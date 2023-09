La BBC “investiga urgentemente” las cuestiones planteadas en el documental sobre Russell Brand

Russell Brand, actor británico.

(CNN) -- Un portavoz de la BBC dijo el domingo que la cadena británica "investiga urgentemente" las cuestiones planteadas en el documental de Channel 4 sobre Russell Brand, que incluía acusaciones de agresión sexual.

“El documental y los informes asociados contenían acusaciones graves que abarcaban varios años. Russell Brand trabajó en programas de radio de la BBC entre 2006 y 2008 y estamos investigando urgentemente las cuestiones planteadas”, dijo un portavoz de la BBC en un comunicado.

El sábado, los medios británicos The Sunday Times, The Times y “Dispatches” de Channel 4 publicaron una investigación conjunta en la que cuatro mujeres alegaron que Brand las agredió sexualmente en casos separados entre 2006 y 2013. Una de las mujeres dijo que tenía 16 años y Brand tenía 31 en el momento de la presunta agresión en Londres.

Brand negó previamente las acusaciones en un video publicado en su página verificada de Instagram, que compartió el viernes antes de que se publicara el informe.

Según The Times, las mujeres optaron por no ser identificadas por su nombre en el informe. CNN no ha podido verificar de forma independiente sus afirmaciones.

Anteriormente, un portavoz de la BBC dijo que Brand abandonó la corporación estatal de radiodifusión después de una grave infracción editorial en 2008, y señaló: "Esperamos que esto demuestre que la BBC se toma los problemas en serio y está preparada para actuar".

El portavoz de la BBC dijo que la organización había "amplió su enfoque" hacia el talento y las quejas a lo largo de años sucesivos y tenía "expectativas claras sobre la conducta en el trabajo", y agregó que "siempre escucharía a las personas si presentaran alguna inquietud, sobre cualquier tema relacionado con cualquier persona que trabaje en la BBC, en el pasado o en el presente”.

Brand ha escrito y hablado extensamente sobre su tratamiento anterior para la adicción a las drogas y al sexo, junto con problemas de salud mental. Ha construido una plataforma digital en torno al bienestar en los últimos años.

“Estas acusaciones se refieren a la época en la que trabajaba en el mainstream, cuando aparecía en los periódicos todo el tiempo, cuando aparecía en el cine. Y como he escrito ampliamente en mis libros, era muy, muy promiscuo”, dijo Brand en su video el viernes. “Ahora, durante esa época de promiscuidad, las relaciones que tuve fueron absoluta y siempre consensuadas”.

Los informes no impidieron que el comediante continuara actuando, y apareció en el escenario del Troubadour Wembley Park Theatre el sábado como parte de su gira “Bipolarisation”, según la BBC.

Dan Heching de CNN contribuyó a este informe.