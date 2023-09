Zelensky insta a Trump a compartir el plan de paz para Ucrania, pero dice que no cederá territorio a Rusia

En la ONU, Zelensky pide más acciones contra Rusia 0:51

(CNN) -- Volodymyr Zelensky instó a Donald Trump a compartir públicamente sus planes de paz si el expresidente estadounidense tiene una manera de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, pero el presidente de Ucrania advirtió en una entrevista este martes que cualquier plan de paz en el que Ucrania cediera territorio sería inaceptable.

"Ahora puede compartir públicamente su idea, sin perder el tiempo, sin perder gente, y decir: 'Mi fórmula es detener la guerra y detener toda esta tragedia y detener la agresión rusa'", dijo Zelensky a Wolf Blitzer de CNN, después de su discurso de este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Y dijo, cómo lo ve, cómo expulsar a los rusos de nuestra tierra. De lo contrario, no estará presentando la idea global de paz”.

El presidente de Ucrania añadió: “Entonces (si) la idea es cómo tomar parte de nuestro territorio y entregárselo a Putin, esa no es la fórmula de paz”.

Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, afirmó que podría llegar a un acuerdo con Zelensky y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Cuando se le preguntó el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC si el acuerdo permitiría a Putin conservar las tierras que ha tomado, Trump dijo: “No, no. Haría un trato justo para todos. No, lo haría justo”.

Cuando se le preguntó en ese momento si sería una victoria para Putin, Trump dijo: “Sabes, eso es algo que podría haberse negociado. Porque había ciertas partes, Crimea y otras partes del país, en las que mucha gente esperaba que sucediera. Podrías haber hecho un trato. Así que, para ser honesto, podrían haber llegado a un acuerdo en el que en este momento hay menos territorio del que Rusia ya ha tomado”.

El viaje de Zelensky a las Naciones Unidas se produce en un momento en que Ucrania enfrenta los mayores obstáculos en Estados Unidos hasta la fecha por el apoyo a la guerra. Una facción de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes es abiertamente hostil a proporcionar a Ucrania cualquier ayuda militar adicional, y aún no está claro si el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, estará dispuesto a aprobar más fondos.

En la entrevista, Zelensky hizo una evaluación positiva de la contraofensiva en curso de Ucrania, que ha generado preocupaciones de que no esté logrando los resultados esperados. Y reiteró el deseo de Ucrania de obtener misiles de largo alcance de Estados Unidos, algo que el presidente Joe Biden todavía está considerando, diciendo que sería “una pérdida” para Ucrania si no los recibe.

"Estamos en la línea de meta, de eso estoy seguro", dijo Zelensky.

Zelensky le dijo a Blitzer que planea reunirse con McCarthy cuando viaje a Washington a finales de esta semana. Cuando se le preguntó sobre los escépticos a la hora de ofrecer más financiación a Ucrania, Zelensky dijo que era difícil para aquellos que no habían visto la guerra de cerca comparar problemas internos como los derechos civiles o la energía con la amenaza existencial que enfrenta un país bajo ataque.

"Es muy difícil entender cuándo estás en guerra y cuándo no", dijo Zelensky. “Incluso cuando llegas a la guerra, al país que está en guerra, cuando llegas un día, puedes comprender más de lo que vives, oyes, piensas, lees. No, no se puede comparar. Es una situación diferente. Por eso creo que no podemos comparar estos desafíos”.

El mes pasado, Biden pidió al Congreso que aprobara US$ 24.000 millones adicionales en gastos de emergencia para Ucrania y otras necesidades internacionales. Si bien existe apoyo bipartidista para el paquete de financiación en el Senado, todavía no hay señales de que la Cámara liderada por los republicanos vaya a cooperar.

Tras su discurso de este martes en la Asamblea General de la ONU, Zelensky viajará a Washington, donde mantendrá conversaciones con Biden en la Casa Blanca, además de una visita al Capitolio. Zelensky se dirigió a una reunión conjunta del Congreso en una aparición sorpresa en diciembre pasado.

El viaje de Zelensky al Capitolio esta semana le brinda la oportunidad de hacer un discurso personal ante los legisladores escépticos para que aprueben más ayuda para la guerra. Está previsto que el líder ucraniano hable en una reunión de senadores, aunque no está prevista una reunión similar en la Cámara.

McCarthy, que se espera que se reúna con Zelensky y otros líderes de la Cámara de Representantes, declinó este martes comprometerse a aportar más fondos para Ucrania.

"¿Zelensky fue elegido al Congreso? ¿Es nuestro presidente? No me parece. Tengo preguntas sobre ¿dónde está la responsabilidad sobre el dinero que ya hemos gastado? ¿Cuál es este el plan para la victoria?", dijo el republicano de California.

"Nadie lo sabe"

Cuando se le preguntó si era posible lograr un gran avance este año en la contraofensiva militar de Ucrania, Zelensky dijo: "Creo que, en realidad, nadie lo sabe".

"Pero creo que tendremos más éxito", dijo, destacando los avances que Ucrania ha logrado en el este.

Zelensky dijo que seguía concentrado en obtener más misiles de largo alcance de Estados Unidos, argumentando que Ucrania no quería que apuntaran a Rusia sino mantener niveladas las capacidades del campo de batalla entre los dos lados.

Se espera que Biden tome pronto una decisión final sobre el envío de los sistemas de misiles tácticos del ejército de largo alcance, también conocidos como ATACMS, informó CNN a principios de este mes.

"Sería una pérdida para nosotros" si no se nos proporcionan las armas, dijo Zelensky, añadiendo que ello provocaría "más bajas en el campo de batalla y en otros lugares".

También reiteró la necesidad de más sistemas de defensa aérea, particularmente el sistema de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense, diciendo que eran necesarios para ayudar a proteger áreas civiles.

Zelensky minimizó las tensiones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos sobre la estrategia militar de Ucrania en la Crimea ocupada por Rusia, cuando se le preguntó sobre el escepticismo de los funcionarios en Washington sobre el aumento de los ataques con misiles para tratar de perturbar la logística rusa y los esfuerzos de reabastecimiento.

"Pensamos de la misma manera", dijo.

Aún así, Zelensky defendió la estrategia.

"Crimea, ocupada temporalmente, es un lugar donde almacenan armas para matar a nuestros civiles", dijo. “Están disparando desde Crimea hacia nuestro territorio. Y, por supuesto, tenemos que ver de dónde vienen sus cohetes y, básicamente, tenemos que ocuparnos de ello”.