¿Será Messi titular en Inter Miami vs. Toronto FC? Previa, hora y cómo ver el partido en vivo

La dura prueba que le espera al Inter de Messi 2:25

(CNN Español) -- La gran incógnita en la previa del partido entre el equipo de Gerardo Martino y el Toronto FC sigue siendo la presencia o no de Lionel Messi en el equipo titular. Después de perderse el partido frente a Bolivia por las eliminatorias sudamericanas y no estar presente en el encuentro entre el Atlanta United y el Inter Miami, Martino aún no revela si Messi será parte de los 11 titulares del equipo de la Florida este miércoles.

Si bien entrenó con normalidad este martes junto al resto de sus compañeros, el entrenador no confirmó su presencia desde el comienzo.

Inter Miami busca volver a la victoria luego de caer 5 a 2 como visitante ante el Atlanta United, la primera derrota del equipo desde que el astro es parte del plantel. Si bien las Garzas continúan con la esperanza de llegar a los playoffs, se encuentran a siete puntos de DC United que tiene el último cupo en la MLS, el calendario apretado y la final por la US Open Cup ante Houston Dynamo que se juega el 27 de este mes son los alicientes que tiene el entrenador argentino para cuidar el físico de su estrella.

El rival: Toronto FC

El equipo canadiense es el peor conjunto de la Conferencia Este. Con tan solo 22 puntos en 28 partidos se ubica en la última posición y lejos de toda chance de playoffs. Con los italianos Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi como figuras, aún no ganaron como visitantes en toda la temporada y acumulan un récord de cuatro empates, nueve derrotas y cero victorias jugando lejos de casa. Su última victoria como visitante fue hace más de un año, cuando en agosto de 2022 derrotó a Charlotte FC.

A qué hora y dónde ver el Toronto FC vs. Inter Miami este miércoles

Torneo: MLS

Estadio: DRV PNK Stadium

Capacidad: 21.000 personas

Ciudad: Fort Lauderdale, Florida

publicidad

Horario: