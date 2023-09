Jaime Maussan presenta ante Congreso de México "seres no humanos" 4:18

(CNN Español) -- La discusión en torno a los fenómenos aéreos anómalos no identificados (FANI, por sus siglas), antes conocidos como objetos voladores no identificados (ovnis), se avivó esta semana, después de que el periodista y ufólogo Jaime Maussan presentara ante el Congreso mexicano supuestos restos de "seres no humanos", y un nuevo informe independiente propusiera a la NASA utilizar satélites y otros instrumentos para buscar más información sobre los fenómenos.

El 12 de septiembre, la Cámara de Diputados de México albergó una audiencia pública para la regulación de los FANI, en la que participó Maussan, director del programa televisivo “Tercer Milenio”, y un afamado divulgador de la temática desde la década de 1990.

Previo juramento de decir la verdad al iniciar la audiencia, Maussan presentó dos cuerpos íntegros disecados de seres no humanos con unos mil años de antigüedad que habrían sido encontrados en 2017 en localidades de Cusco, Perú. Añadió que éstos habían sido estudiados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de análisis de carbono 14.

"Son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, que deseca los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos; por tanto, permitió preservar estos cuerpos por mil años, no se tratan de momias", afirmó el ufólogo.

El Instituto de Física de la UNAM dijo en un comunicado el 13 de septiembre que los trabajos de datación de carbono 14 "únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario, y que en ningún caso hace conclusiones sobre el origen de dichas muestras".

Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal que impulsó dicha audiencia pública en el Congreso, dijo a CNN que Maussan solicitó a los diputados llevar a cabo un foro con el objetivo de promover la discusión en torno a los ovnis.

publicidad

¿Por qué México analiza reformar la legislación en torno al fenómeno ovni? 3:40

Un informe pide a la NASA sumar esfuerzos para investigar ovnis

En Estados Unidos, este 14 de septiembre fue revelado un informe, llevado a cabo por grupo independiente de expertos y científicos que en 2022 se propuso crear una hoja de ruta para que la NASA comenzara a ayudar en la investigación de los FANI.

El equipo no encontró pruebas concluyentes de que los sucesos inexplicables procedieran de vida extraterrestre inteligente, pero pidió a la NASA ampliar sus esfuerzos para buscar respuestas utilizando la tecnología existente, como los satélites.

Lo que informó la NASA en su investigación sobre ovnis 3:02

En respuesta a los hallazgos, la NASA anunció que nombrará a su primer director de investigación de FANI.

Bill Nelson, administrador de la NASA, mencionó en conferencia de prensa el posible uso de la inteligencia artificial para extraer grandes volúmenes de datos en busca de respuestas, lo que permitiría a los científicos cruzar la información recogida por diversos instrumentos para proporcionar una imagen más clara de lo que está sucediendo en el momento en que se producen estos sucesos inexplicables.

"¿Creo que hay vida en un universo tan vasto que me resulta difícil comprender lo grande que es? Mi respuesta personal es sí", afirma Nelson.

Sin embargo, eso no significa que los FANI sean una prueba de la existencia de esa vida, dijo. Si existiera vida inteligente, probablemente tendría que viajar muchos millones, si no miles de millones, de años luz para llegar a la Tierra y pasar desapercibida.

"Queremos que la conversación sobre los FANI pase del sensacionalismo a la ciencia", afirma Nelson.

Con información de Jackie Wattles de CNN y Natalia Cano de CNN en Español