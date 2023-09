China censura a CNN en medio de la desaparición del ministro de Relaciones Exteriores 2:10

(CNN) -- El Ministerio de Relaciones Exteriores de China eludió este viernes las preguntas sobre el paradero del ministro de Defensa del país, en medio de crecientes especulaciones sobre una investigación que enfrentaría el recién ascendido general.



Li Shangfu, quien fue nombrado ministro de Defensa en marzo, ha estado ausente de la escena pública durante más de dos semanas, alimentando los rumores sobre su destino después de una serie de inexplicables movimientos de personal que han sacudido los altos rangos del gobernante Partido Comunista de China este verano boreal.

Citando a funcionarios estadounidenses, el Financial Times informó a última hora del jueves que el gobierno de Estados Unidos cree que a Li lo están investigando. The Wall Street Journal también informó que las autoridades se llevaron a Li la semana pasada para interrogarlo, citando a una persona cercana a la toma de decisiones en Beijing. Ninguno de los informes da detalles sobre el motivo de la investigación.

Ante una pregunta sobre la situación de Li en una rueda de prensa celebrada este viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo: "No estoy al tanto de la situación".

Las preguntas sobre el paradero de Li siguen a la inexplicable desaparición de Qin Gang, que fue destituido como ministro de Relaciones Exteriores de China a finales de julio tras desaparecer de la vista pública durante un mes.

Qin, que solo fue ministro de Relaciones Exteriores durante siete meses, conserva el cargo de consejero de Estado, un alto cargo en el gabinete chino que también ocupa Li.

En las páginas web del gobierno y el ejército chinos, Li sigue figurando como ministro de Defensa, consejero de Estado y miembro de la poderosa Comisión Militar Central (CMC) del partido.

La desaparición de Li se produce semanas después de una sorprendente reorganización del Ejército de China. En julio, el Ejército Popular de Liberación sustituyó abruptamente a dos líderes de su Fuerza de Cohetes, una rama militar de élite que supervisa el arsenal de misiles nucleares y balísticos de la nación. El comandante destituido llevaba meses sin aparecer en público.

CNN se puso en contacto con funcionarios estadounidenses para obtener comentarios.

La ausencia de Li también se hizo notar en los círculos diplomáticos. La semana pasada, el embajador de EE.UU. en Japón, Rahm Emanuel, escribió en X, la plataforma antes conocida como Twitter, que Li no había sido visto en público desde hacía dos semanas.

En su publicación, Emanuel afirmaba: "La alineación del gabinete del presidente Xi se parece ahora a la novela de Agatha Christie 'And Then There Were None'. Primero desaparece el ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, luego desaparecen los comandantes de la Fuerza de Cohetes y ahora el ministro de Defensa, Li Shangfu, quien no ha sido visto en público durante dos semanas", escribió con el hashtag "MysteryInBeijingBuilding".

La sucesiva desaparición de dos ministros de alto perfil ha planteado interrogantes sobre el gobierno del líder Xi Jinping, que ha hecho aún más opaco el sistema político de China a medida que concentra el poder e impone una estricta disciplina de partido.

"Tanto el ministro de Relaciones Exteriores como el de Defensa son interlocutores de cara al exterior con la comunidad internacional. Han sido potencialmente destituidos sin ninguna explicación ni consideración por la percepción global", declaró este viernes a CNN Drew Thompson, investigador de la Escuela Lee Kuan Yew de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Singapur.

"Esto alimenta la crisis de confianza en China. Subraya la falta de transparencia y la completa opacidad de la toma de decisiones en el país".

Antes de ser ascendido a ministro de Defensa, Li fue jefe del Departamento de Desarrollo de Equipos de la CMC a cargo de la adquisición de armas durante cinco años a partir de 2017. En ese papel, Li fue sancionado por Estados Unidos en 2018 por la compra de armas rusas por parte de China.

A finales de julio, el Departamento de Desarrollo de Equipamiento emitió un aviso en el que pedía denuncias públicas sobre prácticas de adquisición corruptas que se remontan a 2017, que coincide con el tiempo en que Li estuvo a cargo de las adquisiciones.

Li fue visto por última vez en público el 29 de agosto, cuando pronunció un discurso de apertura en el Foro de Paz y Seguridad China-África en Beijing.

La última vez que salió de China fue a mediados de agosto, en un viaje a Rusia y Belarús. En Moscú, Li se reunió con su homólogo ruso Sergey Shoigu y calificó las relaciones militares entre China y Rusia de "modelo de cooperación". En Minsk, se reunió con el presidente de Belarús, Alexander Lukashenko.

Dos semanas lejos de la vista del público no es algo sin precedentes para el Ministro de Defensa de China, que suele tener compromisos públicos menos frecuentes que el Ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, ha alimentado las especulaciones, sobre todo después de la desaparición y destitución de Qin.

La semana pasada, Li se retiró abruptamente de una reunión anual con los líderes de defensa de Vietnam a lo largo de la frontera entre los dos países, informó Reuters, citando a funcionarios vietnamitas. La reunión se pospuso después de que Beijing comunicara a Hanoi, días antes del evento, que Li tenía un "problema de salud", según Reuters, citando a dos funcionarios.

El Ministerio de Defensa de Vietnam dijo en una rueda de prensa el mes pasado que Li encabezaría una delegación china que asistiría al 8º Intercambio de Amistad de Defensa Fronteriza los días 7 y 8 de septiembre. No ha habido ninguna declaración oficial ni informe de los medios de comunicación de ninguna de las partes sobre si la reunión tuvo lugar.