones de votantes confían en él y lo admiran y han sido persuadidos tanto por sus falsas afirmaciones de que ganó las elecciones de 2020 como por las acusaciones penales que enfrenta son un intento de perseguirlo por sus opiniones políticas. La franqueza de Trump y su imagen cuidadosamente mantenida como un outsider, a pesar de que solía vivir en la Casa Blanca, le permiten aprovechar sin cesar una veta de resentimiento contra Washington y las “élites” políticas, económicas y mediáticas que sienten profundamente muchos de los que respaldar el movimiento “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”. Esto quizás explica por qué sus acusaciones parecen haberlo hecho más popular en las primarias del Partido Republicano.

Instruidos por Trump, los republicanos se quejan ampliamente de que el hijo del actual presidente, Hunter Biden, que está siendo investigado por un fiscal especial por presuntas violaciones de las leyes fiscales y de armas tras el fracaso de un acuerdo de culpabilidad, está recibiendo un trato preferencial por parte del Departamento de Justicia. Y están denunciando la corrupción en lo que consideran los intentos de Hunter Biden de aprovechar el antiguo cargo de su padre como vicepresidente para cerrar acuerdos comerciales en lugares como China y Ucrania.

¿Qué dicen las encuestas sobre la popularidad de Trump? 2:35

Trump ha sembrado y propagado muchas de estas narrativas durante meses, ejerciendo presión política sobre los líderes republicanos en el Capitolio para que consideren la posibilidad de una investigación de juicio político contra Joe Biden. Los partidarios de la medida aún no han demostrado qué delitos o faltas graves, o casos de traición o soborno (el estándar constitucional para el juicio político) se aplican a Biden. El presidente ha negado estar involucrado en cualquiera de los negocios de su hijo y los republicanos no han presentado ninguna prueba de irregularidades por su parte en relación con esos acuerdos. Aún así, la mayoría de los estadounidenses en una encuesta reciente de CNN (61%) dice que cree que Joe Biden tuvo al menos alguna participación en los negocios de Hunter Biden, con un 42% diciendo que cree que actuó ilegalmente y un 18% diciendo que sus acciones fueron ilegales. poco ético pero no ilegal. Una mayoría del 55% también dice que el presidente ha actuado de manera inapropiada en relación con la investigación de su hijo sobre posibles delitos, mientras que el 44% dice que ha actuado de manera apropiada.

Estas divisiones nacionales que Trump amplía con pericia hablan de un profundo sentimiento de alienación en la política estadounidense que sólo se verá exacerbado por una elección amarga. Tal división se mostró gráficamente en un partido de fútbol el sábado en el primer estado del país con un caucus republicano, donde Trump, uno de varios candidatos republicanos que asistieron al juego, fue recibido con una mezcla de vítores y abucheos. Varios aficionados al fútbol le saludaron con un dedo en gestos captados en las redes sociales. El anfitrión Iowa State Cyclones perdió ante los Hawkeyes de la Universidad de Iowa en el partido celebrado en Ames, una ciudad universitaria en el condado de Story, un bastión liberal en un estado cada vez más conservador que Trump ganó dos veces en las elecciones generales.

Por qué el lenguaje de Trump es el motor de su poder político

Algunos comentaristas han cuestionado previamente lo que consideran una cobertura mediática alarmista de Trump, sugiriendo que su beligerancia performativa a menudo se interpreta demasiado literalmente. Pero los cientos de páginas de evidencia en acusaciones penales que alegan el uso del poder presidencial por parte de Trump para tratar de robar una elección y la forma en que está usando sus apariciones y las redes sociales para tratar de intimidar a los jueces y posibles jurados antes de sus juicios han dejado tales críticas muy anticuadas.

La feroz retórica de Trump es fundamental para su atractivo político y su método para construir poder. Desde sus mordaces humillaciones y apodos que menosprecian a sus rivales, hasta el discurso en Washington antes de decirle a la multitud que "lucharan como el infierno" o no tendrían un país el 6 de enero de 2021, Trump usa el lenguaje para impulsar su movimiento político.

En sus declaraciones en Dakota del Sur (donde aceptó el respaldo de la gobernadora Kristi Noem, posible candidata a la vicepresidencia si es el candidato republicano), Trump se quejó de haber sido objeto de una victimización “corrupta y flagrante” y de una “interferencia electoral”. Dijo que los casos presentados en su contra le “permitirían”, si fuera elegido presidente, llamar a su fiscal general y exigir una investigación sobre sus adversarios políticos. “Acusen a mi oponente, lo está haciendo bien”, dijo Trump, dando a entender que eso era exactamente lo que había hecho Biden. El expresidente utilizó un tono sarcástico en el ambiente estridente de un mitin de campaña, por lo que el contexto es importante. Pero dado su ejemplo de cumplir sus amenazas, sus comentarios pueden terminar siendo predictivos si gana en 2024.

Con frecuencia argumentó como presidente que tenía un poder constitucional prácticamente ilimitado, actitud que se evidencia claramente en tres de sus acusaciones: por intentos de anular las elecciones y por acaparamiento de documentos clasificados después de abandonar la Casa Blanca.

Entonces, cuando Trump lanza amenazas durante la campaña electoral, vale la pena escucharlo.