Hunter Biden y los 3 cargos relacionados con armas que enfrenta 4:04

(CNN) -- Hunter Biden demandó al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) este lunes, alegando que sus agentes divulgaron ilegalmente su información fiscal y que la agencia no protegió sus registros privados.

El hijo del presidente Joe Biden alega que el IRS reveló ilegalmente la información de su declaración de impuestos y no estableció salvaguardias para garantizar la confidencialidad de sus registros. Solicita, entre otras cosas, todos los documentos relacionados con la divulgación de información fiscal, una suma de US$ 1.000 por cada divulgación no autorizada y honorarios de abogados.

La demanda, que fue presentada en un tribunal federal en Washington, no nombra como acusados a los dos agentes del IRS que se convirtieron en denunciantes. Pero la demanda se centra en las revelaciones hechas por los agentes, Gary Shapley y Joseph Ziegler, y sus abogados, en declaraciones públicas, testimonios ante el Congreso y entrevistas.

La demanda se presenta en medio de una serie de otros problemas legales que enfrenta Hunter Biden, quien fue acusado formalmente por el fiscal especial David Weiss de tres delitos graves con armas la semana pasada y potencialmente enfrenta cargos fiscales adicionales por parte de Weiss.

"A pesar de las claras advertencias del Congreso de que se les prohibió revelar el contenido de su testimonio al público en otro foro, el testimonio del señor Shapley y del señor Ziegler solo envalentonó su campaña mediática contra el señor Biden", afirma la demanda. "Y finalmente, desde su testimonio público ante la Cámara de Representantes el 19 de julio de 2023, los agentes se han convertido en invitados habituales de los medios de comunicación nacionales y han hecho nuevas acusaciones y declaraciones públicas sobre la información confidencial de la declaración de impuestos del señor Biden que no se incluyeron anteriormente en sus transcripciones ante la comisión de Medios y Arbitrios".

publicidad

¿Quién es Hunter Biden? Te lo contamos aquí 3:07

Específicamente, los abogados de Hunter Biden señalan detalles que Shapley compartió en una entrevista con CBS News que se emitió a finales de junio. Durante la entrevista, Shapley alegó que Biden tomó ciertos gastos personales como gastos comerciales, incluidas "prostitutas, membresías de clubes sexuales, habitaciones de hotel para supuestos traficantes de drogas", y que Biden debía US$ 2,2 millones en impuestos no pagados, alega la demanda.

CNN se comunicó con Empower Oversight, el grupo que ayuda a los denunciantes, el abogado de Shapley y el IRS para solicitar comentarios.

"La demanda se trata de la decisión de los empleados del IRS, sus representantes y otros de ignorar sus obligaciones y divulgar y difundir públicamente y difundir repetida e intencionalmente la información protegida de la declaración de impuestos del señor Biden fuera de las excepciones para hacer divulgaciones establecidas por la ley", alega la demanda.

La demanda agrega: "El estatus putativo de 'denunciantes' de estos agentes no puede protegerlos, ni los protege, de su conducta ilícita al hacer revelaciones públicas no autorizadas que no están permitidas por el proceso de denuncia de irregularidades. De hecho, se supone que un 'denunciante' debe descubrir la mala conducta de un gobierno, no los detalles de la opinión de ese empleado sobre la presunta mala conducta de un particular".

Análisis de los casos contra Donald Trump y Hunter Biden 4:32

La demanda alega que Shapley y Ziegler fueron más allá de confirmar la investigación sobre los impuestos de Hunter Biden y proporcionaron acusaciones específicas, el monto de las deducciones tomadas y las obligaciones adeudadas por años fiscales.

Las tensiones han ido aumentando en la investigación. El pasado viernes, los abogados de Shapley emitieron un comunicado diciendo que los abogados de Hunter Biden han intentado que el Departamento de Justicia tome represalias contra sus clientes por hacer revelaciones protegidas por las reglas de denuncia de irregularidades.

"Las leyes de privacidad de los contribuyentes son redactadas por el Congreso, y en esas leyes se dio autoridad para escuchar las revelaciones sobre la información de los contribuyentes", dijo el abogado de Shapley en un comunicado el viernes.

Los agentes del IRS hicieron públicas sus acusaciones sobre el manejo de la investigación por parte del Departamento de Justicia sobre Hunter Biden a principios de este año.

En junio, el Departamento de Justicia anunció que había llegado a un acuerdo con Hunter Biden en el que se declararía culpable de dos delitos fiscales menores por no pagar sus impuestos a tiempo en 2017 y 2018. También había llegado a un acuerdo para evitar el procesamiento por un cargo de posesión de armas, pero el acuerdo se vino abajo después de que un juez federal instó a su estructura.

Después de que el juez no aprobara el acuerdo, las conversaciones se interrumpieron entre la oficina de Weiss y los abogados de Hunter Biden. Weiss solicitó el estatus de fiscal especial.