Las futbolistas españolas ponen fin al boicot después de que la federación se compromete a hacer cambios inmediatos

Rubiales comparece ante la Audiencia Nacional de España 1:45

(CNN) -- La selección española de fútbol femenino acordó poner fin a su boicot a la selección nacional este miércoles, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se comprometiera a realizar cambios inmediatos en su estructura.

La decisión se produjo tras un enfrentamiento de siete horas entre las jugadoras, directivos de la RFEF, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el sindicato de jugadoras FUTPRO.

La gran mayoría del equipo español ganador del Mundial Femenino de Fútbol 2023 se había negado a jugar en los dos próximos partidos de la Liga de Naciones Femenina del país el 22 y 26 de septiembre tras las consecuencias del beso no deseado del exentrenador de fútbol Luis Rubiales a la estrella de La Roja Jennifer Hermoso, pero ahora el desacuerdo llegó a su fin.

"Las jugadoras también manifestaron su preocupación por la necesidad de hacer cambios en la Real Federación Española de Fútbol y la federación se comprometió a que estos cambios se hagan de forma inmediata. Todos entenderéis, en este caso, que la federación hará un comunicado al respecto", dijo a la prensa el presidente del CSD, Víctor Francos, en la madrugada de este miércoles.

Sin detallar cuáles serían los cambios, Francos también anunció la constitución de una Comisión Mixta entre el CSD, la federación y las jugadoras "para poder hacer un seguimiento de los acuerdos que hemos alcanzado y que implicarán a diferentes aspectos".

publicidad

La presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez, arrojó algo de luz sobre las funciones de la futura comisión, diciendo a los periodistas afuera del hotel Oliva Nova cerca de Valencia: "En esa comisión, hemos acordado algunas competencias que cubren todos los puntos que [las jugadoras] llevan mucho tiempo exigiendo, como los cambios en el organismo del fútbol femenino, el plan estratégico del fútbol femenino y el resto de cambios de los que hemos estado hablando estos días".

Francos afirmó que 21 jugadoras de la plantilla de 23 mujeres viajarán a Suecia para el partido de la Liga de Naciones de este viernes, y "hay dos jugadoras que no se sienten bien y no están con buen ánimo" por lo que no formarán parte de la plantilla. Dijo que las propios jugadoras publicarían declaraciones a su debido tiempo, pero instó al público a apoyar a todos las jugadoras, no sólo a las que se han comprometido a quedarse".

"Quiero que haya respeto por ambos grupos de jugadoras. Tenemos un gran equipo, que es campeón del mundo, y tenemos que respetar al grupo de jugadoras de nuestro país", afirmó Francos.