(CNN) -- Ron DeSantis dijo este miércoles que, si es elegido presidente, no financiará más vacunas contra el covid-19 para los estadounidenses.



"Ciertamente, no vamos a financiarlas", señaló el gobernador de Florida durante una amplia entrevista con ABC News que se grabó este miércoles desde Midland, Texas, donde anunció su política energética nacional.

El comentario tuvo lugar cuando DeSantis, republicano, ha recrudecido sus ataques en las últimas semanas contra el expresidente Donald Trump, favorito para la candidatura presidencial del Partido Republicano, por la respuesta de su gobierno a la pandemia de covid-19. Como aspirante presidencial, DeSantis ha advertido regularmente que los mandatos y las restricciones volverían, si el gobierno tiene la oportunidad.

"La insinuación es que no dudarían en volver a hacerlo. Bueno, cuando yo sea presidente, no vamos a dejar que eso suceda. Vamos a hacer que la gente rinda cuentas y vamos a asegurarnos de que en Estados Unidos nunca resultes presionado por un burócrata de la salud que intente quitarte tu libertad", dijo DeSantis en Spencer, Iowa, a finales de agosto.

El mes pasado, el presidente Joe Biden dijo que había "dado el visto bueno" a una propuesta para solicitar más fondos para la respuesta al covid-19, incluida la financiación para el desarrollo de nuevas vacunas. Aunque el fin de la emergencia de salud pública federal en mayo significa que el gobierno de EE.UU. ya no cubre el costo de las vacunas contra el covid-19 para la mayoría de los estadounidenses, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. anunció el mes pasado que asignó más de US$ 1.400 millones para el desarrollo de nuevas vacunas y terapias como parte de la iniciativa Project NextGen de US$ 5.000 millones.

La semana pasada, DeSantis celebró una mesa redonda sobre las nuevas vacunas contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech y Moderna, en la que su director general de salud desaconsejó su administración a los menores de 65 años.

En la entrevista de ABC, DeSantis reiteró en las recientes directrices de su estado que desaconsejan su administración a los menores de 65 años, contradiciendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales.

El gobernador dijo que no se puede confiar en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), una respuesta que provocó una larga aclaración en vivo sobre las pruebas científicas que respaldan la eficacia de las vacunas contra el covid-19 por parte de la presentadora de ABC, Linsey Davis.

"¿Qué tan bien lo han hecho los CDC, con todo respeto, en los últimos años?", dijo DeSantis. "¿Cuánta gente confía en los CDC a estas alturas? Hace cinco años, si alguien hubiera dicho 'esto es lo que dicen los CDC', habría tenido mucho peso para mí. Yo estaba en las trincheras durante el covid-19. Citaban estudios poco fiables diciendo que las mascarillas lo detendrían. Citaban estudios poco fiables sobre las inyecciones de ARNm".

DeSantis desestimó las críticas recientes de los donantes republicanos que parecen cada vez más desencantados con el republicano de Florida después de que apoyaran su reelección, incluido el gestor de fondos de cobertura Ken Griffin, un prolífico donante del Partido Republicano y alguna vez partidario de DeSantis, que permanece al margen.

"Esta es la cuestión: soy un líder. No soy un seguidor", dijo. "Por lo tanto, lideramos y hacemos lo que creemos que es correcto. Y la gente puede apoyarnos o no apoyarnos económicamente, pero no hay que dejarse llevar por el afán de complacer a donantes muy ricos, y yo nunca he actuado así. Así, por ejemplo, ha salido en la prensa que se ha enfadado con él en la disputa con Disney sobre el currículo escolar. Teníamos razón sobre el currículo escolar, defendíamos los derechos de los padres en la educación. Y no voy a dar marcha atrás en eso".

Cuando se le pidió que estableciera un contraste con Trump, DeSantis enumeró una lista de diferencias, haciendo referencia a su educación y a sus primeros años de vida adulta, sin dejar de esgrimir argumentos pragmáticos sobre su capacidad de servicio.

"Tenemos muchas diferencias", dijo. "Él nació en medio de una gran riqueza. Yo soy un obrero que tuvo que trabajar por el salario mínimo para llegar adonde estoy. Obviamente, él hizo mucho en los negocios, desde joven. Yo me ofrecí para servir en Iraq y en el ejército. Yo podría servir dos mandatos. Él sería un presidente saliente desde el primer día. En Florida, en mi última campaña, gané por 16 puntos más que él. También he cumplido con estas políticas de 'Estados Unidos primero', creo que más que nadie en el país, y tendría muchas más posibilidades de cumplir con todo esto como presidente".